Эта женщина все время от меня чего-то хочет, чего – не знаю. Вот опять звучит какая-то фраза на китайском. Может, я слишком широко зевнул, и машина советует передохнуть. Или взял в руки смартфон, чтобы прочитать сообщение, и Changan UNI-V решил пресечь это безобразие – у него в салоне, как во многих нынешних китайских машинах, есть камера, которая следит за водителем. Что это было на самом деле, понять трудно: этот лифтбек не русифицирован, так же, как и его родной брат и одноплатформенник седан Changan Lamore, не так давно тоже побывавший на тесте в motorpage.ru. Ну, в меню есть английский язык, так что на приборной панели и на центральном экране – доступная латиница, и на том спасибо. Не заладилось и с Apple Carplay, которого нет – сотрудник пресс-парка был очень удивлен, сказал, старая прошивка, сам он ездит точно на таком же UNI-V, даже цвет тот же, и там Apple Carplay есть

Нет, какое-то неправильное получилось начало текста. Нужно же сразу о главном. А главное вот: в моем личном рейтинге тестовых машин этого года флагманский лифтбек Changan UNI-V оказался вторым легковым автомобилем, которым мне захотелось владеть. А если не считать пикап Great Wall Poer, который все-таки полугрузовик, то и первым. Почему?

Форма и стиль

Он красивый. Конечно, процентов тридцать привлекательности тестовой машины сразу приписываем ее цвету – ослепительно красному, как он называется официально. Но и весь экстерьер Changan UNI-V, навевающий воспоминания о быстрых фастбеках Audi, бесспорно хорош. И сходу обещает спортивный характер: энергичный анфас, динамичный профиль, фигурная корма с выдвижным антикрылом на пятой двери, массивный диффузор в заднем бампере с мощными парубками выпускной системы по краям. Кстати, забегая вперед, паспортная динамика у этого «китайца» лучше, чем у сопоставимой с ним по двигателю и трансмиссии переднеприводной 190-сильной версии Audi A5 Sportback: 7,1 секунды против 7,5.

Единственная спорная деталь в интерьере – оранжевые ремни безопасности переднего ряда, и то лишь в сочетании с красным кузовом, с любым другим цветом было бы нормально, потому что интерьер салона темно-серый. Вообще интерьер Changan UNI-V – еще одно доказательство того, что удачный дизайн – это не когда богато, а когда со вкусом. И даже дорогие материалы не обязательны: экокожа и пластик в салоне никак не премиальные, вообще автомобиль, скорее, молодежный, а не статусный, но при этом интерьер Changan UNI-V внушает уважение: все на месте, ничто не раздражает.

Хотя, уже традиционно в «китайцах», удивляет причудливая смесь наличия дорогих и отсутствия дешевых опций: есть комфортный доступ – водительское сиденье отъезжает при посадке в машину, есть панорамная крыша. Но нет подсветки косметического зеркала в козырьке. А зеркало заднего вида переводится в ночной режим вручную, тумблером. Хотя автомобиль вообще не претендует на роскошь: так, разница в качестве воспроизводимой музыки сразу слышна, если пересесть в Changan UNI-V из премиального «китайца», а со мной так и было. Сзади в лифтбеке сидеть удобно, места много, но – ни подогревов, ни вентиляции сидений, только дефлекторы, откуда дует воздух с температурой, установленной на переднем ряду: климат-контроль однозонный. А вот у водительского сиденья есть подогрев и вентиляция, что недвусмысленно сообщает: Changan UNI-V –автомобиль для водителя.

Начиная с приборной панели – она расположена очень удачно, так что характерный прямоугольный, как и в братском Lamore, руль, ее не перекрывает. И читается приборка нормально даже в солнечный день, благодаря тому, что на ней нет цветовой и шрифтовой мешанины – просто тёмно-серый фон и светло-серые цифры на нём. Если в настройках выставить соответствие дизайна режиму движения, то в режиме Eco, например, отдельный сегмент справа в зависимости от оборотов двигателя будет менять цвет от экологичного зеленого до тревожно оранжевого. Но зачем в центре приборной панели показывается этот мультик, рисующий машины в потоке вокруг, я не могу понять каждый раз, когда встречаю его в очередном китайском автомобиле. По логике, чтобы рассмотреть в нем опасное сближение с какой-то из окружающих машин, нужно небезопасно отвлечься от управления и бросить взгляд на приборную панель. Но ведь все гораздо лучше видно в реальности, если посмотреть вокруг своими глазами.

