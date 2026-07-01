Как алгоритмы ИИ грозят упадком цивилизации

Все, кто увлекается историей, впрочем, как и те, кто о ней и не задумывается, слышали термин «темные века». Длились они с пятого по десятый век нашей эры

«Темными» их называют потому, что нет письменных свидетельств того времени, нет построек этого периода, нет признаков человеческой деятельности, как будто в течение некоторого времени человечество отсутствовало. Это в большей степени относится к территории современной Европы. Античных находок сколько угодно, артефактов десятого, одиннадцатого века и более поздних времен, тоже немало. С чем это связано, загадка – версий много, одна другой интереснее.

В общем, это время упадка цивилизации. А может ли такая ситуация повториться в наше время? На первый взгляд, конечно, нет, мы практически защищены от всех внешних воздействий, активно развивается наука, технологии, все чаще и чаще человеку помогает в его работе «искусственный интеллект», он уже прочно вошел в наш быт. Вспомните телевизионную рекламу, где для того, чтобы пойти играть в футбол с сыном, папе пришлось ответить на школьный вопрос: «Что такое биссектриса?» И папа не взял учебник, потому что для него это уже сложно, а спросил ИИ, получил ответ и пошел заниматься спортом. Легко, просто, быстро, а главное — думать не надо, от слова совсем.

Получается, что ИИ помогает нам перестать думать, и, возможно, это и есть шаг в направлении новых «темных веков»? Но это всего лишь первый шаг. А вот следующий шаг заключается в том, что информация, которая доходит до пользователя в интернете, всецело зависит от «поисковых систем». То, что эти системы считают, что есть «правильно», какая информация попадает в выдачу, то есть становится доступной для пользователя и формирует его мнение. И истина или объективность тут ни при чем. Что правда, а что нет, решает за нас алгоритм.

Есть только одна точка зрения «поисковиков», все остальные «забанены», просто недоступны. Получается, что человек может знать только то, что разрешил «поисковик». Такой поход лишает человека возможности мыслить и делать выводы самому. Прошлое, да и текущий момент, подается с точки зрения «поисковой системы», и неважно, что было на самом деле.

Еще один момент. В интернете всем правит «трафик», умную лекцию выберут десятки, глупую выходку будут смотреть миллионы, чем безумнее — тем лучше. «Трафик» — синоним слова «деньги». То есть, чтобы заработать, надо создавать «контент», который будут выдавать «поисковые системы» и восприниматься большинством аудитории. Обязательное требование к нему — легкое усвоение, он не должен требовать осмысления, только механический просмотр.

Тут и появляется ИИ, ни один человек не сравнится с ним по скорости генерирования привлекательного и не несущего смысловую нагрузку материала, главное — привлекательная или шокирующая картинка, первыми жертвами которой становятся дети. Наших детей начинает воспитывать ИИ… Вот и получается, что скоро весь поток информации, который обрушивается на людей, будет «сгенерирован» без участия человека, ведь только тандем ИИ и «поисковых систем» сможет принести максимальную прибыль.

В этой схеме человеку с его мыслями, сомнениями, знаниями нет места. Вот и новые «темные века», когда людей и их поведение начнут программировать машины, вкладывая с самого детства понятия, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения ИИ. Что носить, что говорить, о чем думать, как поступать. Работая в автомобильном портале, я начинаю замечать, что уже появляются и автомобильные тексты, написанные не совсем человеком, их можно отличить по отсутствию ощущений автора от автомобиля. Ведь любой автомобиль вызывает эмоции от вождения, эргономики, внешнего вида, положительные, отрицательные, но живые эмоции. Тексты, написанные ИИ, не изобилуют ими, они описательные, общие.

Через какое-то время большинство порталов перейдут на «роботизированную» схему работы. Причины очевидны — журналисты не нужны, зарплату им платить не надо, скорость «генерации» материалов высокая, а главное, что такой портал будет в топе рейтинга по всем показателям. Все хорошо, кроме одного момента, который уже неважен: в нем не будет никакой информации, только набор «ключевых» слов и общих фраз.

Так о чем этот текст, написанный пока еще человеком? О том, что нас ждет страшное будущее? Конечно, нет. Эта колонка о том, что надо больше читать и быть очень избирательным в выборе источника информации, относиться к полученным сведениям критично.