Дорогие друзья! Весь год мы заочно встречались с вами на страницах нашего издания. И вот сегодня я хочу поздравить всех вас с наступающим праздником. И пожелать продолжения наших встреч в новом году. Но для каждого из вас есть и особенные пожелания

Вам, наши дорогие читатели, которым мы не первый год помогаем определиться с выбором машины, я желаю, чтобы несмотря ни на что всё в вашей жизни складывалось так, чтобы у вас по-прежнему оставалась возможность выбирать для себя автомобиль. На любой вкус и на любой кошелек.

Уважаемые коллеги-автожурналисты, вас хочу поздравить с тем, что мы вступаем в поистине новую эпоху. Для нас началась эра познания новых конструкций и технологий, нам нужно снова за парту, овладевать новыми знаниями и профессиональной терминологией. На смену рядным «четверкам» и «шестеркам»,V8 и V12, приходят электродвигатели. А извечный спор «что лить в бак, 92-й или 95-й» теряет смысл на фоне дискуссии о сравнительных свойствах батарей – литий-ионной, железофосфатной и твердотельной. Да и сам рынок, который в последнее время, казалось, замер, теперь опять просыпается: обновляется набор брендов, снова начались премьеры, тест-драйвы, мероприятия. Так что работы нам прибавится, и это очень радует.

Ну и вас поздравляю, дорогие автопроизводители, включая тех, кто в уходящем году прибыли в Россию и продолжают прибывать. Добро пожаловать и отличных вам продаж! Пусть каждый из ваших брендов в нашей стране будет представлен богатым модельным рядом. Привозите к нам побольше новых интересных автомобилей, чтобы они здесь прижились и полюбились нашим покупателям. Долгих вам лет жизни на нашем рынке и хорошей доброй конкуренции.

С наступающим Новым годом!