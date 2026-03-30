Совместить в одном путешествии культурную программу с гастрономическим туром, увидеть творения лучших итальянских мастеров — мозаичистов, посетить сыроварню, встретиться с швейцарцем, основавшем в глуши автономную экодеревню, — возможно ли это за одни выходные? Легко, если отправиться в Тарусу! Но для этого нам понадобится автомобиль, способный передвигаться не только по проторенным трассам

От Москвы до Тарусы около 120 км, большая часть пути пролегает по Симферопольскому шоссе — многополосная скоростная магистраль позволяет «долететь» до поворота на Серпухов меньше чем за час. Jetour T1 отлично держит прямую и не пугает сильными кренами при резких маневрах, ведь у него жесткий несущий кузов из высокопрочной стали и полностью независимая подвеска со стойками типа McPherson спереди и многорычажкой сзади. К полноприводной трансмиссии XWD с муфтой от BorgWarner шестого поколения и настоящему гидромеханическому 8-ступенчатому автомату здесь прилагается двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л. с. Разгон до сотни занимает всего 8,6 секунды, максимальная скорость составляет 190 км/ч, так что быстрые обгоны — не проблема, а удовольствие. Любители динамичной езды могут перевести селектор выбора ездовых режимов на режим «спорт» и наслаждаться драйвом, но мы предпочитаем спокойную манеру вождения: включаем адаптивный «круиз», а дальше Jetour T1 сам разберется, когда притормозить или ускориться. Умная электроника удерживает автомобиль в полосе, остается только придерживать руль и не забывать включать поворотники при перестроениях.

Въезжая в Серпухов, мы сразу заметили, как не идет сохранившимся в центре старинным улочкам тесное соседство с современной многоэтажной застройкой и огромными торговыми центрами — в Тарусе такого не увидишь. К счастью любителей тишины и покоя, железные дороги обходят ее стороной, к тому же Таруса внесена в перечень исторических городов России и получила статус природно-архитектурного заповедника. Большинство зданий в городе одноэтажные, построены еще в XIX веке. В отличие от Серпухова, по которому пришлось «толкаться» почти час, в Тарусе практически нет светофоров и дорожных заторов. Впрочем, ассистент помощи при движении в пробках, которым оснащен Jetour T1, значительно упрощает езду в плотном вялотекущем потоке, а чтобы не запутаться в многочисленных развязках, мы подключили телефон с навигатором к огромному центральному дисплею диагональю 15,6 дюйма — это легко сделать через Android Auto или Apple CarPlay.

Наш первый пункт маршрута - гостевой дом «Частная территория»

Где-то за Дракино провайдер мобильной связи поприветствовал нас в Калужской области, и минут через пятнадцать мы уже были на месте. Жилье мы забронировали заранее, так что сразу отправились в гостевой дом «Частная территория» — необычное место с атмосферой деревенской усадьбы с высокими потолками, камином, верандой и внутренним двориком, где можно устроить домашнее барбекю. В «Частной территории», открытой пару лет назад предпринимателем Дмитрием Паршиным и дизайнером интерьеров Анастасией Монастыревой, есть все, чтобы не вылезать из дома неделями, наслаждаясь теплом и уютом, при этом до Петропавловского собора и главной набережной с чудесными видами на Оку, памятниками Цветаевой и Паустовскому всего пять минут пешком.

Второй пункт маршрута - Дом литераторов

В Тарусе вообще все близко, расстояние между «Частной территорией» и Домом литераторов, куда мы отправились на следующее утро, меньше трех километров, однако зимой преодолеть их не так просто. Если по пути захочется осмотреть Воскресенскую церковь и окунуться в купель неподалеку, без полного привода не обойтись: за крутым спуском следует такой же высокий подъем, да еще с поворотом, а местные коммунальщики едва успевают расчищать центральные дороги. Так что внедорожные способности Jetour T1 нам не раз пришлось проверить уже в городе: включаем режим «снег», без проблем забираемся на горку и протискиваемся между сугробами по узким переулкам, объезжая застрявшие в колее легковушки.

По адресу Веселая улица, 23 раньше располагался полуразрушенный клуб-столовая Дома отдыха им. Куйбышева. Предприниматель и меценат Исмаил Ахметов выкупил то, что осталось от культурного учреждения, восстановил, частично отреставрировал и устроил концертный зал с галереей. Главное сокровище — это коллекция мозаики, собрание выдающихся современных мозаичистов: Марко Бравура, Вердиано Марци, Марко де Лука, Тоёхару Кии, Ольги Солдатовой. Изрядная часть собрания — авторства Марко Бравуры, его работы включены в список Адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Сверкающие «гнезда» из золотой смальты свисают с потолка над шахматным полом: придать мозаике объем — одна из оригинальных идей художника. В свое время Марко осмелился пойти наперекор тысячелетней традиции, бросить вызов стереотипам и сумел объединить древнюю технику с современным искусством. Его работы настолько уникальны, что сложно бывает узнать в них одного автора — причудливый орнамент метр на метр оказывается просто подписью, а в концертном зале на стенах развешаны «иконы природы» в виде деревьев на каноническом золотом фоне.

