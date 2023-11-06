К двум «историческим» российским бедам добавилась третья напасть — дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 т и автобусов

В первом случае нехватка перевалила за 20 %, а во втором все еще серьезнее: средний показатель примерно на уровне 30 %, а кое-где приближается к 50 %. Техника, в том числе новая, в лучшем случае работает с неполной нагрузкой, а то и простаивает. Такая «гиподинамия», скажем, для 4–5 летних грузовиков чревата обострением хронических «болячек»: без движения уже через пару месяцев начинают клинить тормоза, подкидывает неприятные сюрпризы электропроводка, текут различные уплотнители.

Негативная тенденция набирает обороты. По данным рекрутингового портала hh.ru, за три квартала текущего года спрос на водителей в стране в целом вырос на 44 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 го, тогда как число «профильных» резюме за этот период сократилось на 17 %. В ряде регионов, включая Брянскую, Владимирскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую области, Республики Калмыкия и Марий Эл, на каждую вакансию приходится менее двух резюме при норме вдвое выше. И разворота тренда не просматривается. Молодежь не стремится получать права категории С, D и Е (управление автомобилями с прицепом максимальной массой свыше 750 кг), так что средний возраст водителей большегрузов и автобусов уже достиг 50 лет... В чем же дело?

Романтика дорог в наше сверхпрагматичное время не в цене, а шоферский труд, несмотря на технический прогресс, мало того что нелегок, так теперь еще и непрестижен. И это в чем-то парадоксально. Всезнающая статистика утверждает: работа водителей практически во всех регионах России входит в число самых высокооплачиваемых. По меркам провинции, зарплаты от 80?000 до 200?000 рублей — нечто запредельное. Да что там! Даже в столице больше водителей грузовиков зарабатывают только стоматологи, РНР-разработчики и начальники участков. Объявление «Требуется водитель с собственным грузовиком грузоподъемностью 20 тонн. Зарплата 250?000 рублей» не редкость. И тем не менее дефицит кадров нарастает.

Впрочем, все логично. По известным причинам обменный курс рубля осенью 2023 го совсем не тот, что пару лет назад. Возможно, для кого-то это несущественно, но не для водителей из числа мигрантов, которые долгое время спасали ситуацию. Теперь эта категория работников массово увольняется — крутить баранку большегруза стало невыгодно. Ситуация усугубляется тем, что для получения места водителя грузовика иностранцу необходим патент, действие которого ограничено по времени и территорией региона выдачи. Межрегиональные перевозки такие водители выполнять не имеют права.

Обладателям же российских паспортов зарабатывать по максимуму не позволяют установленные нормы режима труда и отдыха водителей большегрузов, соблюдение которых контролируется с помощью тахографов и предрейсовых медосмотров. Но как отказаться от этих мер, учитывая тяжесть последствий ДТП с участием многотонных фур? Причем нередки случаи, когда водителям общественного транспорта приходится работать и по 16 часов, а реальная зарплата существенно отличается (и не в большую сторону) от обещанной, да еще из нее приходится порой оплачивать запчасти и топливо. Столкнувшись с реальностью, люди быстро понимают истинную цену заманчивых предложений и... уходят. Кто в такси, кто в водители легких грузовиков, контроль за работой которых куда менее строг.

Между тем эксперты предупреждают: вскоре отраслевая проблема выйдет на государственный уровень, поскольку дефицит водителей обернется сбоями в работе как крупных ретейлеров, так и предприятий. Какие же пути выхода из создавшегося положения предлагаются, если высокие по российским меркам зарплаты не дают ожидаемого эффекта? Спектр предложений не слишком широк и варьируется от введения льготной ипотеки для молодых водителей до привлечения вахтовиков из небольших городков, а на осенне-зимний период и из сельской местности. Реализация даже таких мер потребует дополнительного финансирования, которое местные бюджеты могут и не потянуть. Похоже, остается один способ решения проблемы дефицита водителей — скорейшая разработка отечественных дорожных беспилотников с созданием соответствующей инфраструктуры за счет федеральной казны.

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