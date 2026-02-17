Виски со льдом. О сомнительных тезисах экологической дискуссии

Что такое научная истина? Оказывается, на это звание может претендовать сообщение, которое без устали повторяют в средствах массовой информации разные люди — ученые, политические деятели или просто экоактивисты либо блогеры

Увы, часто бывает, что сказанное много сотен раз становится аксиомой. А аксиома, как известно, не требует доказательств. Так случилось и с «всемирным потеплением». Что обязательно приводит нас к «экологической катастрофе». Как говорят «ученые», во всем виноваты машины с ДВС — они выделяют CO2, метан, которые также выделяют, например коровы. Ну и суслики, наверное, тоже отравляют нашу планету, все они создают парниковый эффект. Поэтому температура и повышается: ледники тают, и большая часть планеты со временем уйдет под воду. А значит, чтобы спастись от ужасной катастрофы, надо запретить ДВС к 2030 году. К какому году планируется запретить сельскохозяйственных животных, пока неясно, но надо быстрее.

Опрос фермеров Шотландии показал, что 64% из них готовы уничтожить свой скот. Ирландии придется прибегнуть к радикальным мерам для спасения планеты от «опасного газа» — с целью выполнения обязательств по сокращению выбросов метана забьют 1,3 миллиона голов крупного рогатого скота. И это тенденция. Чем заменить нормальную еду, вопрос остается открытым. Поскольку питание не так важно, как «углеродная нейтральность».

А на самом деле это так? Для ответа давайте вспомним Эрика Асвальдсона, больше известного как Эрик Рыжий, норвежца, проживающего в Исландии. За совершенные преступления его приговорили к изгнанию из Исландии сроком на три года, и тогда он решает отплыть на запад, где в 982 году открывает землю и называет ее Гренландией, поскольку она была обильно покрыта растительностью. В те годы климат Гренландии отличался большей мягкостью и пригодностью для ведения сельского хозяйства.

Но тогда возникает другой вопрос: если температура была выше на всей планете на несколько градусов, чем нас теперь пугают, то почему не растаяли ледники и не затопили Лондон и другие прибрежные города? Для ответа давайте возьмем стакан виски (можно и шотландский), бросим туда пару кубиков льда, отметим уровень жидкости в стакане и подождем. Уровень жидкости повысится? Ответ — нет! Лед превратится в воду, причем объем льда всегда больше, чем объем воды, из которой он получился (поэтому вода и разрывает емкости, так как при замерзании увеличивает свой объем).

Итак, лед уже находится в воде и занимает определенный объем, при таянии этот объем не вырастет, а даже уменьшится. И еще один момент, про который не говорят «ученые»: в Арктике лед вообще не тает. Получается, что и всемирный потоп не наступит при таянии ледников, «английские ученые» немного ошиблись. Кстати, тут можно вспомнить, как боролись до «всемирного потепления» с другим ужасным бедствием — «озоновыми дырами», которые в итоге сами уменьшились. А пользу от той кампании с «озоновыми дырами» получили некоторые производители из США. Может, и сегодня происходит нечто похожее?

Так или иначе, в начале XII века начался малый ледниковый период, климат стал более холодным. Кстати, изменение температуры на Земле вещь цикличная, мы сейчас находимся в зоне окончания малого ледникового периода. Никакого отношения к парниковому эффекту этот процесс не имеет.

А теперь давайте вернемся к «зеленым» машинам. Утилизация аккумуляторов пока, мягко говоря, не налажена, то есть батареи просто выбросят на свалку. И не надо забывать, что выпуск АКБ — тоже не самое экологичное производство. А есть ли в «зеленом» транспорте плюсы? Да есть, они не загрязняют атмосферу, но только там, где их эксплуатируют. А выбросы для них идут из ТЭЦ, которые вырабатывают электричество, причем КПД ТЭЦ ниже КПД современного автомобильного мотора. А значит, электромобили загрязняют планету больше. Получается, что тезис о том, что электромобили безопасны для окружающей среды, миф. На мой взгляд, еще долго будут параллельно развиваться и ДВС, и «электрички», и трудно предсказать, кто победит. А статья эта о том, что не стоит верить всем «аксиомам», которые часто повторяют.

