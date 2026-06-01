Автомобиль как способ жизненной мотивации

Люди всегда задавались вопросами — что такое совершенство, каким должен быть человек будущего, а значит, совершенный человек?

Например, в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи считал, что человек должен нести в себе знание науки, философии и искусства, и все эти духовные богатства обязательно должны были сочетаться с прекрасно развитым атлетическим телом.

Видение человека будущего, конечно, менялось в зависимости от времени, социальных укладов, смены моральных ценностей. Но неизменными оставались ум, настойчивость, образованность и умение добиваться своей цели. И вот настал 2000 год, который многим казался чертой, после которой начнется будущее. Смена веков всегда настраи­вает на мысли о чудесах или катаклизмах, ожидающих нас. Но то будущее, которое мы все ждали, где все пороки и болезни будут побеждены и беды останутся в прошлом, где человек подчинит себе природу, так и не наступило… А вот вопрос, каким будет человек, у меня остался. Так какими мы будем?

В Москве проживает примерно десять процентов населения страны, и эта цифра только увеличивается — все стремятся жить лучше, а это возможно лишь в крупных городах. Но в мегаполисах жизнь становится труднее. Приезжающие в столицу люди редко могут позволить себе купить квартиру, при такой стоимости метра и процентам по ипотеке это практически нереально. А значит, они обречены снимать квартиру, причем бесконечно долго. После квартиры по стоимости всегда шел автомобиль. На него копили годами или брали кредит и отдавали годами. Так или иначе это была желанная покупка: машина обеспечивает иной уровень жизни, статус, поэтому к ней стремились.

Но тут тоже происходят изменения, на данный момент средняя стоимость автомобиля составляет порядка 3,5 миллиона рублей — уже немало, хотя после очередного усиленного утильсбора цена вырастет еще сильнее. Однако, думаю, не это самое сложное. Ситуацию усугубляет то, что даже платные парковки сокращают, про бесплатные я молчу, сужают дороги. Делается все для того, чтобы владение машиной стало проблемой. Согласитесь, кому нужен автомобиль, если на нем можно ездить, но уже нельзя останавливаться. Про увеличение стоимости обслуживания и рост цен на бензин я и не вспоминаю.

Таким образом, из всех перечисленных фактов давайте представим себе жизнь человека недалекого будущего, примерно через поколение. Итак, наш индивид проживает в съемной квартире, так как купить свою нет шансов, если приехал в крупный город из региона. Машины у него нет, ее тоже уже не купить, да и ездить на ней нет возможности. Впрочем, машина ему не нужна, потому что человек работает на фрилансе, то есть, не выходя из комнаты, пытается продать результат своего творчества, созданного с помощью ИИ. Работа ведется на ноутбуке, купленном в кредит, ведь постоянного гарантированного дохода нет, а ноутбуки дороги. Активно трудиться смысла нет, ведь заработать на недвижимость или транспортное средство все равно не удастся, важно покрыть только биологические потребности, все остальные цели недостижимы. Общение с окружающими людьми идет в мессенджерах, меньше букв, больше эмодзи или смайликов. Основное транспортное средство — прокатный электросамокат, да и он по большому счету не очень нужен: фастфуд привозят курьеры, никуда ходить и ездить не надо. Летом можно сходить в ближайший парк и поработать там пару часов на скамеечке. Семьи, жены, детей и просто отношений нет. Появление ребенка связано с большим количеством новых обязанностей и ответственности, причем на многие годы. Растить, кормить, лечить, помогать учиться — зачем все эти проблемы? Живем один раз, зачем всем этим грузиться?

В итоге в будущем обычный человек будет лишен какого-либо имущества, мало того что оно дорогое, так еще и налоги за него платить надо. При таком стиле жизни привязанностей тоже не будет: гражданин станет одиноким космополитом, жизнь которого протекает в сети. Почему космополитом? Да потому, что в такой ситуации все равно где брать прокатный самокат — у себя на родине или за рубежом. Вот такие мысли приходят мне в голову, когда я думаю о будущем. Общество одиноких людей в съемных квартирах, работающих на купленных в кредит компьютерах, все в кредит или рассрочку. Да, вот еще вопрос: сколь долго просуществует такое общество? Думаю, недолго. Просто вымрет физически. Я не за вещизм, вещи не являются мерой счастья, я за то, чтобы у человека были стимулы работать, перспективы и возможности улучшать свою жизнь. Может, я слишком сгустил краски? Возможно, но время покажет...

