Для чего обычно читают новости? Странный вопрос. Любой скажет, чтобы узнать, что происходит в мире, быть в курсе событий, происходящих вокруг

Но, на самом деле, чего-то нового в новостных лентах увидеть нельзя. По сути, идет одна новость на разные лады, разных уважаемых экспертов. Вот сегодня наткнулся на такую, опубликованная достойным серьезным порталом. Смысл новости в том, что россияне перестали покупать китайские машины. Ну не хотят соотечественники покупать их, ну нравятся больше старые добрые бренды. Мне понравилась идея автора, хорошее, свежее объяснение происходящего, новый взгляд, не берут, потому что не нравятся. Интересный подход. Но, тут возникает вопрос, продажи китайских машин падают и ощутимо, это правда. Тогда по логике автора получается, что продажи других брендов должны расти, но этого не происходит. Не продаются все машины, рынок встал. Не продаются иномарки, не продается ВАЗ, УАЗ и дело не в том, что нравится, а в том, что у покупателя нет денег и их становится все меньше. Проблема даже не в дорогом кредите, который делает покупку машины безумием. Кстати, интересно будет узнать, после какой стоимости автомобилей их перестанут покупать вовсе, где этот порог цены, после которого продажи прекратятся окончательно, сколько времени тут будут существовать салоны автомобильных брендов, после остановки продаж. Думаю, не долго. Убыточный бизнес мало кого интересует. А потом начнут уходить и автопроизводители, ведь прибыль нужна и им. Суть проблемы в том, что расходы среднестатистического человека растут значительно быстрее, чем реальные доходы. Дорожает все, особенно то что необходимо в первую очередь. На сколько подорожало ЖКХ - на 10 %, увеличились ощутимо штрафы за нарушения ПДД, возросло количество камер, подорожало ОСАГО, стоимость парковок, она теперь динамическая, в самых востребованных местах, бензин тоже не дешевеет. Давайте посмотрим что с продуктами питания. Картошка стоит дороже бананов… Цены на продукты растут и вряд ли остановятся. Ситуация складывается такая, что у большинства населения нет сбережений, а только есть неоплаченные кредиты. И на этом фоне каждый год планомерно растет «утилизационный налог», который скоро потеряет смысл, так как уже нечего будет утилизировать. Вопрос стагнации рынка не в том, что не нравятся машины, а в том, что цены перешли грань разумного, но при этом будут все равно расти. Не важно, что с введением всех налогов на импортные автомобили, государство потеряло деньги, цены на машины все равно будут расти. Ждем очередного повышения «утильсбора» и узнаем после очередного увеличения налогов, на сколько еще упадут продажи. Сейчас это всего процентов тридцать по сравнению с прошлым годом. Дойдет до 50? Понимаю, все делается для того чтобы машины не ввозились, а производились тут, чтобы создавались рабочие места у нас в стране. Я тоже этого хочу, но возникает вопрос. Вот простой пример о Ладе Веста - она на 100% собрана из отечественных деталей? Возникает вопрос, чем мы сможем снабжать производство какого-либо зарубежного производителя, решившего собирать машины у нас, если даже отечественные машины не могут обойтись без зарубежных компонентов? Стекла, колодки, коврики, резина, масла, антифризы, возможно краска и все. Поэтому высокой степени локализации собираемых у нас машин, мне кажется, добиться не удастся. Второй вопрос сколько будут стоить запчасти произведенные у нас в стране, относительно малыми партиями? Думаю, ощутимо дороже чем импортные. А значит цена явно не уменьшится. В общем, до локализации еще долго, а цены стали уже не доступны для большинства людей. И дело тут не в пристрастиях покупателей, а в отсутствии денег у населения. В общем, не читайте новостей, нового все равно ничего не узнаете.

Хотя возможно я и не прав, если поделитесь своими мыслями, буду рад.