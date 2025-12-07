Городская среда ощетинилась против автомобилей

Много лет назад по утрам наблюдалась такая картина: киоск «Союзпечати» и длинная очередь к нему. Человек покупал газету. А чаще всего и не одну, отходил на пару шагов и начинал читать, самые нетерпеливые пристраивались с боку, чтобы узнать новости скорее

Все дело в том, что в шестидесятые годы газеты являлись единственным способом получения официальной информации. Да и времена были динамичные, наша страна развивалась, люди ждали чудес, новости восхищали — первый спутник, первый человек в космосе. В общем, давно это было, люди жили бедно, машин на дорогах встречалось совсем мало, нередко по окраинам города можно было увидеть и лошадь, запряженною в телегу… Да, давно это было, но уже тогда строили дороги, расширяли улицы, снося дома или перемещая их дальше от проезжей части, как, скажем, на улице Горького. При строительстве новых дорог закладывали по бокам широкие газоны, засаживая их кустами на будущее. Все понимали, что через десятилетия магистрали придется расширять. Начали строить МКАД, дороги с твердым покрытием строили по всей стране. Все тогда еще понимали, что чем шире улица, тем легче движение.

Сейчас все как-то изменилось: реконструировали вечно забитое Щелковское шоссе, замечательно сделали — шикарный ровный асфальт, освещение, построили дублеры, как раз на тех территориях, что были отведены для расширения еще 60 лет назад. Но пробки стали больше, и мистики тут никакой нет. Щелковское шоссе упирается в улицу Стромынка, шесть полос шоссе переходили в три полосы улицы. Пробка, конечно, была, но как у любого сужения, не более. После реконструкции на улице Стромынка оставили только одну полосу, а полосу для движения трамваев, которой тоже пользовались водители, защитили от автотранспорта. Понимали ли инженеры, разрабатывая проект реконструкции, к чему это приведет? Мне кажется, понимали, но сделали.

Значит, существует какая-то логика в умышленном создании пробок. Возьмем сужение полос на набережной Яузы, новой пешеходной зоне дорога не мешала, но ее сузили, стало очень некомфортно. Сегодня, выезжая на работу, увидел, что ведутся работы по уменьшению полос на центральной улице района до одной полосы. По утрам и так выехать непросто, а что будет теперь? И такие работы ведутся по всей Москве.

В целом, логика происходящего становится понятна: максимально осложнить жизнь автомобилистам. Но зачем? Непонятно. До сих пор не могу привыкнуть к Москве, где вдоль улиц нанесена голубая разметка, везде знаки «Остановка запрещена» и работает эвакуатор, сплошные «лежачие полицейские», а дворы закрыты шлагбаумами. Это особенно огорчает, когда невозможно припарковаться у больниц. Много лет назад мне приходилось несколько раз в неделю приезжать в больницу, привозя большие сумки. Думаю, те, у кого были тяжелобольные родственники, понимают, что это за груз, как физический, так и моральный. Но тогда синяя полоса по периметру отсутствовала, можно было встать, достать все необходимое и идти с сумками. Теперь вокруг только платные стоянки, а денег не так чтобы очень много, интернет барахлит, и заплатить в установленные сроки можно не успеть, в общем, проблема.

Раньше, когда только начиналась эра платных стоянок, их необходимость объясняли желанием разгрузить центр города. Теперь они везде. Такое ощущение, что разгрузить хотят весь город. Интересная ситуация складывается: мы платим за стоянки, чтобы на эти деньги сужали улицы, чтобы было тяжелее ездить. Понимаю, что через некоторое время машиной пользоваться станет невозможно. И тогда все — в общественный транспорт, но и он уже переполнен.

В общем, чувствуешь себя «нежелательным элементом». Наверное, было бы правильно уже при покупке машины гражданином официально ему разъяснять, какие последствия его ожидают. Если честно, мне непонятно, почему нельзя заботиться одинаково о всех слоях населения — о пешеходах, об автомобилистах, ведь мы граждане одной страны и обладаем равными правами.