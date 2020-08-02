Минувшей осенью вы представили такой продукт, как DAF MultiSupport – пакеты по ремонту и тех­обслуживанию техники. В чем их ключевое преимущество?

Основное преимущество контрактов DAF MultiSupport для клиентов – финансовая прозрачность, так как в наших соглашениях четко оговорено, что входит и что не входит в стоимость. В частности, в последнем случае речь идет о повреждениях и неправильном использовании техники. А вот проведение ТО можно спланировать заранее и легко встроить в график эксплуатации грузовиков. Это обеспечивает дополнительную уверенность в бесперебойной работе, поскольку автомобили всегда будут в отличной форме, о поддержании которой позаботятся хорошо оснащенные и обученные официальные дилеры. Все это позволяет перевозчикам соблюдать сроки доставки, согласованные с клиентами. На выбор предлагается возможность прохождения ТО в дилерских центрах по всей России или у конкретного продавца. Грузовики DAF всегда пользовались спросом на рынке машин с пробегом, а обслуживание по программе MultiSupport обеспечивает им более высокую остаточную стоимость. DAF MultiSupport – это гибкая программа с возможностью добавления дополнительных услуг, что объясняет ее популярность.