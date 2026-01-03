Нюансы использования авто в зимнее время

«Готовь сани зимой, а телегу летом» — насколько актуальна эта мудрость сегодня?

Да эта тема почти неактуальна, в отличие от машин прошлого современный автомобиль не требует особой подготовки. Не надо менять масло зимнее на летнее, ставить новые свечи, провода, чтобы автомобиль заводился в морозы. Я, конечно, не говорю про холода ниже 40 градусов, тут по-прежнему требуются особый подход и умение. А в обычные минус 23 машина заведется, на такую температуру рассчитаны практически все современные модели. В общем, делать почти ничего не надо, кроме пустяков.

Стоит поменять стиль вождения: на снегу и льду машина ведет себя чуть иначе, нежели на сухом асфальте. Нужно увеличить расстояние до машины, что едет впереди, ведь даже современные шины не могут обеспечить тормозной путь, как летом. А насчет шин старый спор (какие ставить — «липучки» или «шипы»), думаю, будет существовать, пока будут зима и машины. Тут рецепта нет, но для себя я понял: если эксплуатировать машину в городе, то лучше взять «липучки», ведь заносы и наст на городских улицах — редкость, а норма — снежно-грязевая каша. Машина в основном скользит на тонкой прослойке воды, между покрытием и колесом, и в этом случае лучше всего именно «липучка», как показывают тесты. Шип на асфальте работает неважно и увеличивает тормозной путь, да и сколько «шипов» останется после езды в течение четырех месяцев по асфальту, сказать трудно. Если же вам приходится часто передвигаться по загородным трассам, где зачастую на полотне дороги присутствует спрессованный, укатанный, перемежающийся со льдом снег, альтернативы «шипам» нет. В общем, это почти все, что нужно знать, готовясь к зиме.

Хотя есть еще несколько полезных мелочей: в баке любой машины накапливается вода — это конденсат и влага, попавшая туда вместе с бензином. Сама по себе она не страшна, но есть нюансы. Как мы знаем из физики, вода не смешивается с бензином, а значит, во время стоянки автомобиля она опускается вниз, а бензин остается сверху. В мороз вода замерзает, перекрывая доступ топлива в мотор, и запуск становится проблемой. Имеет смысл купить в автомагазине средство для очистки топливной системы от влаги или, как в старые времена, просто залить в бак спирт, примерно пол-литра: спирт смешается с водой, а дальше вместе с бензином покинет бак. Это нехитрое действие спасет вас от незапланированного посещения сервиса.

Да, насчет сервиса: если в машине возникают непонятные стуки, звуки, запахи и уходят технические жидкости, лучше посетить его до того момента, как выпадет снег и начнутся холода. Опыт показывает, что поломки всегда случаются в самый неподходящий момент. Так что с неисправностями надо справиться до того, как они станут причиной обездвиживания автомобиля, скажем, ночью, зимой или в том месте на дороге, где нет интернета и мобильной связи. Кстати, хорошо иметь в багажнике теплую одежду и обувь, поскольку даже часовое ожидание сотрудника ГИБДД или эвакуатора на морозе в минус десять — удовольствие не из приятных. А если приходится часто ездить зимой на дальние расстояния, то имеет смысл брать с собой спальный мешок и источник тепла. Возможно, это котелок, в котором лежат стеариновые свечи или какая-то емкость, в которой можно зажечь сухое топливо. Что выбрать — решать вам, но при отказавшем двигателе зимой это сохранит тепло в салоне и позволит дождаться помощи.

Не стоит также забывать про трос и небольшую лопату. Понятно, что нужно заранее слить воду из бачка омывателя и залить «незамерзайку»: вода, превращаясь в лед, выводит из строя форсунки. Можно протереть все уплотнители силиконовым гелем, тогда двери не примерзнут и после мойки. Еще уделите внимание дворникам, если они уже потрудились, смените их. А в принципе, делать ничего не нужно, современные машины готовы к эксплуатации и зимой, так что положите свои руки на руль с подогревом и счастливого пути!