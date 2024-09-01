Попадая в автомобильную пробку, волей-неволей начинаешь смотреть не только вперед, но и вокруг, замечать то, что не увидишь в движении, задумываться о том, что изменилось…

Вот и в очередной московской пробке выпало время посмотреть вокруг и подумать. В девяностые стоящие рядом машины делились на две категории — разношерстные «Жигули», «Москвичи», убитые иномарки и новые с иголочки Mercedes-Benz 600 и BMW 7. Контраст был разительный: полированные громадины в окружении замызганных легковушек. Обычные водители старались держаться от них подальше, понимали примерно — кто внутри… И не спешили знакомиться, да и правила дорожного движения для них были не писаны.

Но постепенно как-то все изменилось. В нулевых годах куда-то исчезли помпезные автомобили, поубавилось и «Жигулей», зато появилось много седанов, их владельцы перестали выбирать черный цвет, дорога стала ярче, светлее и безопаснее, вокруг почти все машины были новыми, черные джипы ушли в прошлое, они стали дурным тоном, начали входить в моду кроссоверы.

Ближе к 2020 м годам седаны встречались все реже, обычно это были такси или машина пожилого дачника. Кроссоверы полностью победили, и вокруг стояли уже только они, причем с годами становились все крупнее и крупнее, работал маркетинг — «больше машины за те же деньги». Но это было приятное время, вокруг стояли ухоженные, новые машины, стало нормой ездить на автомобиле три года и потом менять его на новый, с небольшой доплатой: у машины закончилась гарантия, пора ее менять. Но и это время прошло.

Теперь, стоя в пробке на набережной, я вижу вокруг немало потрепанных автомобилей, и это неудивительно. Ведь средний возраст машин в нашей стране — около 14 лет. Кстати, меня это не смущает, я вспоминаю Германию, некогда экономический локомотив Европы. Там в среднем срок эксплуатации авто — около девяти лет, да и в США нормальные люди не меняют транспорт каждые три года. Большинство наших соотечественников «повзрослели» и перестали относиться к машинам как к демонстрации статуса и достатка, а начали воспринимать их как обычное транспортное средство. Тем не менее машины стареют и в какой-то момент требуют замены. Но на что? Ответ стоит рядом: новый китайский, сияющий итальянским дизайном, белоснежный кросс-купе. Марку называть не стану, это не «нативный материал», не буду доказывать и превосходное качество таких машин или, наоборот, пугать читателя, что они одноразовые. В чем-то оба мнения верны.

В будущем из огромного числа представленных у нас сейчас марок останется не более пяти, остальные канут в Лету. Да и наш страх в большей степени вызван воспоминаниями о тех машинах, что китайцы пытались продавать двадцать лет назад. Похожая ситуация сложилась в начале 2000 х, когда на наш полностью принадлежащий ВАЗу рынок вышли иностранные производители. Сколько было сломано копий, сколько рассказано страшных историй — купил один мужик в одних гаражах иномарку, проехал сто метров, а она сломалась, а запчастей к ней не сыщешь. Но время прошло и все расставило по своим местам. То же и с машинами из Поднебесной — пройдут годы, и станет понятно, что стоит покупать, а что лучше и в подарок не брать.

Думаю, альтернативы им практически нет. Хотя можно вспомнить отечественный ВАЗ, но он в 2023 году выпустил всего 374?077 автомобилей, такое количество машин не сможет удовлетворить потребности рынка. Так что есть ощущение, что процент машин из КНР будет медленно расти, а страх перед ними — убывать. Есть вероятность, что после снятия санкций к нам вернутся покинувшие наш рынок марки. Но тут все сложно, если это произойдет через пару лет, то на рынке им места уже не останется, да и по цене они вряд ли смогут конкурировать.

Так что, стоя в пробке лет через шесть, я буду пытаться вспомнить, что это за логотип на той японской машине… Хотя все может сложиться и чуть иначе, пробки могут пропасть вовсе. В данный момент средняя стоимость нового автомобиля из КНР больше трех миллионов рублей, давайте посчитаем, сколько он будет стоить в 2030 году с учетом предлагае­мого утилизационного сбора в размере 58,62 % для машин с двигателем от одного до двух литров. Наш гипотетический автомобиль в 2030 году обойдется покупателю примерно в 4 758 600 рублей, но эта цифра нереальна, ведь за шесть лет цена машин вырастет. Поэтому стоит ориентироваться на сумму около шести миллионов. Можно еще вспомнить про постоянно дорожающий бензин, стоимость парковок… И вернется время, когда автомобиль был не средством передвижения, а роскошью. Интересно, только я так думаю?

