Что не так с сервисом машин с шашечками?

В последнее время сразу несколько знакомых подтвердили мои опасения: «Яндекс» как монополист рынка такси, по крайней мере в столичном регионе, совсем перестал мониторить добросовестность своих перевозчиков

Речь не только о самих водителях, но и о руководителях так называемых автопарков, многие из которых, по сути, не имеют ничего общего с таксопарками, кроме желтой расцветки автомобилей, а являются просто крупными стоянками, выдающими машины в аренду, нередко вообще без технического оснащения. Стать водителем такси может буквально кто угодно, причем далеко не всегда у кандидата есть необходимые документы.

И что гораздо печальнее, можно окончательно констатировать: заказ машины «Комфорт+» вовсе не означает, что водитель будет соблюдать все требования, предъявляемые к этой категории. Проблемы нередко начинаются уже с подачи машины, когда исполнитель просто отказывается подъехать на указанную точку. Если фактическая остановка находится в радиусе нескольких метров, проблемы большой не будет, можно пройти. А если такси остановилось на другой стороне дороги, а перехода в зоне видимости нет? А если заказчик ограничен во времени — например, торопится в аэропорт? И если у пассажира не самый легкий багаж? Все эти «если» грозят стать крупной проблемой, как только начинается прямое общение с водителем.

Собственно, один из поводов написания этого текста, или, как многие наверняка подумают, кляузы — именно отказ таксистов подъехать к конкретной точке подачи. Причин может быть много — пробки, неубранный снег, сбои геолокации… Но, увы, нередко причина другая — элементарная грубость водителей, которые еще к тому же все чаще не говорят по-русски даже на бытовом уровне. Пускай меня обвинят в ксенофобии и прочих грехах, но я уверен: существующих норм отбора водителей недостаточно не только для повышенных уровней извоза, но даже для допуска в «Эконом». Опыт 3 года? Это смешно. Проверка знания русского языка? Фактически отсутствует. Проверка надлежащих лицензий и элементарного уровня психологической уравновешенности? Нет, не слышали.

Как говорится, рыба гниет с головы. В случае с такси источник зловония явно стоит искать в системе «Яндекса». Фактически компания стала монополистом, а значит, может спокойно игнорировать факторы, которые могли бы испортить репутацию при наличии хотя бы номинальной конкуренции. Нет отбора водителей даже на повышенные категории, нет фильтрации автопарков по их соответствию нормам и способности обеспечивать безопасные перевозки. Посмотрите на желтые седаны корейских и японских брендов — им всем уже минимум по 4 года, что для службы в такси срок почти критический. Как правило, в таких «комфортах», с плюсом или без, уже плохо пахнет, уже грязная обивка всего салона, включая потолок, а на приборной панели — гирлянда из оранжевых ламп, и я сейчас не про значок уровня топлива. И чем дальше, то есть ближе к вступлению в силу Закона о такси, тем меньше понимания, как этот кризис будет разрешен и возможно ли это в принципе.

Но, даже если автопарки выведут из эксплуатации все изношенные седаны и закупят новенькие кроссоверы, это не решит проблему дефицита квалифицированных водителей. Комиссии «Яндекса» явно не снизятся, ставки аренды автомобилей для водителей будут только расти, а значит, уважающие себя опытные шоферы станут искать заработок в других областях. Конечно, многие из них уже перешли в классы «Бизнес» и выше — правда, там свои трудности.

Как мне кажется, мы наблюдаем глубокий системный кризис всей иерархии такси. Из-за хамства водителей и износа автомобилей смысла в «Комфорт+» уже не осталось, а тарифы более статусных классов слишком высоки. Это, вероятнее всего, приведет к повышению спроса на самые доступные тарифы, то есть неминуемо повлечет… да, снова рост цен. За все кризисы платят конечные потребители, стало быть, ситуация будет только ухудшаться. И на момент середины I квартала 2026 года положение плачевно: вся система такси деградирует ударными темпами. Система съела сама себя: «Яндекс» благословил серые автопарки, автопарки выдают «ведра» всем подряд, без отбора, а пассажиры теперь развлекают себя игрой «угадай, приедет ли такси на ту сторону дороги». Единственный работающий тариф, который не подведет, это собственные ноги. Для здоровья полезно. Да, около 10?000 шагов в сутки.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора