Мир неспокоен. Стабильности нет. Говорят, что так было всегда, но в наши дни стало особенно чувствительно. Причина проста - если раньше информация доходила до нас в строго дозированном, ограниченном, виде, то сейчас превратилась в нескончаемый и необъятный поток. Хуже того, его значительная часть с завидным постоянством сообщает об изменениях, которые непосредственно влияют на нашу повседневную жизнь. К примеру, жизнь всех тех, кто владеет и пользуется автомобилем.

Следя, как модно нынче говорить, за информационной повесткой, не перестаю удивляться, насколько «забота» об автомобилистах и контроль за ними не дает покоя различным государственным учреждениям и институтам нашей страны. Иногда создается впечатление, что они специально закаляют именно нас, водителей, выдавая одни за другими проекты и нововведения, за которыми, порой и уследить-то нелегко, не то что перестроиться под их новые требования.

Перспектива наступления первого числа каждого месяца уже начинает психологически сильно напрягать, так как именно с него в силу вступают новые правила, штрафы, пополняется список нарушений, которые фиксируются камерами, изменяются требования к техосмотру, меняется порядок регистрации автомобилей и прочая, и прочая...

Можно даже говорить о том, что уже появился отдельный, вполне самодостаточный, жанр новостей: «Как изменится жизнь автомобилистов с 1-го числа такого-то месяца».

Посмотрим, навскидку, что новенького «прилетело» нам только за несколько последних месяцев этого года.

С первого августа новый штраф за отсутствие диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. 2000 рублей.

С начала августа состоялся переход на новые госномера. Коснулась эта мера не только автомобилистов, владеющих «праворульными» машинами, но и владельцев мотоциклов.

В этот же период вступают в силу изменения в правилах техосмотра, в частности, вносятся изменения в форму диагностической карты.

С 24 августа изменения стоимости ОСАГО - новые правила расчета, расширение коридора ставок: как уменьшение минимальной, так и одновременно увеличение максимальной.



С конца августа появляется возможность регистрировать автомобили в МФЦ. Но не во всех, а только там, где есть техническая возможность организации осмотра автотранспорта. Смотрите, не перепутайте и не обратитесь просто в ближайший из центров!

Потом наступил сентябрь. Думаете первый месяц осени не принес вестей автомобилистам? Как бы не так. Именно в этот период инспекторам ГИБДД-ДПС должны были начать выдавать новые приборы, позволяющие им делать диагностику транспортных средств прямо на трассе и запрещать их эксплуатацию при выявлении нарушений установленных нормативов.

Кстати, с нормативами все знакомы? Если нет - поторопитесь, как известно незнание нормативов не освобождает от ответственности.

А что теми приборами будут измерять? Остаточную глубину протектора шин, диагностировать тормозные системы, контролировать выхлоп дизельных двигателей. И с помощью люксометра оценивать соответствие безопасности света фар.

Интересно, а зачем тогда совсем недавно внедрили в нашу жизнь диагностическую карту, которая, по идее, создана для того, чтобы подтверждать, что ТС полностью технически пригодно к эксплуатации? В том числе, имеет годные шины, исправную тормозную систему и безопасные фары... Или у нас сотрудников ГИБДД нечем больше занять, кроме как с какими-то приборами на проезжей части замерять остаточную глубину протектора?

По сравнению с этим новелла о том, что с сентября в ПТС и свидетельство о регистрации ТС будут вносить больше информации кажется просто безобидным новостным шумом.

Далее ноябрь. С первого числа ПТС оформляются в электронном виде. Бумажные, тем не менее, будут оформлять и после этого срока. Но только при выдаче взамен утраченного/испорченного либо вследствие невозможности его использования по причине заполнения всех реквизитов об изменении собственников транспортного средства. Тут - главное не волнуйтесь, господа автомобилисты, и не забивайте себе этим голову. Просто переходим на электронный документооборот.

Ежемесячные законодательные нововведения, непосредственно влияющие на жизнь автовладельцев, это еще полдела. Вторая половина практически поровну поделена между бесконечными обсуждениями в СМИ проектов новых пунктов ПДД и фэйков о том, что будет вводиться какой-то запрет - например, эксплуатации автомобиля без видеорегистратора.

Проблема в том, что и то, и другое сильно нервирует многих автомобилистов. Приходится бесконечно «фильтровать» содержание подобных новостей. Где правда, а где - нет, какие из обсуждаемых изменений в ПДД уже планируются к применению, какие уже перестали обсуждать, и они точно не будут внедряться?

Недавно Минтранс и ГИБДД подготовили проект очередных изменений в Правила Дорожного Движения. Работа проделана масштабная. Началась она еще в 2017 году и была связана с началом активного использования электросамокатов, моноколес и прочих СИМ (средств индивидуальной мобильности).

Может я чего-то не понимаю, но две не самые маленькие государственные структуры около трех лет, что, занимаются самокатами? Этими «средствами индивидуальной мобильности», которыми в нашей стране можно пользоваться 4-5 месяцев в году, и большинство из которых не намного опаснее велосипеда? А если они такие же опасные, то не достаточно ли было просто приравнять их к велосипедам и не отвлекаться от более насущных вопросов безопасности движения?

Но нет, практика показывает, что простых решений - и упрощения своей жизни за рулем - автомобилистам ждать не приходится. Поэтому готовимся к появлению очередного нового и объемистого раздела в ПДД, который надо будет назубок знать всем водителям. А то еще попадем на штраф, забыв, что надо было где-то уступить дорогу самокату... вернее, нет, извиняюсь, СИМу.

Кстати, любопытно будет посмотреть, как сотрудники ГИБДД будут останавливать самокатчиков-нарушителей ПДД. В свое время для отлова нарушителей-мотоциклистов в ДПС стали использовать сотрудников на мотоциклах, иначе за теми было не угнаться. Наверное, теперь будет необходимо создать там же специальное подразделение на самокатах...

Однако есть в нашей стране одна «автомобильная» тема, которая по своей абсурдности и напряжению и без того перегруженного мозга любого водителя, даст большую фору всем остальным. Это нештрафуемый порог превышения скорости (НППС).

Вначале про абсурдность. Тут, с моей, разумеется, точки зрения, все просто. Смотрим определение. «Абсурд» (от лат. absurdus — нелепый, глупый) - нелепость, противоречие. В логике под «абсурдом» обычно понимается противоречивое выражение. В таком выражении что-то утверждается и отрицается одновременно. Ничего не напоминает?

Едите вы по дороге и видите знак ограничения скорости, скажем, 60 км/час. Это для вас утверждение? Конечно, ведь знак, согласно ПДД, указывает вам на допустимую на этом участке скорость движения. И одновременно цифра, указанная на знаке, отрицается. Вы же прекрасно знаете, что, если ехать в зоне действия этого же знака со скоростью 79 км/час, то, как бы, нарушения все равно нет, ваши действия не наказуемы. Возникает вопрос - что такое «60 км/час»? Ответ: абсурд. Этот знак не несет НИКАКОЙ информации водителям!

Вернее, если быть точным, то он несет только вводную информацию для последующей калькуляции. А дальше происходит, как раз, постоянное напряжение головного мозга водителя. Ведь ему приходится при каждом знаке не следовать его «указанию», а мысленно прибавлять к его значению 19 км/час. Далее, при появлении каждого нового знака, продолжать расчеты... Впрочем, многие уже настолько свыклись с этим абсурдным занятием, что высчитывают нештрафуемый показатель скорости «на автомате».

Вообще, если следовать этой абсурдной логике, то почему бы не ввести нештрафуемые пороги по другим нарушениям ПДД. Проехал я, к примеру, на красный свет, но уложился в 3-секундный интервал после его включения - отделался без штрафа. Или проехал под «кирпич», но не более, чем на сто метров - снова не штрафуюсь. Обогнал в первые 500 метров действия знака «Обгон запрещен» и через две сплошные - не беда, успел же вовремя вернуться в свою полосу, за что тут наказывать? Говорите, категорически нельзя выезжать на «вафельную» разметку на перекрестке? Да, бросьте, метра на три-то можно. Не штрафуется...

Последние годы в действиях наших госструктур, ответственных за регулирование российской автомобильной жизни, мне не хватает разумности, системности и продуманности. Может не надо обязывать автомобилистов клеить на заднее стекло знак «Шипы» при использовании шипованной резины, чтобы уже через год отменить это требование? Может перед принятием подобных решений стоит брать время на размышление, все, не спеша, взвесить? Глядишь, и у автомобилистов появится передышка, чтобы отдохнуть от постоянных нововведений и бесконечной «закалки».