В детстве я очень любил смотреть передачи о животных. Особенно меня трогали рассказы про вымирающие виды, хотелось верить, что их спасут, что они не исчезнут навсегда

Про «исчезающие виды» в очередной раз меня заставила задуматься новость, в которой говорились, что количество дилерских центров скоро уменьшится примерно на треть, с нынешних 4040 автосалонов примерно до 3000. Почему так произойдет? Потому что в бизнесе многое делается в кредит, а нынешняя процентная ставка составляет 21%, поэтому, рентабельность должна быть не меньше 25%, чтобы автосалоны получали прибыль и продолжили свою деятельность. Думаю, такой рентабельности добиться очень трудно, практически невозможно, продавая массовые бренды. А значит, чтобы выжить, продавцы должны поднять цены на машины или просто закрыться.

Хотя это всего лишь одна причина увеличения стоимости автомобиля, последствия которого мы еще не почувствовали. Раньше повышение цены частично нивелировалось относительно дешевыми автокредитами, но с увеличением ставки выросли проценты и по автокредитам для частных лиц. 1 октября цены уже поднялись в связи с ростом утильсбора, причем такой рост запланирован до 2030 года. Есть еще один фактор, играющий на повышение цены нового автомобиля, — это ослабление рубля и инфляция. В августе 2024 года средняя стоимость иномарки, по данным «Автостата», уже превышала три миллиона. Данных о том, сколько в среднем будет стоить новая иномарка после всех изменений, я не нашел, но, думаю, около четырех миллионов рублей. Надо заметить, что рост заработной платы вряд ли успевает за ростом цен на автомобили.

Кроме того что дорожают сами автомобили, дорожают и бензин, масло, стоимость парковки, существуют проекты, по которым больше не будет бесплатной парковки во дворах, то есть платить придется постоянно. Может сложиться ситуация, когда человек не сумеет не только купить машину, но и содержать уже имеющуюся. Ладно, в Москве пробки с автодорог переместятся в метро и наземный транспорт, сможет ли метрополитен переварить увеличившийся поток пассажиров, вопрос. Но Москва — это не вся Россия, в регионах машина нужна, чтобы доехать до рабочего места, обычно это областной город, как добраться до него, если нет автомобиля? Как отвезти детей к врачу? На чем съездить за покупками? Вариант только один: чинить, чинить, чинить и чинить то, что есть…

Хорошо, давайте забудем про людей, пешком походят, в конце концов все мы лишь статистические единицы, не более. Посмотрим на экономику. В какой-то момент машины действительно станут недоступны, потому что покупательная способность населения падает, ведь дорожают не только автомобили, но и услуги ЖКХ, продукты питания и так далее… То есть свободных средств в семье остается все меньше. А если выбирать между едой и машиной, то по сути выбора и нет. Так вот, машины уже стали как иномарки в 1992 году — красивые, блестящие и абсолютно недоступные. Что произойдет дальше? Автосалоны просто закроются. В крайнем случае продадут по интернету под заказ завезенную машину. Автосборочные предприятия тоже прекратят работу по всей стране. Исчезнет много рабочих мест. Значит, дела у смежников также пойдут на спад — опять уменьшение производства. Ведь автоиндустрия всегда была локомотивом развития экономики, в современной машине есть компоненты электроники, химии, черной и цветной металлургии, для производства нужна продукция станкостроения, для конвейера — развитие робототехники, добывающей и перерабатывающей промышленности и многое другое. Сколько рабочих мест мы потеряем?

Если честно, мне непонятно, зачем нужно такое давление на автомобилистов со всех сторон, из нового — ежегодное повышение «дорожного» налога. Машина давно перестала быть роскошью, она вовсе не признак богатства, машина — необходимая вещь, нужная для облегчения жизни человека. У нас огромная страна, с огромными расстояниями между населенными пунктами, с нашим климатом машина становится абсолютно необходимой вещью в каждом доме и каждой семье.

Так почему я начал статью с рассказа об исчезающих видах животных? Наверное, оттого, что сам почувствовал себя исчезающим подвидом. Нет, не как человек, а как автомобилист, которому с каждым годом все сложнее и сложнее существовать.