Еще недавно кипели страсти, спорили любители немецких машин с почитателями японских — какие лучше, спорили бы и по сей день, но ситуация изменилась

По сути, предметы спора стали недосягаемы: можно любить «немцев», «японцев», в общем, любить можно что угодно, а ездить придется на китайских машинах. Хотя я долго ездил на «японце», но любил, нет, не «немцев», я люблю в принципе все машины. Не знаю, почему так получилось, но это факт. С такими мыслями я ехал брать на тест-драйв очередную машину — именитого китайского производителя. И что в тут может пойти не так? На полузаброшенной стоянке меня ждал автомобиль, «младший» в семействе, но премиум-класса.

Машина, которую мне было предложено взять, была «вусмерть» грязной и унылой, лишенной даже колпачков на колесах. Я подписал бумагу, что повреждений нет, сел в салон (бензин на нуле), взгляд уперся в огромный экран мультимедийной системы, покрытый толстым слоем отпечатков пальцев, и в голове случайно возник вопрос, а чем премиум-класс отличается от просто хорошего автомобиля?

Салон тестовой машины не выделялся среди своих «собратьев» ничем, разве что у авто классом ниже экран мультимедиа не имеет таких размеров, — может, теперь уровень автомобиля определяется по диагонали экрана? Раньше ответ был простым: кожаный салон, кондиционер, стеклоподъемники и мощность двигателя за пару сотен лошадей, да, и серьезные бренды уделяли огромное внимание управляемости. При соблюдении всех этих условий машина точно была премиальной. Но сейчас этим критериям отвечают многие производители, хотя управляемость — не самая сильная сторона современных машин, но это уже мое субъективное мнение. Натуральной кожи в салоне, конечно, уже не встретишь, и это абсолютно правильно, животных жалко.

За этими мыслями я и начал движение, монитор показывал мне, как машинка едет, сверху, а салон пел многоголосым хором «сверчков». Справедливости ради надо сказать, что дорога в цивилизацию из пресс-парка вся в ухабах, но такого хора я не слышал давно. Пробег автомобиля что-то около 22 тысяч, возможно, эти шумы были следствием насилия «собратьев по цеху», а возможно, и нет. Тем временем мысли про премиальность продолжались, может ли на машине такого уровня стоять двигатель и коробка от кроссовера среднего класса?

В общем, тестовая машина заставила задуматься — оснащение такое же, как и везде, тогда что ее делает исключительной? Может, динамика? Вот что отличало дорогие авто от обычных и дарило чувство превосходства, но и ее не обнаружилось. Участвовать в светофорных гонках не получилось, система «Старт-стоп» делает так, что, когда все уже начинают движение, мотор только заводится, так себе ощущение иметь достаточно мощный 250 сильный двигатель и «овощить».

О каком тут превосходстве может идти речь? Еще проблема: при перестроении в другой ряд, когда надо втиснуться перед другим автомобилем, секундная задержка при запуске двигателя делает эту задачу невыполнимой. Да и сам запуск мотора по несколько сотен раз в час в пробке вряд ли ему полезен. Ладно, забудем про глупые гонки и соревнования на дороге, в конце концов, можно гордо ехать за Hyundai Accent. Тогда, может, премиальность автомобиля в комфорте? Кто давно за рулем, помнит — садишься в кресло машины высокого класса, дверь не захлопывается, а как бы всасывается, и в салоне становится тихо даже посреди шумной улицы, нажатие на кнопку — и о том, что двигатель завелся, говорят только приборы. Но и этого нет в испытуемом, он не отделяет тебя от уличных шумов, а дает ими насладиться, да и работу мотора с коробкой трудно не услышать. Проведя полдня за рулем, я так и не нашел ответа на свой вопрос, что такое премиум. Хотя я должен быть признателен этому автомобилю за то, над чем он заставил меня задуматься. Скорее всего, я предвзято отнесся к машине, и тому виной жирные пятна на моих брюках, видно, кто-то ел что-то вкусное и жирное, а части трапезы падали на сиденье. На которое потом сел я. Этот тест дал мне понимание, что премиум бывает двух типов. В первом клиенту продают богатую историю старейшего бренда с выразительной решеткой радиатора, а второй — действительно высокотехнологичные машины, которые не могут не восхищать. Так что не все йогурты одинаковы, покупайте хорошие — и будет вам счастье.