Динамика и управляемость

Если открыть капот Changan UNI-V, между передними стойками обнаруживаешь силовую распорку. Этот рейсерский аксессуар в самом деле, добавляет жесткости кузову, а значит точности и без того «короткому», в два с половиной оборота от упора до упора, рулю. Усилие на руле регулируется, мой предшественник выставил в тестовом Changan UNI-V руль максимально тяжелым, и это был правильный выбор.

Но для энергичной езды главное – двигатель. Странное дело, тут те же 181 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента, что и в Changan Lamore. Но индекс полуторалитрового турбомотора другой, не JL473ZQA, а JL473ZQ7. И с этим двигателем и с тем же семидиапазонном «роботе» DCT, Changan UNI-V едет до сотни почти на 3 секунды быстрее одноплатформенника, если верить паспортным данным.

Так это или нет, без сравнительного заезда сказать трудно, но едет Changan UNI-V действительно на удивление хорошо. Набор режимов движения плюс-минус стандартный: eco, smart, normal, sport. Но в Changan UNI-V «спорт» не просто маркетинг, в нём машина действительно быстрее ускоряется. А волшебная оранжевая кнопка Super Race на передней панели дает возможность стартовать с двух педалей. На центральном экране появляется индикатор продольных и поперечных ускорений, но почему-то не секундомер. Так что зафиксировать данные заезда не получается.

Но так или иначе, Changan UNI-V можно и нужно пришпоривать, получая от этого удовольствие. Да, для этого двигатель приходится раскручивать до 3,5-4 тысяч оборотов и держать их в этой зоне, подрулевые лепестки вам в помощь. Долго ли в таком режиме проходит форсированный полуторалитровый двигатель, как это отразится на его ресурсе? Компания предвидела этот вопрос и попыталась дать на него ответ. Установленный под капотом Changan UNI-V двигатель Blue Core 1.5Т JL473ZQ7 27 декабря 2020 года вошел в Книгу рекордов Гиннеса, проработав без остановки 259 часов 46 мин 45 сек при 5500 об/мин, что соответствует пробегу 51955 км. Факт яркий, конечно, но все же мало что говорящий о ресурсе мотора, мне кажется.

Крейсерская скорость даже в 150-160 километров в час за рулем и в салоне Changan UNI-V не ощущается каким-то вызовом. Двигатель, кстати, на такой скорости не досаждает звуком – скорее, в арках шумят восемнадцатидюймовые шины Continental и поднимается шорох вокруг наружных зеркал. Правда, при такой скорости придется забыть про 7,2 литра на сотню, которые автомобиль потребляет при разрешенных 90 км/ч на автопилоте. На ста шестидесяти Changan UNI-V будет сжигать под 10 литров топлива. Лучше 95-го бензина, конечно, несмотря на разрешение производителя заправлять машину 92-м.

К тормозам никаких вопросов, полностью независимая подвеска настроена для энергичного активного вождения – мощная и при этом собранная. Что еще? Changan на китайском пишется двумя иероглифами: «Chang» – «долговременный» и «An» – безопасность». Поэтому, само собой, один только список корректно работающих электронных помощников Changan UNI-V занимает не один десяток строк. Вот разве что система удержания в полосе работает грубовато, прямо рвёт руль из рук. И отключить её, как ни странно, получается не с первого раза. Еще почему-то иногда приходится принудительно убирать после старта с центрального экрана режим кругового обзора.

Но эти и другие мелкие недостатки Changan UNI-V прощаешь – за чувство единства с машиной при разгоне, рулении. Это автомобиль, на котором хочется и можно «зажигать». И первоначально возникающее сравнение с Audi A5 Sportback при более близком знакомстве с Changan UNI-V уже не кажется слишком большой натяжкой.

Технические характеристики Changan UNI-V ГАБАРИТЫ, ММ 4680x1838x1430 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2750 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 152 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1400 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1494 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 181 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 300 при 4000 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,2