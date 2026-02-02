В душе каждого мужчины живет экспериментатор. Вот, например, Илья Мечников трижды подвергал свою жизнь смертельной опасности — без каких-либо преувеличений

Сначала выдающийся русский ученый Илья Мечников пытался инфицировать себя холерой, чтобы изучить способ распространения болезни и ее ход (на тот момент методов излечения от этого недуга не было). Затем ученый заразил себя сифилисом, чтобы доказать действенность разработанного им лекарства (в XIX — XX веке это была очень распространенная по всему миру бытовая болезнь). Но и на этом не остановился: специально инфицировал себя тифом для исследования этого заболевания. И опять ему повезло, он остался жив в третий раз.

В общем, в нас живет жажда знаний. Каждый пытается узнать ответ, чего бы ему это ни стоило. Несколько лет в автомобильном сообществе начала бурно обсуждаться тема китайских автомобилей. По сути, мнение было одно — это ужас. Такое представление закрепилось в умах обывателей еще лет двадцать назад, когда на нашем рынке появились первые китайские машины. Тогда их качество не радовало: отвратительная управляемость, неряшливая сборка, фенольная вонь в салоне, неистребимая ржавчина… Модели из КНР того времени оснащались копиями устаревших японских двигателей и других агрегатов, качество которых никак нельзя было сравнить с японским.

У производителей из Поднебесной имелся только один плюс — цена. Автомобили из КНР стоили чуть дешевле «одноклассников», но и этот козырь не сработал. В обществе твердо закрепилось мнение, что «китайца» надо обходить стороной, и на тот момент это было абсолютно верно.

В общем, как я и писал в начале, каждый мужчина в душе — экспериментатор, до уровня Ильи Мечникова, я, конечно, недотягиваю, но тоже решил поставить на себе эксперимент. Мой Subaru был еще бодр, хотя уже не свеж, и я решил поменять его на машину из Китая. Скажу прямо, выбор оказался не из легких. И, поскольку статья не имеет целью рекламировать какую-либо марку, я не стану называть производителя.

Через месяц раздумий я выбрал кроссовер. Он не является лучшим в своем классе, он просто отвечал именно моим требованиям, а они были простыми — приемлемая цена, небольшой размер, хорошая управляемость, динамика и экономичность. И да, для меня еще важна массовость: на машину, выпускаемую в больших объемах, всегда есть запчасти.

С тех пор как я купил машину, прошел год. И первые впечатления уже сложились. Больше всего меня поразили две системы. Первая — интеркулер, то есть промежуточный охладитель для воздуха, поступающего из турбины в двигатель с водяным охлаждением. Эта система обычно ставится на достаточно дорогие машины с претензией на спортивность. Причем интеркулер в моем авто не просто имеется как аксессуар, он работает и позволяет выдавать скромному двигателю в 1,4 л 150 сил. И мотор может работать на 92 м бензине.

Второе, что удивляет, подчеркну — в бюджетной машине — работы систем безопасности. Я пробовал провоцировать «электронных охранников», они исправляли все мои ошибки. Системы работают, и для начинающего водителя на мокрой или заснеженной дороге — это просто подарок, они сберегут его от многих бед. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать мой кроссовер, то я бы назвал его скучным. Про него нечего писать: в минус 25 заводится, в плюс 45 не перегревается. У него стабильная и предсказуемая управляемость. Интерьер весьма аскетичен, есть только то, что действительно нужно, ничего лишнего. По эргономике он изнутри напоминает ваговские модели. Управление всеми важными системами осуществляется с помощью кнопок, зимой это удобнее.

Так какие первые выводы можно сделать по результатам моего эксперимента? Итог такой: за время эксплуатации, а это всего год, машина прошла чуть больше 10?000 км, и пока претензий нет. Но, с другой стороны, это всего год, и что будет с машиной через пять лет, когда закончится гарантийный срок, будет ли она так же надежна? Учитывая современные цены на авто, это основной вопрос при покупке машины в нашей стране. Средний возраст легковых автомобилей у нас превышает 15 лет, и он будет только расти. Выдержит ли моя машина этот марафон, вопрос остается пока открытым.