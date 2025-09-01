День как день, уже идет к концу. Лето, сильный дождь, водяная пыль стоит сплошной стеной, тоннель под Таганкой… Все как всегда, передо мной ползет «Газелька», я тащусь за ней, и тут она резко уходит в левую полосу, пугая «Жигули», и я вижу почти у себя на капоте мужчину в красивом черном шлеме, в черном комбинезоне, на красивом черном моноколесе

Мужчину на моноколесе мотает — скользко, резко ухожу вправо, объезжаю, назад стараюсь не смотреть… Боюсь за бедолагу… Но все обошлось. Не то что адреналин подскочил, не было такого, но нервы мне он пощекотал. Случись «плохое» и — ГИБДД, разбор, срок, условный или нет, как решит судья… А что решать? Виновник в принципе определен. Вот что нам говорит по этому поводу ИИ, цитируя ПДД: «Автомобиль считается источником повышенной опасности. Это означает, что владелец транспортного средства несет ответственность за вред, причиненный его использованием, даже если вред был причинен не по его вине». Конец цитаты. И конец нормальной жизни для водителя автомобиля…

Абсурдная ситуация: водитель едет на исправном автомобиле, соблюдая все правила движения, в трезвом состоянии — и виноват, а человек, что едет в темном тоннеле, в черной грязной от дороги одежде, чтобы его вообще видно не было, без всяких прав, как захочет, — не виноват. Мы постоянно боремся за безопасность, и это правильно. Но боремся как-то странно, только с водителями, хотим ограничить максимальную скорость в городах до 30 км/ч, увеличить в очередной раз штрафы, ввести, по сути, возрастной ценз на управление автомобилем: если тебе 60, сиди дома, дедушка, или ходи каждый год усиленно обследуйся, доказывай, что ты не верблюд. Хотя у тебя стаж вождения около сорока лет и проехал ты под миллион километров.

А детишкам на самокате вообще без прав ездить по дорогам разрешено. Может, стоит подумать о том, что у нас на дорогах появилось слишком много людей вообще без прав, а точнее, без какой-либо ответственности, причем много несовершеннолетних?

Я понимаю, что в ПДД так называемые СИМы (средства индивидуальной мобильности) практически не рассматривают как участников движения, так как наши «правила» вышли из 60 х годов прошлого века. Но по факту они есть, и их число только растет. Как накажут курьера на электровелосипеде, проехавшего на красный свет? Никак. Камеры его не видят, а патрульного на каждый светофор не поставишь. А как накажут водителя едущего на зеленый свет светофора, сбившего курьера на велосипеде, едущего на красный? Дадут срок, и хорошо, если условный. Наверное, потому курьеры едут на красный, и это уже не разовое, а постоянное явление.

Детишки, едущие по МКАД вдвоем на электросамокате, это нормально? Как вообще получилось, что транспортные средства, не приспособленные для передвижения по дорогам общего пользования, ездят по ним? Моноколесо — здорово, но у него нет даже тормозов, номера, стоп-сигналов, поворотников. Как оно может эксплуатироваться на дорогах? Вот и получается странная картина: СИМов на дорогах все больше, количество ДТП растет, надо предпринимать меры, и опять усиливают наказание водителей.

Ладно, давайте забудем про юридическую сторону вопроса — кто виноват, подумаем о другом. В большинстве своем на СИМах ездят дети и подростки, у них и так ветер в голове, а на дороге вдвойне. Может, и для них ввести номера и права? Одно дело ехать на прокатном самокате, взятом под чужим именем, другое — на своем и с номером. Наличие номера означает штрафы, как для водителей. Может, и сбережет эта мера пару сотен юных голов. Что уже немало. Для того чтобы у молодого человека появились права, пришлось бы учить правила, сдавать экзамены, появится и осознание ответственности. Хотя, если честно, я вообще против того, чтобы на дороге появлялись люди младше 18 лет. Вечером двор дома, где я живу, наполняется красивыми огоньками, веселыми голосами — съезжаются «детишки» посидеть, поговорить, выпить пива и поехать дальше… Я за безопасность, я за порядок на дорогах и вне их, это спасает жизни. Но, может, пора изменить правила, пусть не водитель отвечает за все происшествия, а тот, кто действительно виноват. Вот о скольком успеваешь подумать за долю секунды до возможного ДТП.