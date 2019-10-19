Директор по продажам и маркетингу DAF, член совета директоров этого голландского автопроизводителя Ричард Цинк делится своим видением развития сегмента тяжелых грузовиков в России
Сегодня мы столкнулись как с небольшим падением общих экономических показателей в стране, так и с обострением конкуренции между ведущими игроками этого сегмента рынка. Однако ситуация, как мы уже неоднократно видели в России, может меняться очень быстро. Как бы то ни было, на 2020 год DAF планирует увеличение объема продаж в вашей стране аналогично приросту, который мы наблюдали в Европе при запуске новой модельной линейки. Мы уверены, что преимущества наших новинок привлекут многих российских клиентов. Планируем, что по итогам следующего года рыночная доля бренда превысит 11%, а может, достигнет и 12%.
По традиции главную ставку мы делаем на свой самый успешный продукт – тягач XF 4х2, бестселлер европейского рынка. Кроме того, успешно продаем шасси, которые возможны в вариантах 6х2 и 6х4. В зависимости от потребностей клиента они могут эксплуатироваться с кабиной XF или, для тех, кому нужны внедорожные качества, с кабиной CF. К тому же в России у нас есть целый ряд клиентов, использующих грузовики LF, которые прекрасно подходят для городских грузоперевозок. Эта модель выделяется отличной маневренностью благодаря небольшому радиусу разворота и вместе с тем имеет довольно высокий показатель грузоподъемности.
Все зависит от того, какие виды привода окажутся успешными в Европе, а там тенденция определяется планами сократить выбросы СО2 на 15% к 2025 году. Мы собираемся разрабатывать и совершенствовать наши дизельные двигатели, а также различные варианты газовых моторов. Но в перспективе технологии CNG и LNG уже не будут столь популярными, как сейчас, поскольку упор делается на снижение выбросов углекислого газа. По всей видимости, в среднесрочной перспективе возрастет популярность электропривода, а еще позже появятся эффективные технологии использования водорода для питания электрических батарей. Вместе с тем в России, безусловно, газа больше, чем в странах Европы. Поэтому, с одной стороны, газовый привод здесь кажется привлекательнее, с другой – и перед вашей страной тоже встанет вопрос сокращения вредных выхлопов.
Мы стремимся предлагать своим покупателям автомобили, идеально подходящие для их целей, поэтому включаем в штатное оснащение лишь ключевые функции, способствующие безопасности движения. Конечно же, компания заботится о том, чтобы все новые технологии были финансово посильны для ее клиентов. Соответственно, одни инновационные системы идут уже в «базе», другие – опционально. Скажем, в некоторых случаях и в определенных регионах полезен не просто адаптивный, но и предиктивный круиз-контроль.
Мы представили эту систему несколько лет назад, и она себя отлично зарекомендовала. В отличие от схожих конкурирующих продуктов DAF Connect является открытой – она совместима с аналогичными телематическими системами грузовиков других марок. Однако в России есть нюансы, связанные с законодательством касательно открытых систем обмена данными. Сейчас мы анализируем эти формальности и именно поэтому пока не объявляем о запуске DAF Connect на российском рынке. Впрочем, есть уверенность, что уже в ближайшем будущем вы услышите от нас новости на эту тему.