Третий пункт маршрута - сад и дом-музей Николая Петровича Ракицкого

Еще пара километров за рулем Jetour T1, и мы у калитки дома-музея и сада агронома Николая Петровича Ракицкого, но прежде чем войти внутрь, осматриваем уличную картинную галерею. Репродукции полотен из коллекции самого Ракицкого, которую в 1963-м году он подарил городу, развешаны прямо на заборе, но жара и мороз не властны над картинами, напечатанными на ультратонкой керамике. Справа от входа — портрет строгой женщины с пронзительным взглядом, это жена Николая Петровича, Софья. В 1928-м году Софья Захаровна слегла — обострился туберкулез, отнялись ноги. Переезд в Тарусу буквально спас ей жизнь: любящий муж построил для нее дом с тремя печами, теплым туалетом и горячей водой — невиданные в Тарусе тех времен удобства. Сквозь большие окна с цветными витражами в комнаты лился солнечный свет, а участок в двадцать с лишним соток ученый-агроном превратил в райский сад, куда свозил необычные для средней полосы растения. Здесь и сейчас растут сибирский кедр, румелийская сосна, ель Энгельмана, амурская сирень, татарский клен, а маньчжурский орех распространился по всей Тарусе.

Летом участок превращался в сад непрерывного цветения, и сама Софья Захаровна тоже расцвела, справилась с болезнью и прожила долгую творческую жизнь.

Что ж, физический комфорт во многом определяет состояние души — иногда достаточно просто изолировать себя от внешних раздражителей, расслабиться в мягком кресле и послушать хорошую музыку, чтобы вернуть хорошее настроение. Наш Jetour T1 с просторным светлым салоном, раздельным «климатом» и аудиосистемой от Sony вполне способен стать таким местом для релаксации.

Четвертый пункт маршрута - ресторан «Дядя Дымов»

А если еще и вкусно поесть… Вдоволь насытившись пищей духовной, мы решили пообедать в уютном ресторанчике «Дядя Дымов» на пересечении улиц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фишка ресторана — блюда из гриль-печи. Рыба, овощи, мясо, печеные кукуруза и свекла — здесь вкусно все, а цены весьма гуманные, не зря это одно из самых популярных заведений в Тарусе.

Пятый пункт маршрута - сыроварня «История в Богимово»

Чтобы вкусно готовить, нужны качественные продукты, и с этим в Тарусском районе тоже нет проблем. Выезжаем из города по направлению к Калуге и примерно через 40 км поворачиваем на Никольское, к органической молочной ферме и сыроварне «История в Богимово». Здесь на площади около 1200 га настоящее «царство счастливых коров» — рыжие джерсейские красавицы находятся на беспривязном содержании, летом спокойно пасутся на лугах, а зиму проводят в просторных помещениях. Никакой скученности, идеальная чистота. Насколько бережно здесь относятся к животным, заметно сразу: из глубины коровника с любопытством смотрят телята, упитанные рыжухи не шарахаются от людей. Такая социализация понятна — за прошлый год коровы встретили около 1000 экскурсантов.

Требования органического производства на ферме соблюдаются жестко на всех этапах. Не менее 95 % кормов производится самостоятельно, землю возделывают на многолетнем севообороте и органических удобрениях, никаких пестицидов и гербицидов. Кстати, и «История в Богимово» не обошлась без иностранцев: молоко коров породы Джерси очень жирное и прекрасно подходит для выделки сыров, а секреты мастерства местным передал французский сыровар в третьем поколении Фредерик Пистон Д'Обонн. Однако сыры в Богимово делают не только французские, но и итальянские, ведь местные сыровары прошли обучение у Кармело Рокко. А еще здесь можно попробовать гауду, качотту, фирменный «Богимовский», вкуснейшие сливки, органическое молоко, кефир, масло, творог и сметану. Культурная жизнь тоже бьет ключом — галерея в коровнике, экскурсии, посещение усадьбы Прончищевых, в которой гостил Антон Павлович Чехов. На ферму можно приехать, чтобы пожить и поработать физически, пройти мастер-класс по живописи, а повара здесь готовят по семейной книге рецептов Антона Павловича — Чехов ведь очень любил попотчевать гостей.

Шестой пункт маршрута - «ТарТарТаруса»

Кормить гостей самыми лучшими продуктами — вообще добрая тарусская традиция. Правда, местными основатели гастрономического семейного проекта «ТарТарТаруса» Сергей Константинов и его жена Дарья стали всего четыре года назад — переехали из столицы. Сергей — профессиональный повар, мастерству мясного дела обучался у Гранта Зозулинского. Рассказами об особенностях приготовления стейков в небольшой лавочке на Комсомольской, 21 можно заслушаться; тут же стоит специальный шкаф, в котором стейки вызревают несколько недель, а то и месяц, а в глубине кухни — гриль, на котором готовят гамбургеры из собственноручно нарубленного фарша. Ну и, конечно, гвоздь программы — тартар: нежный, посыпанный особым камбоджийским маринованным черным перцем. Подобного не найти даже в Москве.

