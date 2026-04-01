Лучше вложить их в инжиниринг

Чем всегда грешил русский интеллигент, так это любовью к размышлениям. Я тоже люблю размышлять, хотя вряд ли могу отнести себя к интеллигенции. Сейчас меня вновь заботит утильсбор, точнее, не он сам, а как и на что тратятся эти огромные деньги?

Согласно официальным данным, в 2026 году на компенсацию производственных затрат автозаводам выделен один триллион рублей, в следующем — аж 1,2 триллиона и так далее по возрастающей. Кроме этого, ежегодно тратится 20 миллиардов рублей на частичную компенсацию банкам за автокредиты, плюс 55 миллиардов лизинговым компаниям как возмещение потерь. Если честно, я уже сбился, кому, за что и сколько миллиардов платят. Меня вообще удивляет бизнес, не могу его понять: нефтяники бедные, газодобывающие предприятия бедные, автопроизводители бедные, банки и страховые компании вообще денег не видели… Всем нужны дотации и помощь, любой крупный бизнес нуждается в поддержке, без нее не выжить.

И все эти дотации берутся из налоговых поступлений, в том числе из утильсбора. Кстати, интересно, построен хоть один маленький завод по утилизации машин? Думаю, нет, ведь разборка старых машин как велась частными компаниями, так и ведется и приносит прибыль, не нуждаясь в дотациях и поддержке, — железо и цветные металлы всегда в цене. Так вот в чем вопрос: надо ли поддерживать убыточные предприятия, вкладывая в них триллионы рублей, в том числе и в ВАЗ, который производит бесконечно устаревшие машины по цене современных?

Да, поддерживать надо, но иначе. Давайте вспомним, как даже во времена холодной войны ВАЗ смог привлечь Porsche к доводке нового автомобиля ВАЗ-2108, который был совсем неплох для своего времени. Раз был такой опыт, может, стоит им вновь воспользоваться? Можно изу­чить опыт хотя бы Поднебесной. Я вот о чем: китайские машины за последние двадцать лет прошли большой путь. Но сами ли китайцы создали свой автопром? Нет, им помогали — сначала специалисты из СССР строили автозаводы и поставляли станки и оборудование, обучали специалистов. Позже, уже в 2000 х годах, приглашенные специалисты, собранные со всего мира, помогали создавать современную автоиндустрию КНР. Так, если бы не те же итальянские дизайнеры, китайские машины носили бы национальный колорит и вряд ли заинтересовали бы зарубежных покупателей.

Китайцы собрали лучших специалистов в своих областях — в моторостроении, дизайне, настройке шасси и в итоге получили автомобильную индустрию, которая приносит деньги в бюджет КНР и теснит европейских, японских, немецких и американских производителей не только на домашнем рынке, но и на внешних. Так может, и нам пойти по этой простой схеме? Не закапывать деньги в ВАЗ, которому сколько ни помогай, а он убыточный. И поэтому предприятие вынуждено поднимать цены на свои изделия, из-за чего вновь падают продажи и опять нужна поддержка государства, и так из года в год...

Идея проста. На базе наших автомобильных заводов создать КБ, которое с помощью привлеченных специалистов разработает современную линейку «платформ», двигателей, трансмиссий. Думаю, нашему инженерному корпусу было бы полезно научиться современным методам проектирования, испытания узлов и агрегатов. Автопром — не отдельная отрасль, а, по сути, пересечение многих. Это хорошая возможность подтянуть такие смежные отрасли на более высокий уровень.

Стоит ли вкладывать миллиарды в поддержку производства устаревших машин, конструкция которых уходит своими корнями в семидесятые годы прошлого века? Надо вложить деньги в создание «центров развития» на базе заводов: на ГАЗе и КАМАЗе заниматься развитием грузового транспорта, на ВаЗе — легкового, на УАЗе легких полноприводных автомобилей. С точки зрения технологической безопасности страны неплохо было бы освоить массовый выпуск современных моторов из отечественных комплектующих, выпускаемых на наших заводах. Уверен, что те миллиарды, что уходят на поддержку, надо потратить на возрождение отрасли и создание действительно современных автомобилей. Хочется опять вернуться в те времена, когда мы делали «Москвичи» и отправляли большую часть продукции на экспорт. А не клеить на импортные машины шильдики умершего еще в прошлом веке Завода имени Ленинского комсомола. Мы научились отлично собирать налоги, вот еще бы научиться так же грамотно их тратить.

