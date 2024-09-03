С начала августа тест-драйвы автомобилей от известных блогеров и другой популярный контент на канале YouTube начали замораживаться на экранах российских пользователей. Однозначные причины сбоев в работе второго по популярности сайта в мире с ежемесячной глобальной аудиторией в два с половиной миллиарда человек до сих пор не называются

Участники политических дискуссий говорят о преследовании американского видеохостинга по идейным соображениям. Тут, признаться, наказывать заокеанский интернет-ресурс есть за что: ведущие мировые IT-корпорации США уже давно стоят на службе правительства этой страны, с начала геополитического обострения с Россией вместо взвешенной объективной позиции YouTube занял сторону коллективного Запада и заблокировал сотни неугодных ему российских каналов.

Но власти РФ до сих отрицают официальный курс на запрет YouTube, вызывая критику «рассерженных патриотов», которые давно требуют разобраться с продвигающим западную повестку американским видеохостингом. Регулятор в лице Роскомнадзора и других учреждений говорит о технических проблемах с YouTube, и такая позиция тоже имеет веские основания.

Дело в развитии так называемой сети доставки контента (CDN — Content Delivery Network), которая у корпорации Google (ей принадлежит YouTube) во всем мире называется Google Global Cache (GGC). Так вот, во времена, когда у Google в России было все хорошо и ежегодная выручка видеохостинга в РФ достигала десятков миллиардов рублей, американская компания активно развивала эту сеть в нашей стране. По разным оценкам, на российской территории с участием операторов связи Google разместила более 700 кэширующих серверов GGC — оборудование, помогающее доставлять контент до пользователя, когда такие серверы кэшируют поток данных, в результате чего большие объемы видеоинформации без сбоев попадают на планшеты, смартфоны, телевизоры и другие устройства зрителей. Но после того, как Google, хлопнув дверью, ушла из России, данное оборудование без необходимой поддержки начало деградировать. По подсчетам ComNews Research, к настоящему времени в стране осталось почти вдвое меньше кэширующих серверов GGC, что закономерно может приводить к техническим сбоям по доставке контента.

Видя ослабление американского конкурента, российские видеохостинги бросились активно развивать свою сеть доставки контента. Например, у «VK Видео» сеть CDN, которая сейчас состоит из более 150 узлов, с конца прошлого года выросла в полтора раза. Развитие такого оборудования ускоряет загрузку видео на 20–30%, отмечается в заявлении компании.

Является ли деградация оборудования истинной причиной сбоев YouTube или российские власти исподтишка все же намеренно тормозят этот ресурс — в этом еще предстоит разбираться. Но в любом случае проблемы YouTube — это окно возможностей для российских видеосервисов, к которым относятся такие цифровые площадки, как «VK Видео», Rutube, Nuum, «Дзен», «Платформа». Например, тот же «VK Видео» заявляет, что прирост его аудитории в августе этого года составил 2,2 раза по сравнению с июлем.

Безусловно, по многим потребительским свойствам российские видеохостинги серьезно отстают от американского гиганта. Прежде всего тут на порядок меньше контента, также многие жалуются на неудобные алгоритмы рекомендаций просмотров, нет внятной монетизации для авторов каналов и системы их продвижения у целевой аудитории.

Но именно сейчас самое время исправить недостатки и занять освобождающуюся нишу. Теоретически это вполне возможно, ведь смогли же в свое время, скажем, «Яндекс», «1С» и ряд других российских IТ-компаний в условиях открытой конкурентной борьбы противопоставить свои сервисы заокеанским Hi-Tech-гигантам. Как говорят популярные коучи и авторы тренингов про «успешный успех», надо только брать и делать. Пока санкции не отменили и зарубежные корпорации не вернулись на российский рынок.

