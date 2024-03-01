Человечество победило в эволюционной борьбе благодаря качествам, которые позволяли выживать единицам и оставлять потомство. Одно из таких качеств – способность испытывать страх. Нет, не страх, например темноты, а боязнь чего-то нового. Ведь новое таит опасность

Мы привыкли к определенным истинам. Немецкое — значит качественное. Французское — значит изысканное и красивое. Японское — значит надежное. Но в фильме «Назад в будущее» американский профессор в 1955 году говорит: «Неудивительно, что эта микросхема не работает, — она же сделана в Японии».

То же и с автопромом. Мало кто помнит, что японские машины 1960 х годов не отличались ни качеством, ни дизайном, ни техническими характеристиками. Тогда правили бал машины из Америки. Они были огромными, комфортабельными, мощными. Поражали своими размерами, завораживали дизайном. В то время, как в Германии тогда выпускали BMW 3 й серии размером с Москвича-412 и такой же, как у него, мощностью. Верится с трудом, но это именно так.

Все меняется, и в 1970 х на смену американским мастодонтам пришли скромные «японцы». Они были дешевле, и это заставляло мириться с их скромными размерами и простеньким дизайном. Парадигма сменилась, мы поверили в японское чудо — в надежность, в качество.

Потом появились корейцы. Их автомобили первое время вызывали недоумение — копии японских машин, выполненные неопытной рукой начинающего автопрома. Но время шло, и скоро случилось теперь уже корейское чудо. Мы поверили, что корейские машины не хуже, и начали покупать их.

Сегодня появились машины из Поднебесной. Надо ли говорить, к чему все идет? Думаю, нет.

Идем дальше. Я уже много лет пользуюсь китайскими телефонами, этот текст пишу на китайском планшете, вокруг нас большинство вещей произведено в КНР. Но по какой-то непонятной причине шквал негодования захлестывает интернет после недавнего ролика о сломавшейся якобы из-за мороза педали газа на машине из КНР. «Китайские машины ненадежны!» Почему, почему все ужасаются, что эта педаль из пластика? И никто не пытается разобраться, кто ее произвел, никто не пытается посмотреть, из чего сделана педаль на их собственной машине? Хотя, наверное, ответ прост: большинство негодующих диванных экспертов не имеют ни машины, ни прав.

Самое смешное в этой истории с пластиковой педалью на китайском автомобиле, которая является, без сомнения, фейком, то, что данный узел был произведен одной очень известной и уважаемой немецкой фирмой. И вот еще несколько фактов для размышления: поставщики автозапчастей Lemfoerder, TWR-Lucas, Klokkerholm, Hella, Sach, NTN/SNR размещают заказы на производство своей продукции именно в Китае. А известные многим автомобилистам компании Patron, Longho, RBI, RBH, V-STAR делают ставку исключительно на Поднебесную. Отсюда вывод, что машины из Европы, в том числе и премиум-класса, используют преимущественно автокомпоненты, выпущенные отнюдь не в их странах.

Да и такие ли уж машины из Поднебесной китайские? Понимаю, звучит странно. Но крупные производители из КНР пользуются услугами своих R&D, центров разработки, расположенных не только в их стране, но и в Великобритании, Италии, Японии и США. А если вспомнить, какое количество технических специалистов привлекается сейчас для создания автомобиля, становится ясно: китайские машины сделаны специалистами из множества стран. Итальянские мастера работают с дизайном, немцы помогают доводить двигатели, управляемость… Можно перечислять долго, так что любой нынешний китайский автомобиль — это просто срез мирового инжиниринга.

Боязнь всего нового помогала выживать нашим предкам в непростых условиях, но это не единственный инстинкт, который помог нам. Нужно было еще уметь адаптироваться ко всему новому.