Седьмой пункт маршрута - «Где-то здесь»

За такой трапезой сложно удержаться от лишнего кусочка, так что наутро хочется чего-нибудь легкого. Выпить кофе и съесть кусочек Цветаевского пирога или другого десерта можно в кафе «Где-то здесь» — вкусно, не слишком сладко и интересно, ведь у кафе специально нет вывески: оно отмечено на картах, но нужную дверь придется поискать, может быть, спросить у местных, а это всегда хороший повод пообщаться.

Восьмой пункт маршрута - биопроект Йорга Дусса «Деревенька моя»

Ну а мы снова отправляемся к иностранцам. Правда, швейцарец Йорг Дусс приехал в Россию еще в 1997 году и давно считает себя русским. В 2009 году, когда случился кризис, Йорг понял, что хочет создать под Тарусой островок стабильности, ковчег, максимально независимый от внешних воздействий. Так появился проект «Деревенька моя» в заброшенном селении Лаговщина в 30 км от Тарусы, причем последние десять — по заснеженной грунтовке. Йорг встречает нас за рулем «буханки» — пересаживайтесь! Спасибо, но нет, у нас свой внедорожник, и он куда комфортнее. Нажимаем «Х» на шайбе выбора алгоритмов работы противобуксовочной системы — теперь Jetour T1 сам решает, какой из внедорожных режимов больше подходит ситуации, а в крайнем случае интеллектуальная система полного привода сама заблокирует межосевой или задний межколесный дифференциал. Если бы не медленный уазик Йорга, скачущий впереди, мы бы добрались быстрее, ведь подвеска Jetour T1 мягко обрабатывает даже серьезные неровности и нас совсем не трясет.

Деревня Йорга Дусса на первый взгляд напоминает обычную ферму — большой хозяйский дом, коровники, теплицы, мастерские, гаражи, но необычно тут буквально все, начиная с того, что употребляют в пищу Йорг, его семья и работники. Мясо, сыр, молоко, овощи, фрукты — только собственного производства, без химии и искусственных удобрений. За обедом нас угощали простыми щами — мясо, капуста, сметана, но таких вкусных щей мы не пробовали ни разу в жизни. Йорг говорит, что уже не может есть продукты из магазина и даже с рынка — у них нет вкуса.

Люди здесь тоже особенные, на лицах многих — отпечаток тяжелого прошлого, и это действительно так, ведь в содружестве с московской мэрией Йорг помогает обрести новую жизнь бездомным, инвалидам и сиротам.

А еще Йорг построил при въезде на свой хутор деревянный трехэтажный дом культуры с театром, сценой, настоящей будкой суфлера и гримерками, с конференц-залом и апартаментами на последнем этаже. На каждом этаже и в гримерках свои туалеты, есть кухни, столовые — цивилизованно и чисто, как в Швейцарии. Дом культуры — место встреч с соседскими деревенскими, здесь часто ставят спектакли по собственным сценариям, есть классы для занятий с детьми, а в конференц-зал иногда приезжают команды менеджеров крупных корпораций — провести мозговой штурм в экологически чистых условиях.

Девятый пункт маршрута - спа-комплекс отеля Welna Eco Spa Resort

Программа нашего путешествия оказалась настолько насыщенной, что в последний вечер перед отъездом мы решили расслабиться в спа-комплексе отеля Welna Eco Spa Resort. Это целый городок в лесу у речки Тарусы с уютными малоэтажными коттеджами, отдельными деревянными домиками, дорожками для прогулок. Длинный крытый бассейн, в котором можно поплавать и устроить себе сеанс гидромассажа, отдельный детский бассейн с горкой, развлечениями и детской сауной, хаммам, керамическая, соляная и горячая финская сауны: прогревшись до костей, можно выбежать на улицу и нырнуть в открытый бассейн. Одним словом — достойное завершение поездки, из которой мы увозили только приятные впечатления.

В просторный багажник объемом до 1 455 литров со сложенными задними сиденьями без труда влезли многочисленные сувениры и подарки: в «Частной территории» нас проводили в дорогу Цветаевским пирогом, Сергей с Дарьей угостили чудесной горчицей на протертых яблоках и зельцем, из Богимово мы увезли сыры, сметану и творог — места хватило для всего. Ну а Таруса, признаемся честно, намного превзошла наши ожидания. Как и Jetour T1, который показал достойный уровень динамики и комфорта на трассе, одолел местное бездорожье, разбитые грунтовки и, без сомнения, готов не только к турам выходного дня, но и к продолжительным путешествиям.

