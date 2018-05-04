Как бы парадоксально это ни звучало, но основой будущей электрификации московской транспортной системы может стать… советское наследие столицы. Причем благодаря этому самый большой город страны способен обрести второе дыхание в прямом и переносном смысле

Еще совсем недавно власти Москвы с какой-то удалью вычищали улицы от той инфраструктуры, которая, на их взгляд, создавала пробки, – имею в виду многие троллейбусные и трамвайные маршруты. В одних случаях это было оправданно, в других – нет. В общем, вопрос спорный, но я сегодня о другом: инфраструктура общественного электротранс-порта прошлого, как выяснилось, должна стать своего рода базой для развития инновационных технологий будущего. Причем столица, как водится, в этом задаст тренд и для других крупных российских городов.

Дело в том, что развивавшийся на протяжении десятилетий общественный транс-порт обеспечил техническую базу для развития сети зарядных станций. Так, в Москве через каждые 5–7 км стоят силовые подстанции, ранее обеспечивавшие движение трамваев и троллейбусов. И именно благодаря им можно безболезненно сформировать обширную систему для «подпитки» электрического транспорта, уже не привязанного к проводам. Причем не только общественного, но и коммунального, коммерческого, частного. Ведь каждая подобная подстанция по сути своей – потенциальное гнездо для мощного зарядочного узла, к которому могут быть привязаны многоуровневые парковки.

О том, что власти столицы такой ход просчитали и приступили к его реализации, свидетельствует недавно проведенный тендер и приобретение первой партии электробусов – автобусов на электротяге. Постепенно они начнут вытеснять с улиц другие виды наземного городского транспорта. Сначала – в историческом центре города, в пределах Третьего транспортного кольца, затем ареал их «обитания» наверняка расширится. За счет тех самых подстанций электробусы смогут подзаряжаться как на конечных остановках, так и на всем протяжении своих маршрутов.

Следом московская власть предполагает перевести на электротягу коммунальный транспорт. Не секрет, что ныне много жалоб на то, как ночью или ранним утром, покрывая сизым выхлопом весь микрорайон, приезжает мусоровоз или снегоуборщик и своей работой нарушает сон жителей мегаполиса. Когда же эти автомобили окажутся на электрическом ходу, они станут бесшумно собирать мусор, разгребать сугробы или орошать пыльные летние улицы водой.

То же самое – развозка товара в магазины. Если ею заниматься днем, как сейчас, то все осложняется еще и пробками. Зато перейдя на ночной график, сделать можно куда больше. И, разумеется, комфортнее для всех. Бесшумный и экологически чистый грузовик будет спокойно поставлять свежие йогурты, молоко и мясо во все супермаркеты округи.

Понятно, что для этого нужны специальные машины – электрические. Но если поставщик имеет городской заказ, то, с одной стороны, он вынужден пойти на это, с другой – получит от того же города преференции. Потому что мэрии подобные проекты тоже выгодны: поощряя их, власти очищают атмосферу и борются с пробками – можно рапортовать о том, как муниципалитет заботится о горожанах. Выгодно это и производителям автомобилей, поскольку при выведении более дорогих продуктов они больше зарабатывают. Примером тому – уже упомянутый тендер на электробусы. Откликнулись на него и финны, и китайцы, и белорусы, и Ликинский автобусный завод, который, кстати, в итоге победил. То есть, как только возникает «жирный» проект государственных структур, способный обеспечить бизнес заказами как минимум на полтора-два десятка лет вперед, мгновенно появляются и технология, и готовые решения.

Конечно же, выигрывает и московское лобби, пытающееся вытеснить автомобилистов за пределы города. Ведь если общественный и коммунальный транспорт перейдет на электротягу, то встанет вопрос: а почему остальные ездят на своих дизелях и старых бензиновых моторах и загрязняют атмосферу? В таком случае и частники должны приезжать, скажем, в центр или какую-либо часть города только на электромобилях.

Обсуждать, плохо это или хорошо, нет смысла. Это реальность. Причем совершенно ясно, что тем же путем вскоре пойдет еще полстраны – к инновационной Москве наверняка присоединится Петербург, а следом и прочие крупные города и региональные центры. Однако если общественный транспорт переходить на электричество обяжут, то автомобилистам создадут условия, при которых они будут вынуждены следовать тем же путем, если захотят ездить на своих машинах. Рано или поздно власти российских мегаполисов просто вынудят всех жителей пересесть на экологически чистые модели. Да, вы сможете за городской чертой или вне центра мегаполиса передвигаться на чем угодно, но, как только станете въезжать в особую зону, будете обязаны обеспечить безопасную для экологии езду. Хотя бы на гибридах, которые могут переходить с ДВС на электротягу.

Но знаете, мне – извечному критику властей – эти планы начинают нравиться! Потому что в результате мы получим совершенно другой город – чистый и без пробок, с современным парком автотранспорта, с мощной и технически продвинутой инфраструктурой, для создания и поддержания которой требуется множество рабочих мест, да не абы каких, а квалифицированных, потому что электричество – дело серьезное, это вам не плитку перекладывать. И ждать подобных преобразований, в общем-то, недолго: если лет за пять-шесть решат вопрос электрификации общественного транспорта, то в следующие пять наверняка будет реализована и новая задача – перевод на инновационные продукты индивидуальных автомобилистов. К этому нам всем надо быть готовыми.