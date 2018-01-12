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О DFM AX7

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Донгфенг Аикс7

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Dongfeng AX7 2015 вид спередиDongfeng AX7 2015 вид спередиDongfeng AX7 2015 вид спереди сбокуDongfeng AX7 2015 вид сзади сбокуDongfeng AX7 2015 вид сзади Dongfeng AX7 2015 вид сзади
Dongfeng AX7 2015 вид спереди
Дорожный просвет у Dongfeng AX7 составляет 190 мм, но глубокого снега кроссовер не любит, стремится закопаться
Dongfeng AX7 2015 эмблема
Эмблема – вот наиболее заметная «фишка» кузова. В целом, его дизайн сродни многим современным моделям кроссоверов
Dongfeng AX7 2015 передняя фара
Фары обеспечивают хороший ближний свет, но слабоватый дальний. Светодиодные ДХО – теперь уже традиция
Dongfeng AX7 2015 передняя противотуманная фара
В нижнюю часть бампера встроены большие «противотуманки»
Dongfeng AX7 2015 передний бампер
Широкая «губа» переднего бампера любит собирать на себя песок, снег и грязь. Всё это задерживается здесь, как на полке
Dongfeng AX7 2015 боковое зеркало
Зеркала у модели большие, со встроенным повторителями сигналов поворота
Dongfeng AX7 2015 декоративные элементы
Декоративные элементы на бортах напоминают аналогичные у Ford Kuga. Мне кажется, здесь можно было бы обойтись и без них
Dongfeng AX7 2015 задний фонарь
Задние фонари также оснащены светодиодами
Dongfeng AX7 2015 задний бампер
Левый патрубок системы выпуска – бутафория. Глушитель расположен справа
Dongfeng AX7 2015
Регулировки водительского кресла с памятью – на мой взгляд, избыточная роскошь для автомобиля данной ценовой категории
Dongfeng AX7 2015
Электронная система стабилизации с кнопкой отключения присутствует во всех комплектациях АХ7
Dongfeng AX7 2015 салон
Салон собран добротно, скрипами во время движения не раздражает. Архитектура передней части напоминает модели Hyundai и Infiniti
Dongfeng AX7 2015 руль
Это левая спица руля, здесь мы находим органы управления бортовым компьютером, подключенным смартфоном и аудиосистемой
Dongfeng AX7 2015 руль
С правой спицы руля управляется система круиз-контроля
Dongfeng AX7 2015 приборная панель
Комбинация приборов читается отлично, а бортовой компьютер управляется легко
Dongfeng AX7 2015 приборная панель
Общий средний расход топлива за время теста (город, трасса, немного бездорожья) составил 8,6 л на 100 км
Dongfeng AX7 2015 приборная панель
При движении в сложных условиях стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости может смещаться за центральную метку (обычно она до нее немного не доходит)
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
Центральный дисплей мог бы быть и побольше, места ему хватило бы. Слово «среду» вместо «среда» - один из немногих огрехов русификации устройства
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
Так выглядит главное меню мультимедиасистемы. Экран, кстати, сенсорный, на нажатия реагирует оперативно и безошибочно
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
Слушаем музыку с флэшки. В некоторых случаях на экране появляется сопровождающая аудиофайл картинка
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
Интеграция смартфона с мультимедиа через провод открыла бы большие возможности. К сожалению, на автомобилях для России эта опция пока не работает
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
Так выглядит картинка с камеры заднего вида при включении дневных ходовых огней,…
Dongfeng AX7 2015 центральный дисплей
…а так – при включении ближнего света фар. Даже днем заметна разница, что говорить о темных условиях
Dongfeng AX7 2015 климат-контроль
Система климат-контроля имеет внятное управление, но на тестовом автомобиле «печка», похоже, слегка капризничала
Dongfeng AX7 2015 кнопка пуска/остановки двигателя
Кнопка пуска/остановки двигателя – прерогатива топ-версии АХ7. Пожалуй, я впервые вижу это кнопку не круглой формы
Dongfeng AX7 2015
Под центральной консолью – клавиши подогрева сидений, вход USB, а также «тревожная» кнопка SOS под защитной крышечкой – случайно не нажмете
Dongfeng AX7 2015 6АКПП
Шестидиапазонный автомат Aisin отработал тест без нареканий. Ему бы добавить зимний режим…
Dongfeng AX7 2015 6АКПП
Со стороны пассажира есть эффектная ручка, к сожалению, тонкая, не внушающая должной уверенности
Dongfeng AX7 2015 облицовка туннеля
Облицовка туннеля прочная, не скрипучая. В прямоугольное углубление в ней входят некоторые бутылки с напитками
Dongfeng AX7 2015
Вставки под алюминий, на мой взгляд, совершенно не портят салон АХ7. Чего не скажешь о полосатом пластике, имитирующем экзотическое дерево
Dongfeng AX7 2015 пороги кузова
Пороги кузова пачкаются в грязную погоду, что может отразиться на вашей одежде
Dongfeng AX7 2015 передние кресла
Пухлые передние кресла, на самом деле, не слишком мягкие. Профиль оптимален, несколько часов кряду можно высидеть без проблем
Dongfeng AX7 2015 передние кресла
Контрастная прострочка не добавляет, на мой взгляд, ни спортивности, ни красоты. А вот материал обивки очень неплох, не скользит и не липнет к одежде
Dongfeng AX7 2015 передние кресла
Основные регулировки водительского кресла в топовой версии электрические, только поясничный подпор настраивается с помощью механического устройства
Dongfeng AX7 2015 люк в крыше
Люк в крыше – широкий, открыв его шторку, вы добавите немало «воздуха» в салон, который, впрочем, и без того совсем не тесен
Dongfeng AX7 2015
Туннель на полу сзади отсутствует вовсе. В торце бокса-подлокотника имеется розетка на 220 В
Dongfeng AX7 2015 задний диван
На заднем ряду в АХ7 просторно без преувеличения. Особенно впечатляет пространство для коленей пассажиров – около 34 см (при посадке «за мной»)
Dongfeng AX7 2015 задний диван
Поднимаем и ставим вертикально часть подушки, опускаем на ее место часть спинки – и получаем увеличенное пространство для багажа с идеально ровным полом
Dongfeng AX7 2015 дверь багажника
Дверь багажника поднимается высоко, при росте 182 см я прохожу под ней свободно
Dongfeng AX7 2015 багажное отделение
В номинале емкость багажника составляет около 560 л
Dongfeng AX7 2015 багажное отделение
В багажнике есть плафон подсветки, карман для мелочей, дополнительная розетка на 12 В
Dongfeng AX7 2015 багажное отделение
Под фальшполом – запаска (а не ремкомплект). Полный размер это колесо имеет только в топовой версии АХ7, в остальных предлагается докатка
Dongfeng AX7 2015 задняя подвеска
Задняя подвеска Dongfeng AX7 – независимая многорычажная. Спереди применены стойки «МакФерсон»
Dongfeng AX7 2015 капот
Капот снабжен газовыми упорами, прямо как в дорогих моделях
Dongfeng AX7 2015 капот
Обратим внимание на «распределение» грязи: ее немало на кромке капота, но шумоизоляционная обивка совершенно чиста
Dongfeng AX7 2015 моторный отсек
Двухлитровый 140-сильный бензиновый атмосферник от PSA слабоват для массивного кроссовера. Однако тест показал, что от этого автомобиля можно добиться неплохой динамики
Dongfeng AX7 2015 моторный отсек
Топливная рампа и форсунки системы впрыска легкодоступны, а вот свечи и катушки зажигания придется поискать
Dongfeng AX7 2015 моторный отсек
Аккумуляторная батарея – китайская, но, судя по надписям, сделана специально для России
Dongfeng AX7 2015 моторный отсек
Двигатель «заимствован» у французов, но организация пространства под капотом, вопреки их традиции, совсем не сложна
Dongfeng AX7 2015 моторный отсек
Бачок стеклоомывателя будет всегда согрет теплом моторного отсека
Dongfeng AX7 2015 вид спереди
Форсируем водную преграду. Этому бы кроссоверу да полный привод… Внедорожная «геометрия» у него очень даже неплохая
Dongfeng AX7 2015 вид спереди
Перегиб проходим успешно. Сложнее будет при движении в обратную сторону: наверху, под тонким слоем песка – лёд
Dongfeng AX7 2015 колесо
В раскисшей снежно-водяной каше кроссовер сильно рыскает. Пожалуй, шины Dunlop в этой «дисциплине» проигрывают соперникам
Dongfeng AX7 2015 колесо
Глубокого снега AX7 не любит, даже в колее ищет поводы пробуксовать и начать закапываться
Dongfeng AX7 2015 вид спереди

Так обычно говорят о результатах нескольких серий или этапов каких-либо исследований. В данном случае, мы «исследуем» очередной китайский кроссовер – Dongfeng DFM AX7. И, как ни странно, по целому ряду параметров он оказывается соответствующим общему среднему уровню для своего класса. Без выдающихся показателей и существенных недостатков

Предубеждение нашего народа к китайской продукции тем сильнее, чем менее известен ее производитель. Если к таким именам, как Great Wall, Chery и Lifan, покупатели немного привыкли, то компания Dongfeng, обосновавшаяся на нашем рынке совсем недавно, остается для нее «темной лошадкой». Между тем, в Китае она относится не только к крупнейшим, но еще и старейшим автопроизводителям (основана в 1969 году). В ее «арсенале» не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, специальная, а также военная техника. В России представлена лишь малая толика продукции «Дунфэн». С 2014-го года у нас продавались седан S30 и переднеприводный кроссовер Н30 Cross, а теперь, спустя два года после премьеры на родине, к ним присоединился еще один кроссовер-«паркетник» – DFM AX7.

Мне не довелось протестировать модель H30 Cross, хотя и очень хотелось: честно признаюсь, что присматривал ее для себя. Но по короткому знакомству на Московском автосалоне, а также по отзывам журналистов и владельцев, я понял, что решающих преимуществ по сравнению с российским конкурентом она не имеет, и сделал выбор в пользу «нашепрома».

Иное дело АХ7, я обязательно присмотрелся бы к нему внимательней, если бы выделенный на покупку автомобиля бюджет был хотя бы в полтора раза побольше. Поставьте рядом с базовым «китайцем» за 990 тысяч рублей вазовский XRay в «максималке» за 830 тысяч – и поневоле задумаетесь… Да, честно говоря, китайский автомобиль выглядит намного солиднее и привлекательнее, чем тот же Renault Duster.

А вообще – на кого он больше всего похож, этот АХ7? Когда шли еще только предварительные разговоры о выведении его на наш рынок, просачивалась информация, будто в основе его лежит платформа Nissan Qashqai. Но посмотрите на две модели – и сразу станет ясно, что представитель DFM заметно крупнее. Он гораздо более близок по габаритам к Nissan X-Trail, а дизайном напоминает корейские кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe. Причем, по размерам и колесной базе ближе к последнему.

Разумеется, если приглядеться, то можно заметить различия. Но в случае с DFM речь не идет о каком-либо правомерном или неправомерном копировании. АХ7 всего лишь похож на «корейцев», а вообще он имеет сходство и с другими автомобильными брендами. Что касается «тележки», на которой он построен, так она и вовсе не «хендаевская», а… «хондовская». В основе модели, как выяснилось, лежит «четвертый» CR-V, однако компания утверждает, что платформа у АХ7 – своя, оригинальная, с названием DFMS. Неудивительно: у Dongfeng есть собственный исследовательский центр, а также опыт сборки на своих заводах ряда моделей таких брендов, как Renault, Peugeot, Citroen, Nissan, Infiniti, Honda и Kia.

Шестидиапазонная коробка-автомат на АХ7 тоже с японскими «корнями» (Aisin), а вот «механика» и единственный представленный на нашем рынке двигатель, двухлитровый бензиновый атмосферник мощностью 140 л. с. – французский, от концерна PSA. Знакомые многим владельцам таких моделей, как Peugeot 307, 407 и 807, Citroen C5 и C8. Что касается шасси, то его доводили специалисты SAAB. Вот это громкое заявление… Может, без этой доводки управляемость кроссовера была бы хуже, но сейчас ее нельзя назвать идеальной. Да, еще: наиболее проблемные» в плане коррозии детали кузова оцинкованы методом «горячего цинкования».

Стояночный тормоз… «тормозит»

Еще раз осмотрим кузов, максимально придирчиво, чтобы нас не упрекнули в какой-то особой «любви» к китайским брендам. Мы тестируем их на общих основаниях со всеми другими и вовсе не считаем себя обязанными как огульно критиковать их, так и превозносить. Что мы видим в наружности Dongfeng AX7? Помимо незнакомой большинству эмблемы (автомобиль сразу начинает привлекать внимание, когда наблюдатель видит фирменный круг с прорезями), заметна слишком уж выдающаяся «губа» переднего бампера. Не думаю, что она сильно портит геометрическую проходимость, угол въезда и с ней неплох (23 градуса), угол съезда даже чуть больше (24 градуса). Сразу обозначим и приличный дорожный просвет — 190 мм. Только зачем солидные внедорожные параметры исключительно переднеприводному кроссоверу, позиционируемому, как городской? Полноприводные версии даже не планируются к разработке.

Пожалуй, выдающаяся «губа» бампера будет служить чем-то вроде бульдозерного отвала, то есть, собирать на себя снег и грязь. Всё это в процессе движения не только не «отваливается», но, наоборот, скапливается на «губе», как на полке. Это, может быть, ничему бы и не мешало, но передок автомобиля практически постоянно выглядит неряшливо.

Другое грязное место – пороги кузова. Открываешь двери, и это сразу бросается в глаза. Уплотнители у дверей, вроде, толстые, однако это не спасает. Не все конкуренты отличаются чистотой порогов, но есть такие, которые позаботились об устранении этой мелочи.

Dongfeng Motor Corporation (в переводе с китайского – «Восточный ветер») была основана в 1969 году, а в 1991-м с ее конвейеров сошел первый миллион автомобилей. В производственной программе – как грузовики, автобусы, специальная и военная техника, так и легковые модели, причем, выпускаемые не только под собственным брендом. На заводе концерна производятся автомобили таких брендов, как Renault, Peugeot, Citroen, Nissan, Infiniti, Kia и Honda. В 2016-м году количество выпущенных автомобилей превысило 4,2 млн единиц, из них 1,3 млн штук было произведено под брендом Dongfeng. Компания достигла второго места среди автомобилестроителей Китая, 16-го места в списке лучших китайских компаний и 81-го – среди пятисот крупнейших мировых корпораций. В России китайцы из Dongfeng работают под брендом DFM.

В задней части кузова обращают на себя внимание две хромированные вставки в бампер, в которые, по логике, должны входить патрубки системы выпуска. Однако такой патрубок заметен только в правом «окне», левое сделано для бутафории. Это выдает и единственный глушитель, свисающий на 7 см ниже бампера (расстояние до земли, соответственно, 37 и 30 мм). Вообще, при взгляде на кузов снизу кажется, что нижней точкой является защита картера, да и замер показывает, что под ней заявленные производителем 190 мм. Но если измерить расстояние от земли до рычагов задней подвески, получится 180 мм.

В корпуса наружных зеркал встроены повторители сигналов поворота и мини-проекторы, транслирующие на землю большие белые логотипы Dongfeng при открывании передних дверей. Красиво и ярко. Идея, безусловно, скопирована у английских MINI, но реализована отлично. Тут же скажем о линиях «атмосферной» подсветки салона, тоже как у MINI, но в «китайце» они практически не видны, ни днем, ни ночью. Стоило ли огород городить, не знаю.

Это же чувство вызывает и другая премиальная «фишка» тестовой комплектации Luxury: память настроек водительского кресла. Ну не такой уж премиум этот Dongfeng, чтобы тратить деньги на внедрение такого оснащения. Лучше бы добавили подогрев сидений во все комплектации, хотя бы передних, а то ведь эта опция есть не везде, и это минус. Конкуренты, отвечая на заявки российских потребителей, устанавливают даже задние сиденья с подогревом.

Электронный «ручник» на AX7 – безусловный плюс, но срабатывает это устройство о-о-очень неспешно, как включается, так и выключается. Так что не спешите рвать с места на стоянке, дождитесь, пока прекратит гудеть тормозной механизм. Касательно тормозов вообще – от них хотелось бы чуть большей цепкости Автомобиль-то массивный, не из легких. Интересно срабатывает ABS – с небольшой задержкой. Вариант для тех, кто хотел бы иметь кнопку ее отключения: на АХ7 вы можете поучиться замедляться на скользких покрытиях без участия этой системы, но с подстраховкой. В любой момент просто продавите педаль тормоза поглубже.

Сиденья в топовой версии Luxury отделаны кожзамом с красной прострочкой. Выделенная цветом прострочка выглядит совершенно излишней, ни кресла не украшает, ни спортивных эмоций не навевает. О спортивности «китайца» и вовсе говорить не приходится, это мы позже проясним. Но в целом, на удивление, этот явно бюджетный материал обивки мне понравился. Он не скользкий и не липкий. А ткань сидений в начальных комплектациях выглядит совсем уж дешевой и не износостойкой. Боюсь, она будет еще электризоваться и «стреляться». Профиль у водительского кресла неплохой, можно высидеть немало сотен километров и не устать. Основные регулировки электрические, только регулятор поясничного подпора выполнен в виде вращающейся рукоятки. Но подпор этот оказался ниже моей поясницы, во всяком случае, ниже той точки, которую хотелось бы подпереть.

У рулевой колонки отсутствует регулировка по вылету. Что касается регулировки ее по высоте, то я бы добавил подъем вверх (или ход кресла вниз). В плане обзора через ветровое стекло посадка оптимальна, но мне при росте около 182 см и соответствующей длине ног приходилось то и дело ощущать коленом облицовку рулевой колонки.

Сзади – просторный диван с плоской подушкой и таким же полом, центральный туннель практически отсутствует. Ширина салона в области второго ряда 142 см, на 4 см шире, чем в новом Hyundai Sonata. Три пассажира уместятся легко. И получат просто-таки огромный запас пространства для коленей – 33 сантиметра (при посадке за мной). Это на 13 см больше, чем, например, в универсале Audi A4. Касательно ширины салона, рекламный проспект приводит более значительные показатели, почти на 10 см больше. Мы не занижаем их, ни в коем случае. Видимо, просто измеряем ширину в разных местах. И, заявляю, в АХ7 она вполне серьезная.

Части спинки заднего дивана не регулируются по углу наклона, поэтому странно, что сдвижная шторка багажника немного отстоит от них. Сложить части спинки в «горизонт» можно, только предварительно подняв и установив вертикально части подушки. Пол увеличенного багажного пространства выходит ровным. Объем багажника в номинале насчитывает 565 л, и пространство организовано очень удобно. В длину (по полу) оно составляет 101 см, но особенно покоряет высота под шторкой – 58 см! При разложенных сиденьях длина пространства для багажа возрастает до 170 см, а его объем увеличивается до 1572 л. Под фальшполом багажника размещена полноразмерная запаска на литом диске (но это лишь в топовой комплектации, другим положена докатка).

Динамичность зависит от вас

Облицовка торпедо, в основном, из мягких пластиков, характерный «китайский» запах присутствует, но ненавязчиво. Архитектура передней панели напоминает одновременно модели Hyundai и Infiniti, «родство» с последними выдает панель управления мультимедиасистемой. Экран относительно небольшой, 7 дюймов, в машинах для китайского рынка он крупнее (8 дюймов), на нем иначе сгруппированы значки функций и присутствует возможность полной интеграции автомобильной системы с Android-смартфоном. На автомобилях для нашего рынка пункт такой интеграции тоже есть, однако подключение смартфона проводом через порт USB ни к чему не ведет, в России эта функция не активна. Но экран мультимедиа сенсорный, как и в Китае.

Меню, по большому счету, небогатое, однако организовано логично. Русификация на высоком уровне, правда, среди правильно называемых днях недели устройство почему-то пишет «среду», а не «среда». А при попытке посмотреть видео во время движения автомобиля на экране появляется надпись «в машине, не смотреть видео», после чего файл закрывается. На стоянке же – пожалуйста, система успешно проиграла видеоклип группы Nightwish, записанный на моей флэшке. Близкий по цене к АХ7 японский кроссовер-конкурент поступил с этой записью иначе: проиграл звуковую дорожку, без изображения. Какой вариант лучше, судить вам.

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Renault Kaptur
(универсал 5-дв.)

Renault Kaptur (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
4

Nissan Kicks
(универсал 5-дв.)

Nissan Kicks (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Honda CR-V
(универсал 5-дв.)

Honda CR-V (универсал 5-дв.)
Поколение
V
Тест-драйвов
17

В комбинации приборов присутствует бортовой компьютер с цветным дисплеем. В «механических» комплектациях панель приборов выглядит проще, честно говоря, жаль, что на ней сэкономили. Потому что компьютер выглядит неплохо, пользоваться им удобно. Кнопки управления вынесены на рулевое колесо и в темноте подсвечиваются, это плюс.

«Печка» на тестовом автомобиле вела себя, откровенно говоря, странно. При наружной температуре около нуля она не спешила прогреть салон, даже когда я установил значение +28 градусов. Проблема? Казалось бы, да. Но так было только на трассе, при высоких скоростях. Во время движения в среднем и низком темпе я упарился в салоне даже при установленной температуре +22 градуса. Вернувшись на трассу, также начал с 22-х, быстро стало жарко, убавил до 19-ти и… начал замерзать. Относительно комфортно стало в салоне только при установке температуры +24 градуса.

Dongfeng AX7 поставляется на наш рынок с единственным двигателем – двухлитровым бензиновым атмосферным агрегатом мощностью 140 л. с. На декоративной крышке мотора видна надпись: Powered by PSA. Приятно сознавать это, хочется надеяться на высокий ресурс мотора и доступность запасных частей. Однако динамика автомобиля с таким тяговым «вооружением», честно говоря, особо не радует. Кроссовер охотно бросается с места в карьер, но с набором скорости теряет прыть. Паспортный показатель разгона с места до 100 км/ч превышает 12 с. Для городских режимов мощности хватает, маневренность высокая, огромные зеркала обеспечивают отличный обзор. Но стоит вырваться на оперативный простор, как приходит понимание: лучше бы к нам везли китайскую комплектацию, у которой мощность 2,3-литрового силового агрегата составляет 171 л. с. Вот уж у нее с динамикой нет никаких проблем, так заявляют на Интернет-ресурсах те, кому довелось на ней прокатиться.

О «вялости» российской версии говорят и пишут многие, однако абсолютных цифр я почему-то не встречал. А они примерно таковы (не будем утверждать, что точно таковы, но порядок близок). Разгон с 80 до 120 км/ч на ровной сухой трассе происходит за 8 секунд! Да-да, надо только не стесняться и продавливать педаль «газа» поглубже в пол. Можно попробовать ускориться дополнительно, ведь в нашем распоряжении есть ручной режим автомата. Выбираем четвертую ступень (из шести) и получаем… в общем, примерно те же 8 с. Насколько хуже будет разгон на пятой ступени? Пробуем, но результат оказывается даже лучше – под 7 секунд. Почему? Оказывается, при резком добавлении «газа» коробка сбросила сразу две передачи. Так о какой «вялости» кроссовера мы говорим?

Недостаток динамики может сказаться, наверное, только на городских магистралях, где требуется резкое ускорение, например, для встраивания в быстро несущийся поток. Вот в таких ситуациях складывается ощущение, что и двигатель, и коробка изрядно «тормозят», и насчитанных нами восьми секунд многовато. Ну, и при превышении отметки 140 км/ч темп разгона, конечно, снижается. Добавим еще, что при пересечении значения 120 км/ч начинает звучать предупредительный зуммер, и на панели приборов появляется желтый значок. Если вы долгое время движетесь, то и дело приближаясь к этой скоростной отметке, звук начнет вас откровенно нервировать.

Нехватка тяги двигателя «внизу» отчетливо проявляется в снегу, даже неглубокий слой его становится препятствием для АХ7. Ну, если не препятствием, то неприятностью. Ползти по целине подобно танку кроссовер отказывается, пытается пробуксовывать. Система стабилизации и контроля тяги то и дело заявляет о себе, и лучше ее не отключать, чтобы не были так очевидны попытки автомобиля закопаться. Посмотрим, как выглядит тяга на «низах» на шоссе. При снижении скорости до 60 км/ч в ручном режиме обороты двигателя падают до отметки «1000», и автомат принудительно переключается с шестой ступени на пятую. При равномерном движении даже с высокими скоростями обороты находятся в пределах от 1500 до 2000 об/мин. А при резком разгоне в ходе нашего теста обороты ни разу не достигали красной зоны тахометра. К слову, она здесь размечена, начиная с 5500 об/мин.

Не знаю, какие настройки были у «Дунфэнов», представленных журналистам во время группового теста, но его участники, в отличие от меня, похвалили тягу автомобиля на «низах». Ну так вот, либо с тех пор китайцы что-то поменяли в электронике, либо мои подсчеты говорят об обратном. Существенно не хватает автомобилю и некоего подобия «понижайки» в трансмиссии. Например, зимнего режима автомата. На некоторых кроссоверах (особенно ярко – на тех же «китайцах» Lifan X60 и Chery Tiggo 3) этот режим работает очень неплохо. Повторюсь, по «геометрии» Dongfeng АХ7 очень даже подходит для передвижения вне дорог. Жаль, что у него нет полноприводного варианта.

Так что, в целом, признаем идеологию этого кроссовера шоссейной. Он неплохо держит дорогу, особенно ровную и гладкую, делает незаметными для водителя и пассажиров мелкие неровности и только к асфальтовым колеям относится негативно, начинает «плавать». И резкие перестроения не для него, хоть подвеска и весьма плотная, крены заметны. Задняя подвеска в поворотах подруливает? Об этом я узнал только из пресс-релиза, в движении ни за что не догадаешься. Руль не назовешь информативным и «острым» (три оборота от упора до упора, в механизме применен электроусилитель), он излишне легкий при любом темпе движения. Но всё это не поводы для серьезной критики, скорее, такое поведение характерно для большинства автомобилей данного класса, а потому может квалифицироваться, как среднее, типичное. Редкие модели могут похвастаться отточенной управляемостью, еще и объединенной с высокой проходимостью.

Весьма странная в этой модели настройка камеры заднего вида. Даже не собственно камеры, а ее электронного «окружения». Картинка с нее, в целом, неплохая, но она напрочь «слепнет», если включён ближний свет фар. Даже днем почти ничего разглядеть на экране нельзя, что уж говорить о ночи. Переключишься на ДХО – всё вновь становится нормально. Поэтому, маневрируя в темноте в тесном дворе, приходится выбирать: подсвечивать пространство перед капотом только светодиодными ходовыми огнями и иметь хорошее представление о «пейзаже» за кормой, либо хорошо видеть вперед, но очень плохо – назад. Мне кажется, что на «аппаратном» уровне эта неприятность легко устраняется: ведь достаточно всего лишь «отвязать» камеру от управления головным светом, и всё.

О расходе топлива. Он радует, без ложной скромности. Устанавливаю круиз-контроль (входит в ряд комплектаций) на 110 км/ч – сначала по стрелке спидометра. Но быстро выясняется, что этот показатель расходится со сведениями бортового компьютера. Последний показывает при этом всего 102 км/ч. Чтобы «круиз» зафиксировался на 110-ти километрах в час, необходимо довести стрелку спидометра, по крайней мере, до 115 км/ч. Но после пробега нескольких десятков километров средняя скорость все равно составляет 107 км/ч. Ну, будем считать, что середина между показаниями спидометра и борткомпьютера и есть искомые 110 км/ч. Расход? От 8,2 до 8,3 л на 100 км. Неплохо. Если же «вручную» поддерживать 110 км/ч, потребление топлива уменьшится примерно на пол-литра на сотню, то есть, вроде бы, немалая экономия. Однако средняя скорость, просчитанная БК, составит немногим больше 100 км/ч.

Городской режим, в общем-то, не сильно влияет на расход бензина. При отсутствии пробок можно даже и удержаться на достигнутых на трассе отметках. Однако без пробок в Москве практически невозможно. Пробег на АХ7 практически через всю Москву с юга на север (Балаклавский проспект – ТТК – начало Дмитровского шоссе за МКАД) продолжился два часа, средняя скорость составила всего около 30 км/ч. Итог расхода – 10 л на 100 км. Тоже вполне щадящий показатель.

В качестве конкурентов Dongfeng AX7 называют, прежде всего, «китайцев»: FAW Besturn X80, Haval H6, Chery Tiggo 5, Geely Emgand X7 и Lifan X60. Но к нему близки по оснащению, габаритам и цене также модели, происходящие из других стран, более «продвинутых» в части автомобилестроения. Это Subaru Forester, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Hyundai Tucson. Стоит ли сравнивать китайское произведение с моделями грандов? До тест-драйва – разумеется, нет. Но если вы попробуете АХ7, так сказать, на «вкус», ваше мнение о нем может существенно измениться. Ведь, как мы видим, он получился средним, без выдающихся показателей, но и без явных провалов. В ходе теста в модели не нашлось ничего, что служило бы категорическим противопоказанием от покупки. Всё, в основном, наоборот, говорит в пользу кроссовера. Однако, разумеется, остаются вопросы качества и надежности. Достоверных ответов на них пока нет, автомобиль слишком «молод», даже в Китае его возраст оценивается всего в пару лет, а на нашем рынке – и того меньше.   

На сегодняшний день цены на кроссовер Dongfeng DFM AX7 начинаются с 990 тысяч рублей за базовую комплектацию Comfort с пятиступенчатой «механикой». Она радует наличием систем стабилизации, помощи при старте на подъеме и спуске, многофункционального руля и мультимедиасистемы. Версия Prestige 6AT за 1 149 тысяч рублей в дополнение к этому предлагает круиз-контроль, обогрев зеркал, электронный «ручник» и кожаную отделку руля и рукоятки селектора автомата. Комплектация Premium 5MT (1 099 тысяч рублей) обладает климат-контролем и кожаным салоном с подогревом передних сидений. В топовой версии Luxury 6AT (1 249 000 рублей) появляются боковые подушки и шторки безопасности, электрорегулировки и память настроек водительского кресла, люк в крыше, бесключевой доступ в салон, кнопка пуска/остановки двигателя, камера заднего вида и полноразмерная запаска.

Технические характеристики Dongfeng DFM AX7 2.0 AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4690 х 1850 х 1727

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2712

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

565 / 1585

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1625

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1997

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН

140/6000

МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН

200/4000

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

12,6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,7

ОБЪЕМ БАКА, Л

61

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