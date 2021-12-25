С Новым годом!

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Второй год автомобильная отрасль в мире переживает испытания. Сокращается производство и продажи автомобилей, задерживаются поставки комплектующих, из-за ограничения перемещений в пространстве падают грузовые и пассажирские перевозки.

Промышленность приняла этот вызов и противостоит ему, как может. Автомобилей-новинок на рынке стало меньше, однако они становятся лучше и лучше. Всё труднее определять лидеров в каждой из номинаций премии ТОП 5 Авто. Модели совершенствуются технически, появляются новые системы комфорта и безопасности, более привлекательным становится дизайн кузовов и интерьеров.

Одновременно идет постепенный «зеленый переход». «Электрички» наступают. Они пока не перевесили автомобили с ДВС в плане практичности и выгоды, точно так же, как беспилотные автомобили ещё не показали более высокого уровня безопасности в сравнении с «пилотируемыми» моделями. Однако мы готовы к их появлению. Это прогресс, движение к лучшему будущему, и нам необходимо его принять.

Очень надеюсь, что время вынужденной малоподвижности вскоре пройдет, и вернется время мобильности. Желаю всем нам объединить усилия и продолжить совместную, перспективную и взаимовыгодную работу по продвижению, развитию этой самой мобильности.

Поехали!