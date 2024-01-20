Зимний период — непростое время для российских автомобилистов. Это и затрудненный пуск двигателя, и теряющие мощность аккумуляторы, и риск нарваться на дизтопливо не по сезону. И, конечно, вечно заснеженные или обледенелые дороги

Снег — он, как всегда, не вовремя. Из года в год для коммунальных и дорожных служб первый крупный снегопад оборачивается бедствием национального масштаба. У водителей он зовется Днем жестянщика. Именно в этот день случается самое большое количество мелких и крупных аварий из-за того, что растерявшие за летний период осторожность водители еще не привыкли к неожиданным отказам их автомобилей тормозить как вкопанные и слушаться руля на скользкой дороге.

Мне нравится самокритика. Я сочувствую неудачнику-водителю, который, застряв в сугробе, сетует на то, что не вписался в поворот потому, что недостаточно сбросил скорость. Я переживаю за тех, для кого зима стала первой в их водительской биографии, за тех, кто, заблуждаясь, полагает, что темный асфальт — это всегда сухой асфальт, кто, выезжая на, казалось бы, спасительную обочину, неожиданно оказывается в кювете. И презираю лихачей, по чьей вине добропорядочные, уважающие Правила автомобилисты становятся невольными участниками дорожно-транспортных происшествий.

Между тем не всегда и не везде во всех своих бедах повинны люди, сидящие за рулем. По различным данным, по вине дорожных служб на наших дорогах происходит порядка 15 % аварий. С ужасом вспоминаю езду по Кировской области — яма на яме и колдобиной погоняет. Но любопытный факт: на «убитой» дороге не разгонишься — да, подвеску попортишь, однако столкновения с другим транспортным средством избежишь. А вот на трассе с неожиданно появляющимися колдобинами и дырами в асфальте возрастает опасность тяжелых аварий. Увлеченный объездом препятствия водитель может внезапно выехать на встречную полосу, не заметив приближающийся автомобиль. Приходит на память дорога из Москвы в Псков до реконструкции с парками изуродованных машин вокруг постов ГИБДД.

Но вернемся к зимним трассам, которые в каких-то местах снежок, может, и подровняет, а асфальта отнюдь не заменит. На зимней дороге яма не самое страшное. Куда страшнее и коварнее гололед и снегопад. Именно они являются основной причиной самых массовых и тяжелых аварий на трассах и улицах городов. Напомню, очистка проезжей части от снега и льда — непосредственная обязанность дорожников. А раз так, то водители, чьи автомобили пострадали в ДТП, по причине не чищенной и не обработанной противоледными препаратами дороги могут рассчитывать на возмещение ущерба со стороны ответственных за содержание дорог организаций.

Формально претензии к дорожникам можно предъявлять только в случае несоблюдения ими сроков устранения зимней скользкости на покрытии проезжей части улиц. В зависимости от категории дороги сроки варьируются и могут составлять от 4 часов на автомагистралях до 12 часов на дорогах местного значения. Отсчет времени ведется с момента поступления информации от дорожных метеостанций.

Разумеется, чтобы добиться результата, нужен протокол, составленный сотрудником ГИБДД о месте и времени случившегося ДТП.

И все бы хорошо, если бы не один «скользкий» пункт в Правилах дорожного движения, который может сделать водителя виноватым во всех смертных грехах. Цитирую. «10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Поэтому, если радио сообщило о снегопаде и гололедице, разумнее переждать непогоду дома.

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