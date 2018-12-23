Вы знаете, что такое единорог? Нет, не лошадка с большим рогом, торчащим изо лба, которая, кстати, символизирует целомудрие и духовную чистоту, сегодня я о совсем другом единороге…

В мире больших денег этот термин означает молодую компанию, стоимость которой за очень короткий промежуток времени достигает отметки 1 млрд долларов! Найти такую фирму и вложиться в нее на начальном этапе среди финансистов считается чудом, сродни встрече с настоящим единорогом.

Так вот, одним из главных «единорогов» в 2018 году в США стали компании, которые занимаются… прокатом самокатов. По данным Bloomberg, появившаяся лишь в прошлом году фирма Bird Rides уже стоит около 2 млрд долларов, а его главного конкурента – Lime – оценивают дороже миллиарда.

И тут же начали суетиться крупные производители машин. Так, Ford на исходе 2018 года приобрел компанию Spin, которая занимается… Правильно, сдачей самокатов в прокат. И ведь купил ее Ford не просто «чтоб было», – автопроизводитель планирует уже через полтора года сделать самокаты Spin доступными более чем в ста крупных городах США. Другие бренды, всю жизнь выпускавшие лишь автомобили, тоже ринулись искать своих «единорогов». К примеру, начать эксперименты на рынке краткосрочной аренды самокатов готовится концерн Daimler, который во всем мире знают как производителя автомобилей Mercedes-Benz. Опять же самокат вместе с Segway выпустил испанский бренд SEAT, а корпорация General Motors, еще совсем недавно являвшаяся крупнейшим игроком мировой автоиндустрии, теперь решила выпускать складные электрические велосипеды.

Напрашивается вопрос: что происходит? Откуда вдруг такой интерес (и такие деньги!) к, казалось бы, совсем несерьезным самокатам?

Причин несколько. Главная состоит в том, что в очередной раз изменилось понятие «мобильности». Если раньше, чтобы считаться «мобильным», достаточно было иметь машину, то сейчас ее уже зачастую не хватает: парковка может быть слишком далеко от офиса, а гулять молодое поколение не любит. В 2018 году «мобильность» означает, что даже если вы доехали куда-то на автомобиле и припарковались, то пройти еще пару кварталов – дурной тон. Следует и это расстояние на чем-нибудь проехать. А, например, в южных регионах электросамокаты многим вообще заменили автотранспорт, ведь современные модели могут проезжать на одной зарядке до 30 км со скоростью выше 20 км/ч.

Работают новые сервисы по тому же принципу, что и знакомый каршеринг. Вы регистрируетесь в приложении, при помощи смартфона разблокируете самокат и едете куда надо. Одна 10-минутная поездка обходится в США в среднем в 2,5 доллара (1 доллар за сам факт аренды и далее по 15 центов за минуту). Для сравнения, нью-йоркское метро стоит 2,75. Поэтому американцы так охотно начали эксплуатировать самокаты – только в 2018 году в Штатах было совершено более 20 млн поездок, причем все понимают, что в 2019-м эта цифра может вырасти в несколько раз.

Еще один фактор популярности таких услуг среди американцев в том, что при желании можно не только окупить свои расходы на аренду самоката, но и… немного заработать. Дело в том, что основная проблема с электрическими самокатами – их зарядка. Поэтому Bird Rides и Lime предлагают вечером взять разрядившийся самокат домой, заправить его электричеством и утром вновь поставить на парковку. Платят за это клиенту от 5 до 25 долларов – чем дольше самокат не заряжали, тем больше сумма. Именно поэтому некоторые хитрецы идут на уловки: прячут бесхозные самокаты в кусты или даже закидывают их на дерево, а через несколько дней достают и заряжают по самой высокой ставке.

И, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов моду, которой следуют (зачастую слепо) миллионы молодых людей по всему миру.

Но одновременно столь бурный рост числа самокатов вызвал огромные проблемы, ведь в США изначально была выбрана тактика «оставил в любом месте». То есть приехал, куда тебе надо, и просто бросил миниатюрное транспортное средство на дороге. Но одно дело, когда на улице лежит парочка самокатов, и совсем другое, если в одном месте их десятки или даже сотни! Люди стали жаловаться, что просто нельзя пройти по улицам, припарковать машину. К тому же самокатчики на высокой скорости гоняют по тротуарам и нередко сбивают пешеходов, подчас нанося увечья!

Насколько острой оказалась проблема, говорит то, что одна из серий культового мульт­фильма «Южный парк» посвящена именно тому, что электрические самокаты завоевали мир! Как результат, власти вынуждены были отреагировать – в некоторых городах вообще запретили (!) прокат самокатов, в других ввели серьезные ограничения на их количество или заставили парковать подобные средства передвижения только в специально выделенных местах.

Но даже все эти барьеры не останавливают развитие рынка краткосрочной аренды самокатов. Скорее всего, в 2019 году этот тренд из-за океана доберется и до других континентов. Тем более что прокат самокатов уже начал развиваться и в Москве: в нынешнем году в столице работали сразу три компании по прокату электрических самокатов. Причем стоимость аренды была сопоставима с тарифами на прокат автомобиля – 5 рублей в минуту, и все равно желающих оказалось предостаточно.

Так что готовьтесь, с приходом следующей весны простых и электрических самокатов на московских (и не только) улицах станет заметно больше. Причем не удивлюсь, если за этим бизнесом опять-таки будет стоять какой-нибудь глобальный автомобильный бренд, ведь выпускать мини-мобильные транспортные средства куда проще и не столь накладно, как продолжать создавать настоящие автомобили, будущее которых под вопросом. Вот только всем ли светит встретиться со своим «единорогом»?