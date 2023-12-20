Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!

Мы поздравляем всех вас.

Во-первых, поздравляем наших любимых читателей – автолюбителей и тех, кто еще только собирается приобрести автомобиль. Хотим пожелать, чтобы в новом году у вас вырос выбор, ведь в уходящем году он сузился. Пусть в 2024-м продавцы предлагают вам самые разные автомобили. Роскошные и великолепные – дорогие, очень дорогие и страшно дорогие. И доступные утилитарные – простые, надежные и дешевые. Желаем всем водителям хороших дорог, качественного бензина, ну и, конечно, встреч и общения только со справедливыми сотрудниками ГИБДД.

Во-вторых, поздравляем все представительства автомобильных компаний. И те, которые работают в России и обеспечивают наших читателей автомобилями. И те, которые работали в нашей стране еще совсем недавно, а теперь ушли, – спасибо им за годы сотрудничества, это были хорошие годы. И, конечно, поздравляем те представительства автомобильных марок, которые ещё только собираются выйти на наш рынок. Хотим пожелать продавцам автомобилей в России прежде всего широкого ассортимента – чтобы у нас в стране продавались машины как массового сегмента, так и действительно роскошные. Конечно, всем, хороших продаж. Увеличения дилерской сети, причем не только количественного роста, но и роста качества этих дилеров.

В уходящем году на российский рынок только официально пришло 19 новых марок – из Китая, конечно. Всего в стране официально представлены 35 китайских автомобильных брендов. А с учетом неофициального импорта – 60. Умножаем это число на количество моделей каждого бренда и получаем не одну сотню автомобилей, которые их продавцы привозят в Россию и хотят здесь продать. И большинство из которых совершенно не знакомы российскому покупателю. Ему только предстоит разобраться в особенностях каждого из них, чтобы сделать свой выбор. И единственный, кто поможет покупателю сориентироваться во всем этом многообразии – автомобильные медиа. Поэтому, дорогие представительства автомобильных марок, давайте не забывать о том, что мы с вами не просто соратники по автомобильной теме, но и бизнес-партнёры.

Ну и в-третьих, поздравляем всех коллег – автомобильных журналистов. Желаем им в наступающем году знакомства с большим количеством не тольк новых, но и интересных машин, удовольствия от работы. И, конечно, чтобы это удовольствие от работы сочеталось с хорошими окладами.

Ну и всем им, – и первым, и вторым, и третьим, – здоровья, здоровья, здоровья!