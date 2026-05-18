Какое обслуживание автомобилю нужно перед началом летнего сезона?

К зиме надо готовиться — это аксиома, пришедшая к нам еще с начала прошлого века. А вот стоит ли готовиться к весне? Как ни странно, да, и сейчас я объясню почему

Прежде всего это будет полезно знать тем, кто собирается эксплуатировать машину больше трех лет. Начать рекомендую с моторного отсека, стоит его помыть — самому или на мойке, значения не имеет, операция недорогая, но очень полезная. Это надо сделать по нескольким причинам. Первая и самая очевидная: грязь, которая покрывает двигатель и забивает радиатор, значительно ухудшает охлаждение агрегата. Если этого не сделать, то мотор будет перегреваться и работать не в оптимальном для него режиме, что влечет за собой вечно работающие вентиляторы охлаждения и повышенный расход топлива.

Но есть и еще одна причина, которая не так очевидна: в машине достаточно много тонких алюминиевых трубок — например, в системе кондиционирования салона. Да и сам радиатор сделан из алюминия, он не ржавеет, как железо, но окисляется и превращается в оксид алюминия — такой белый порошок. Если задуматься, то получится, что простая мойка моторного отсека и радиатора убережет от перегрева двигателя летом и замены алюминиевых деталей, которых так много под капотом, а также сохранит проводку. Реагенты достаточно агрессивны, и летнее тепло становится катализатором химических процессов, точнее, окисления металлов.

Кстати, полезно очистить от загрязнения и аккумуляторную батарею: грязь, намокая, становится электропроводящей, и батарея может разряжаться, что тоже неприятно. Стоит еще немного задержаться под капотом — проверить уровень охлаждающей жидкости. Зима — тяжелое время года, с перепадами температур, и антифриз может уходить, долить его нетрудно и самому. Я бы посоветовал еще проверить уровень масла: долгие прогревы и короткие поездки приводят к его расходу, проверить и долить масло тоже несложно.

Если же вы продвинутый пользователь, то предлагаю снять крышку масла заливной горловины. Если на ней есть белая эмульсия, то в масле присутствует топливо, которое попало при езде на холодном двигателе. Проб­лема в том, что бензин, находящийся в масле, смывает тонкую пленку, и мотор начинает работать всухую при запуске, что приводит к его ускоренному износу. Способов решения два. Самый верный — замена масла. Экономичный — дать двигателю прогреться, заглушить, открыть масляную горловину, дать бензину испариться и после этого долить свежее масло до отметки МАХ. Это особенно важно для турбированных двигателей.

Под капотом, пожалуй, все. Надо еще сменить шины, их тоже лучше промыть водой с мылом перед хране­нием, если мы не хотим, чтобы наши диски покрылись трещинами и ржавчиной, а резина потрескалась. Помним про реагенты! Хранить шины лучше в прохладном месте, без прямых солнечных лучей, лежащими друг на друге, а между ними стоит проложить бумагу или другой материал. Так они сохранятся значительно дольше. Если есть возможность и желание, во время замены колес попросите обработать поверхность тормозных дисков и суппорты специальным составом, который убирает масло с деталей тормозов, — они станут значительно лучше реагировать на нажатие педали. Операция необязательная, но дающая приятный эффект: смывается масло, попавшее в тормозные механизмы с дороги.

Еще один из советов: порекомендую после зимы покрыть кузов каким-либо полимером. Я лично не верю в его способность защищать кузов, но перед его нанесением поверхности тщательно моют, тем самым удаляя всю вредную химию, осевшую на кузове за зиму. Хорошо, если вы договоритесь на мойке о том, чтобы по мере возможности промыли подкрылки и днище. Все, что я написал, лучше всего делать в мае, когда установится плюсовая температура. Эти действия помогут дольше сохранить ваш автомобиль в хорошей форме и спасут вас от лишних трат.

