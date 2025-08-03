…Нашли на помойке разваливающийся автомобиль, положили в багажник баллоны с гелием для накачки воздушных шариков и вполне легально зарегистрировали такое транспортное средство в надзорных органах

Такой пранк на днях осуществил Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. В интернет он выложил ролик, где на фоне ржавых помятых «Жигулей» с привязанными к нему воздушными шариками демонстрирует документы, разрешающие эксплуатацию этой машины с установленным на нем газобаллонным оборудованием (ГБО).

То, что оборудования как такового не было, а в качестве газа выступал не метан и не пропан-бутан, а гелий для воздушных шариков, сотрудников разрешительных органов не смутило. «Эксперт без всякого осмотра, хотя он и предписан законодательством, легализовал установку по фотографиям, — публично рассказал Шапарин. — За все удовольствие 2200 рублей. Проведено это было через систему, которая принадлежит людям, близким к бывшему руководству Росаккредитации». Шапарин утверждает, что в год таким образом продаются сотни тысяч документов. «Соответственно, мы понимаем, что, если система работает без правовых оснований и фиксирует миллиардные прибыли, она может быть аффилирована с определенными чиновниками, иначе такого бардака никто бы не допустил — в результате на дорогах сотни тысяч автомобилей, представляющих угрозу для окружающих».

Ролик вызвал большой резонанс и с новой силой поднял вопрос о роли регулятора в обеспечении безопасности на дорогах. Увы, система управления у нас отличается крайностями. Нередко мы видим чрезмерные усилия чиновников контролировать всё и вся, закручивать гайки так, что объект регулирования может едва выдохнуть. Это относится и к взвинчиванию штрафов, ужесточению правил парковок, удорожанию выдачи прав и процедуры регистрации автомобилей (об этом читайте в текущем номере нашего журнала).

Но есть и другая крайность — вседозволенность, граничащая с анархией. Тот же Антон Шапарин выражает сожаление, что в России оказался уничтожен институт техосмотра автомобилей. Да, он был несовершенен, вызывал много нареканий, грешил коррупцией. Но вот «взмахом шашки с плеча» этот институт, по сути, уничтожили. В итоге безопасности на дорогах угрожают большое число автомобилей, техническое состояние которых никто не проверяет.

Особенно подчеркну, что я против того, чтобы чиновники вмешивались в любой чих автомобилиста. Но ведь и полностью устраняться от регулирования отрасли нельзя. С тем же газобаллонным оборудованием, ведь есть соответствующие надзорные органы, сотрудники которых получают зарплату из бюджета, ходят на работу. Но получается, что их деятельность — просто фикция и окошко для сбора денег.

Очень не хотелось бы, чтобы в результате такого пранка на владельцев автомобильного газобаллонного оборудования обрушились кары регулятора, превратив процесс регистрации в бюрократический ад. Любая процедура взаимодействия с надзорными органами должна быть доступной, понятной, комфортной для потребителя. И тут слово за профессионалами государственного регулирования, которые смогут качественно отладить механизм взаимодействия власти и гражданина. В создании такого механизма неуместны пустые громкие разговоры и лозунги, а нужна четкая и кропотливая работа.

Кстати, в своем недавнем интервью изданию «Москвич Mag» Антон Шапарин назвал Центробанк и страховое лобби — «шерочкой с машерочкой». По его словам, совершенно непонятно, куда исчезают деньги, собираемые внутри системы ОСАГО. По закону, страховые компании должны выплачивать 77% от собираемых средств. Из оставшихся 20% они получают за ведение страховой деятельности и 3% идет в различные фонды. «На деле они выплачивают чуть больше 20%. Куда исчезают миллиарды?», — спрашивает господин Шапарин. Все-таки хорошо, когда находятся смельчаки, готовые встряхнуть бюрократическую систему, которая все еще работает с вопиющими сбоями.

