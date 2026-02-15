Заместитель главы Минтранса России Константин Пашков в ноябре 2025 года рассказал о теоретической возможности появления в стране дорог без ограничений скорости, отметив, что современные автомобили способны развивать высокие скорости, однако на сегодняшний день нет инфраструктуры, позволяющей безопасно использовать их на полную мощность

Тут же возникла дискуссия — разрешать или нет российским автомобилистам ездить без ограничений и штрафов хотя бы на нескольких автомагистралях?

А ведь когда-то, еще 60 лет назад, во многих странах мира дороги были «безлимитными». То есть ограничений скорости не существовало. Например, в США до 1974 года скоростные ограничения штаты устанавливали самостоятельно, и в ряде западных штатов на многополосных шоссе вообще не было лимита. Особо известны в среде автомобилистов того времени — легендарные Монтана и Невада, где днем действовало правило Rreasonable and prudent («Разумная скорость») без указания конкретного числа на знаке. Это было запечатлено во многих фильмах того времени. Сейчас в Монтане максимальная скорость на автомагистралях — 130 км/ч.

Британские автомагистрали изначально строились без ограничения скорости. В конце 1950 х, когда открылась первая секция автотрассы М-1, водители нередко разгонялись «на максимум». Например, именно на этой трассе прошли гонки спорткара AC Cobra с самолетом (!), автомобиль в итоге разогнался до 290 км/ч. Одновременно росло число крупных ДТП в тумане, что и привело к отмене вольницы. В 1965 году правительство ввело сначала экспериментальный, а в 1967 м постоянный лимит 110 км/ч на всех автотрассах.

В континентальной Европе большинство стран не имели никаких ограничений по скорости на автомагистралях до нефтяного кризиса 1973 года. Италия ради экономии топлива ввела национальный лимит 120 км/ч. Во Франции аналогично в 1973 году появился лимит 130 км/ч (зимой — 110). Испания отказалась от «безлимита» в 1974 м (начально 130 км/ч, потом 120 км/ч).

Германия осталась исключением из общего правила, и сегодня эта страна единственная в мире (второе место — остров Мэн, но его площадь равна примерно половине площади Москвы внутри МКАД, поэтому его не рассматриваем), где сохранилась фрагментарная практика отсутствия ограничений по скорости на автобанах. По умолчанию на немецких автобанах действует лишь рекомендованная скорость 130 км/ч. На сегодняшний день около 30% сети автобанов в Германии остаются «безлимитными».

Но немецкий «безлимит» скорости на автобанах уже давно оброс массой ограничений и условностей, которые сильно ограничивают немецких водителей. Во-первых, в немецких ПДД есть требование, что скорость должна быть безопасной и соответствовать дорожным условиям. Дорожная полиция может оштрафовать за «несоответствие скорости условиям» (даже на «безлимитном» участке), если сочтет, что водитель ехал слишком быстро в конкретной ситуации и создал опасность. Во-вторых, для некоторых категорий транспорта ограничения все же установлены: так, грузовики массой больше 3,5 т и автомобили с прицепом на автобане не могут ехать быстрее 80–100 км/ч даже там, где легковым разрешена свободная скорость.

Возможно ли в России сделать хотя бы одну-две автомагистрали с «безлимитом»? Де-факто они уже существуют — это трассы М-11 и М-12, на которых нет камер фиксации нарушений скорости, чем и пользуется часть автомобилистов. С другой стороны, в условиях нашего климата, когда зимой иногда внезапно возникает гололедица, отсутствие лимита может привести к сезонным массовым ДТП, что, кстати, уже неоднократно происходило.

Поэтому мой прогноз: ограничения скорости даже на платных автомагистралях ГК «Автодор» де-юре не уберут. Существующих ограничений (130 км/ч и нештрафуемый порог 20 км/ч) вполне достаточно для того, чтобы 99,9% водителей могли ехать быстро, динамично и без штрафов. К слову, это подтверждает и мой личный опыт — практически все соседи по потоку в моей последней поездке из Екатеринбурга в Москву по М-12 двигались со скоростью около 130 км/ч, «быстрых» авто я насчитал за всю дорогу лишь пару десятков. Ну а если существующий механизм работает, то зачем ломать?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора