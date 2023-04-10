Какими виделись автомобили будущего в 1970-х, нам, советским подросткам?

Во-первых, было ясно, что у в XXI веке у машин будут мощные V-образные двигатели – минимум на восемь, а то и на двенадцать цилиндров. Конечно, дизельные, и вряд ли надо объяснять почему: мы, прилежные читатели журналы «Техника – молодежи», «Наука и жизнь» и «Знание – сила», уже знали, что КПД дизеля выше, чем у бензинового мотора, а расход топлива у него меньше. Степень сжатия в цилиндрах дизельного двигателя выше, так что требуется высокая точность изготовления – топливных форсунок, в частности. А значит, и цена должна вырасти. Но нет, советские ученые и инженеры постоянно работают, научно-технический прогресс движется семимильными шагами, так что скоро самая высокоточная деталь в двигателе автомобиля будет стоить, как жестяное ведро. И благодаря широкому использованию деталей из титана, вольфрама, молибдена такой двигатель потребует капремонта через миллион километров пробега.

Дальше: у автомобиля XXI века будeт не только поражающая воображение разгонная динамика, но еще идеальная управляемость и безупречные тормоза. Коробка – конечно, автомат. Уже тогда мы понимали, что в XXI веке механикой будут пользоваться только отдельные ценители старины. Кузов? Из полимеров, конечно! Ведь уже были изобретены такие передовые материалы с «памятью», которые при нагревании восстанавливали первоначальную форму – просто незаменимое свойство при авариях, не нужен никакой кузовной ремонт. Никаких кроссоверов и внедорожников, клиренс у этих машин будет совсем небольшой, а колеса – огромные, низкопрофильные. Дороги-то в XXI веке станут идеально ровные, да еще и с подогревом, так что мчаться по ним будет одно удовольствие. Тем не менее, скорость для безопасности на этих автомобилях уже на заводе ограничат конструктивно, всего до каких-то 150 километров в час: безопасность превыше всего.

Прошло полвека, и мы видим, как мы ошибались. Не во всем, конечно, про автомат и моду на низкопрофильные колеса угадали, да и про принудительное ограничение скорости тоже – новые Volvo, например, быстрее 180 км/ч не ездят из соображений безопасности. Но мы ошиблись в главном. Для нас автомобиль был – и остается! – источником удовольствия. Нас называли автолюбителями и совсем неспроста одним их корней этого слова был глагол «любить».

Но сегодня для людей XXI век автомобиль – вещь утилитарная. Много ли удовольствия доставляет вам сегодня тостер, когда вы включаете его, чтобы поджарить хлеб? Вот и автомобиль теперь бытовой прибор, в сущности. Главное – удобство использования. Самые дальновидные из наших коллег-автожурналистов это уже поняли, и прямо так и говорят в обзорах новинок: кому теперь нужна отточенная управляемость? Сегодня главное – количество и размер мониторов в салоне, скорость отклика и разрешение экрана.

Что дальше? А вот что, в автопром придет искусственный интеллект. Пока он еще только разминается, генерирует за человека тексты, студенты даже пишут с его помощью дипломы – и вполне успешно защищаются. Но когда ИИ получит водительские права, приборы управления в автомобилях тоже исчезнут. И вслед за этим, кстати, потеряется смысл в автомобильных марках. Все эти различия в дизайне, в степени премиальности. Действительно, какая разница, как называется и как выглядит автомобиль-функция? Он должен быть стандартным – и внешне, и по набору оборудования. И взаимодействовать этот автомобильный ИИ будет уже не со своим владельцем-водителем, а с соседям по дорожному потоку. Будущее – это поток автономных стандартных машин, которые общаются не с водителем, а друг с другом. Будет ли человек покупать и обслуживать такой обезличенный автомобиль? Но зачем? Уже сейчас можно взять автомобиль по подписке, есть каршеринг.

В общем, нашу мечту разрушили. Сначала закончилась эпоха суперкаров. На наших глазах уходит время личных автомобилей. Впереди – время безликих четырехколесных «мыльниц», одинаковых и соединенных в общую сеть. Да и с образом жизни в целом все понятно – в будущем все будут жить в каморкингах, работать на удаленке на кредитных ноутбуках и жарить по праздникам синтетическое мясо. Автор этих строк, кстати, останется без работы. Тестировать в автомобилях скоро будет нечего, разве что улавливать у разных моделей различия в звуке закрывания дверей и работы кондиционера.

Одна надежда – я снова, как и полвека назад, ошибаюсь насчет будущего.

