Человек всегда преодолевает трудности. Возьмем автомобилистов. Это особая каста людей, которые любят сложности, особенно им нравится выражение «Зимняя сказка». Для всех нормальных людей это сходить в лес, встать на лыжи или просто подышать морозным воздухом. Для автомобилиста — это вызов

Еще не в столь далекие времена утренний процесс запуска мотора зимой начинался с вечера: как только водитель глушил мотор, надо было дать ему остыть и залить в горловину граммов триста … бензина. Думаю, тут многие удивятся. Но дело в том, что минеральные масла на морозе после двадцати превращались в однородную массу, которую не мог провернуть ни один стартер. Поэтому и заливали бензин, делавший масло чуть менее густым, чтобы стартер легче его провернул.

Неплохо было и аккумуляторную батарею взять домой, ведь на морозе даже полностью заряженный АКБ не очень любит отдавать заряд. Так вот, провернули мы ручкой коленчатый вал, чтобы хоть как-то размешать масло, поставили теплую батарею, не забыли вытянуть подсос. Думаю, люди старшего возраста помнят, что это за вещь, а остальным скажу: подсос обогащал топливную смесь в карбюраторе для запуска двигателя — без него машина завестись не могла. И только после этого можно было повернуть ключ в замке зажигания и надеяться, что мотор оживет. Однако такое случалось не всегда.

В холодную погоду карбюратор выдавал не топливную смесь в виде пара, а просто капли ледяного горючего, которые осаждалось на впускном коллекторе. Стартер натужно крутился, но мотор молчал, топливо попадало в цилиндр, но не загоралось, а просто заливало свечи. Опытные автомобилисты были готовы и к этому — дополнительный комплект свечей в кармане, их можно нагреть зажигалкой. Меняем залитые свечи сухими, прогретыми, поворачиваем ручку, ключ в замке зажигания — и машина задышала, повалил белый дым…

Это момент счастья, можно встать отдохнуть и надеяться, что автомобиль не заглохнет. Но мотор работает, белый дым идет из глушителя. Хотя ехать еще рано — автомобиль надо прогреть. Двигаться нельзя, он просто встанет. Дело в том, что у машин существовал тепловой зазор между поршнем с кольцами и цилиндром, и, пока поршень не нагрелся, нельзя было добиться нормальной компрессии. Двигатель «троил» и работал неустойчиво, и только после достижения рабочей температуры все приходило в норму. Существовала еще одна опасность: густое масло не сразу поступало к местам смазки, и при резком ускорении мотор могло заклинить.

В общем, раньше в зависимости от температуры воздуха, опыта водителя и состояния машины на ее запуск и прогрев могло уйти не менее получаса. За это время многие пешеходы уже успевали доехать до работы, но автомобилисты — они такие, неважно, как быстрее и проще, важно на машине.

Возвращаясь из прошлого в настоящее, можно отметить, что тесты машин из КНР прошлой, весьма непростой, зимой показали, что все модели легко заводились в минус двадцать даже при недельном простое под снегом. Я выяснял у производителей, до какой температуры можно их эксплуатировать. Ответ почти у всех был одинаков: до минус 35 машина должна заводиться и работать без осложнений. Мой опыт показывает, что это похоже на правду.

Но греть или не греть автомобиль зимой — вопрос актуален и сейчас. Правильнее всего поступать следующим образом: после того как запустили мотор, ему надо дать поработать не больше минуты, потом можно ехать. Но движение должно быть без резких ускорений, масло существует ведь не только в моторе, оно есть в коробке, дифференциале, при плавной и равномерной езде оно лучше прогреется в движении, и износ окажется минимален.

Да и вообще, на зимних дорогах лучше без резких движений. Садясь в очередную взятую на тест машину, берешься за холодное рулевое колесо — и настроение портится, думаешь, что вот где-то что-то неудобно. А потом вспомнишь недавнее прошлое, сидя в теплом салоне, прогретом климат-контролем, улыбнешься себе и подумаешь, как нас избаловал прогресс, скоро совсем не останется места подвигу. А подогрев руля я просто забыл включить.