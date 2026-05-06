Значит ли это выход из кризиса?

Неожиданно хорошая новость: за первый весенний месяц нынешнего года в нашей стране было реализовано 104?278 новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025 го. И это на фоне нерадостных прогнозов практически всех экспертов и аналитиков…

А что, действительно произошло? Да, вдруг случился всплеск покупательского интереса — плюс треть по сравнению с тем, что было годом раньше. Правда, в марте 2025 го рынок катастрофически упал… Да и ныне не все компании чувствуют себя хорошо. На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная LADA, на долю которой в начале весны пришлось порядка четверти (24,1%). Но это на 0,1% ниже уровня годичной давности. Когда все было очень плохо… А вот у лидера среди иномарок — у китайского бренда Haval — рост на 51%! На третьей строчке новый российский бренд Tenet, далее — китайский Geely и белорусский Belgee (+24% и +114% соответственно). Кроме них, в топ-10 марок вошли китайский Changan, японская Toyota, китайские Jetour и JAECOO, российский Solaris. При этом наряду с LADA снижение в марте демонстрирует только Changan (-10,4%). А Toyota показывает рекордный рост (в 2,5 раза)!

Итоги первого квартала 2026 года тоже вроде неплохие. Было продано 264?909 новых легковых автомобилей — на 7,3% больше, чем за три месяца прошлого года. Здесь сильнее всех прибавила та же Toyota (в 2,1 раза). В минусе оказались только четыре бренда: Geely (-4,4%), JAECOO (-5,2%), LADA (-17,4%) и Changan (-40,7%).

Что же случилось этой весной? По мнению аналитиков «Автостата», на результаты марта повлияли: а) отложенный спрос; б) снижение ставок по вкладам; в) выход большого количества новинок на рынок в паре с привлекательными программами рассрочки от производителей. Еще один фактор: в конце квартала дилеры всегда стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от автокомпаний. Тут даже перестарались…

Все это верно, но, по моему мнению, сработали еще несколько факторов. Во-первых, автокредиты стали чуть более привлекательными. Ведь Банк России продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики. Это прямо повлияло на ставки по автокредитам, они стали доступнее. Одновременно с этим доходность по вкладам пошла вниз. А какой смысл держать деньги на депозите, если на этом зарабатываешь совсем немного? Кроме того, производители и дилеры продолжали активно стимулировать спрос. В результате выдача автокредитов в марте выросла на 52,6% (по сравнению с прошлым годом) и на 47% — если сравнивать с февралем. (Вообще, успехи и неуспехи отдельных марок связаны со скидками и условиями по кредитованию. Вот, к примеру, в прошлом году у Changan были интересные кредитные предложения, потом их свернули. Как результат — продажи резко просели.)

Но у многих китайских компаний пока еще есть очень привлекательные программы, когда свой банк-партнер субсидирует проценты по кредитам. Сейчас у покупателей появилось понимание, что цены на автомобили будут только расти, поэтому многие стараются успеть приобрести машину с помощью субсидированного кредита. Например, под 0,01% годовых. А что, отличное предложение, практически — рассрочка…

И еще росту покупательской активности поспособствовало наше правительство, когда анонсировало с 1 апреля изменение в правилах расчета утильсбора в отношении машин, которые ввозят физлица из стран ЕАЭС. Поэтому покупатели постарались привезти автомобили, пока лазейка не закрылась. Новые правила утильсбора еще не ввели, но альтернативный импорт в марте оживился и достиг рекордной доли в 16%!

Хотя говорить о стабилизации на рынке пока рано, считают эксперты. Уйдет фактор ажиотажа вокруг утильсбора, и мы увидим классическую реакцию рынка — спад продаж после небольшого подъема. Однако если ЦБ продолжит смягчение кредитной политики, это обеспечит рынку рост продаж, но уже во второй половине года. В любом случае прогнозы на год пока остаются довольно скромными — на уровне 2025-го, то есть 1,3–1,4 млн новых легковых автомобилей. Говорить о полноценном восстановлении рынка рано, ведущие аналитики осторожно говорят о некоем росте начиная с 2027 года.

И то, если не случится каких-либо форс-мажорных событий…

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора