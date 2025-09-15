Лет семнадцать назад кипела работа, тогда наш сайт только создавался, и самым интересным моментом оказался подбор журналистов, готовых тестировать машины

Прибавлялось много юношей, горевших идеей писать особенные тесты. Встречались люди вполне уже взрослые, имевшие опыт, и знающие, что ничего нового уже сказать нельзя. В общем, народ приходил разношерстный. Кто-то готов был работать бесплатно, кто-то хотел денег больше, чем Лев Николаевич Толстой. Но не это интересно — в процессе собеседования выяснилось, что примерно у трети претендентов даже не было прав!

Что за чушь, скажете вы, я сам очень удивился, столкнувшись с этим. И, естественно, поинтересовался у очередного «бесправного» претендента, а как вы будете тестировать машины, если даже водить не умеете? И получил ответ, который меня тогда удивил, но оказался пророческим. А зачем на них ездить, они ведь все одинаковые — читаешь о ней в интернете, потом визит в салон, описание внешности, дальше рассказ про количество подстаканников, отсутствие поясничного упора и твердый пластик на панели приборов, про то, как сесть за самим собой, чтобы написать, что на задних сиденьях мало места, упомянуть про подогрев — и тест готов.

Мягко говоря, я был обескуражен, еще лет двадцать назад в редакции спорили о плавности хода, избыточной управляемости, какой привод лучше, о тяге на низах, о планке крутящего момента, про разгон до сотни и прочих вещах, которые сейчас звучат для обывателя как мат. Большинство журналистов не только отлично водили машины, но и прекрасно знали их устройство. Но прошло совсем немного времени, и нам вместе с появлением корейских автомобилей постепенно начали внушать: машину надо выбирать, опираясь на мудрую формулу — «цена-качество». А кто спорит? Конечно, мы за качество, при этом желательно недорогое. Но обман скрывался в другом: изменилось понятие «качество автомобилей». Если раньше оно считалось в километрах без капитального ремонта, то теперь понятие качества автомобиля — количество опций в машине. Причем даже неважно, насколько эти опции нужны и как они работают.

Пресса тут же подхватила эту тенденцию и начала сравнивать количество подстаканников в машине, я не утрирую. Прошло еще немного времени — и тест нового автомобиля стал начинаться с описания монитора и рассказа о том, на сколько дюймов он увеличился по сравнению с предыдущей моделью. После стандартной фразы «техническая начинка осталась прежней» становилось ясно, что автор не понимает, о чем вообще говорит, раньше-то начинка была только в пирогах или конфетах, теперь она оказалась в машине.

Незаметно прошла подмена: неважно сколько прослужит мотор, неважны управляемость, динамика. Главное — размеры экрана мультимедийной системы, теперь конкуренция идет именно в этом направлении. В принципе тоже неплохо, но вот вопрос: кто пользуется штатным навигатором машины? Ответ на поверхности — никто. Или возьмем систему автоматического экстренного торможения, алгоритм ее действия на машинах, которые я тестировал, вызывает много вопросов. И я считаю, что доверять ей нельзя. Забавно пользоваться голосовым управлением — попробуйте, может, понравится. В итоге смысл мультимедийных систем сводится к управлению температурой в салоне, настройке радиопрограмм. По сути, несколько кнопок заменены тачскрином, что делает машину более современной, а как следствие — более дорогой. А вот вопрос, насколько это хорошая замена? Что удобнее зимой в перчатке — нажать «физическую» кнопку или войти в меню, да еще во время движения? Так что правы были молодые ребята, говорящие, что для теста машин права не нужны. Теперь для теста машин нужны программисты, только они смогут объяснить, чем один чип развлекательной системы лучше другого, а значит, чем одна машина лучше другой. Только компьютерщик грамотно определит, какой автомобиль быстрее «сконнектится» с телефоном и насколько лучше «надкусанное яблоко» взаимодействует с новым чипом развлекательных систем, сколько пикселей на приборке. А как она едет — кому важно, ведь мы все равно смотрим в монитор. Теперь мы сидим в мониторе не только дома и на работе, но и в машине.

