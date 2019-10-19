Какие силовые установки DAF считает наиболее перспективными? Планирует ли компания продвигать такие модели на российском рынке?

Все зависит от того, какие виды привода окажутся успешными в Европе, а там тенденция определяется планами сократить выбросы СО2 на 15% к 2025 году. Мы собираемся разрабатывать и совершенствовать наши дизельные двигатели, а также различные варианты газовых моторов. Но в перспективе технологии CNG и LNG уже не будут столь популярными, как сейчас, поскольку упор делается на снижение выбросов углекислого газа. По всей видимости, в среднесрочной перспективе возрастет популярность электропривода, а еще позже появятся эффективные технологии использования водорода для питания электрических батарей. Вместе с тем в России, безусловно, газа больше, чем в странах Европы. Поэтому, с одной стороны, газовый привод здесь кажется привлекательнее, с другой – и перед вашей страной тоже встанет вопрос сокращения вредных выхлопов.