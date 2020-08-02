О том, как в нынешних непростых условиях работает в России один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей и как нидерландский бренд планирует развиваться далее, нам рассказывает генеральный директор компании DAF Trucks Rus Ари Хендрикс
Любая компания, в том числе и наша, может предпринять совсем немного, если мир вдруг перестанет вращаться. Конечно же, DAF делает все возможное, чтобы в этой сложной ситуации оказать любую поддержку как своим партнерам и клиентам, так и медикам. Разумеется, ежедневно проходили видеоконференции с дилерами и клиентами со всей страны, организовывались индивидуальные мероприятия, нацеленные на предоставление необходимой помощи. У нашей команды, работающей в Москве, во время самоизоляции был очень насыщенный график.
Важнейшим преимуществом, которое мы обеспечиваем клиенту, можно считать 10-процентную экономию топлива по сравнению с моделью XF105, которая заслуженно пользуется репутацией весьма экономичного грузовика. Прежде всего, межсервисные интервалы увеличились с 50 до 100 тыс. километров, что в сочетании с лучшим на сегодня временем безотказной работы позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы. При этом новые CF и XF отличаются невероятно привлекательным дизайном экстерьера и интерьера, да еще и дарят водителю высочайший уровень комфорта. Автомобили оснащены множеством новейших технологий обеспечения удобства управления и безопасности. В их числе такие, как стандартный адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде за пределы полосы движения Lane Departure Warning, функция предупреждения о столкновении с движущимся впереди транспортным средством Forward Collision Warning, система стабилизации траектории автомобиля Vehicle Stability Control. А низкая частота вращения двигателя и новый салон превращают кабину в бесшумное и очень комфортабельное рабочее пространство. Вся линейка уже прошла омологацию и готова к продаже в России.
Новые CF и XF прекрасно подготовлены для установки кузовных надстроек, что позволяет быстрее смонтировать любой кузов и снизить расходы. Постоянное производство наиболее востребованных шасси сокращает время поставки, хотя отдельные модели изготавливаются по запросу клиентов. Кроме того, в 2019 и 2020 годах мы видим растущий спрос на грузовики серии LF. Во многом это стало возможно благодаря положительным отзывам владельцев машин, которые отметили, что очень довольны их производительностью.
Основное преимущество контрактов DAF MultiSupport для клиентов – финансовая прозрачность, так как в наших соглашениях четко оговорено, что входит и что не входит в стоимость. В частности, в последнем случае речь идет о повреждениях и неправильном использовании техники. А вот проведение ТО можно спланировать заранее и легко встроить в график эксплуатации грузовиков. Это обеспечивает дополнительную уверенность в бесперебойной работе, поскольку автомобили всегда будут в отличной форме, о поддержании которой позаботятся хорошо оснащенные и обученные официальные дилеры. Все это позволяет перевозчикам соблюдать сроки доставки, согласованные с клиентами. На выбор предлагается возможность прохождения ТО в дилерских центрах по всей России или у конкретного продавца. Грузовики DAF всегда пользовались спросом на рынке машин с пробегом, а обслуживание по программе MultiSupport обеспечивает им более высокую остаточную стоимость. DAF MultiSupport – это гибкая программа с возможностью добавления дополнительных услуг, что объясняет ее популярность.
Программа TRP расшифровывается как Truck Related Parts, в переводе – «сопутствующие компоненты грузовых автомобилей». Причем она включает детали для прицепов и вспомогательное оборудование, в том числе задний грузоподъемный борт и холодильные агрегаты. DAF представил концепцию TRP в Европе 26 лет назад, когда качество грузовиков значительно возросло, а дилеры не могли выжить, занимаясь лишь ремонтом DAF. Программа TRP открывает нашим партнерам дополнительные бизнес-возможности. Как в Европе, так и в России эта формула оказалась успешной, поскольку на TRP приходится значительная доля из общего объема продаж запасных частей. Главным преимуществом клиентов DAF становится возможность получить все необходимые услуги у одного поставщика. Кроме того, мы предлагаем ряд других запчастей для грузовиков в рамках программы All Makes.
Все наши дилеры и клиенты положительно оценили сотрудничество с лизинговой компанией «Альфа-Лизинг», и большая часть продаж наших грузовиков финансируется этим партнером. Вместе с ним мы продолжим работать над созданием привлекательных финансовых продуктов.
DAF совместно с несколькими клиентами проводит тестирование грузовиков LF Electric и CF Electric – эти автомобили заняты в реальных перевозках. Но точная дата начала массовых продаж пока не определена: руководство компании, как всегда, хочет дождаться полного завершения испытаний и их утверждения инжиниринговой компанией. Это позволит избежать нежелательных сюрпризов после начала серийного производства таких машин. Что же касается России, то, как только мы поймем, что здесь есть спрос на эти продукты, и увидим развитие сети зарядных станций в стране, то сразу же проведем их омологацию и предложим рынку. Согласитесь, будет замечательно, если в ночное время жители Москвы и других городов не услышат, как наши бесшумные грузовики развозят товар по магазинам!
Разумеется, компания отметит эту дату. Мы пока не приняли решение по поводу конкретных мероприятий, но есть еще почти год, чтобы сделать это. В любом случае пригласим и журналистов, и своих дилеров, и, конечно, клиентов. Так что не забудьте взять с собой хорошее настроение, об остальном позаботимся мы!