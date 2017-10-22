Количество камер на дорогах неуклонно растет, а значит, у водителей уже не выходит ездить без страха получить квитанцию на штраф за превышение скорости. Но выход есть – это комбинированные устройства, которые мы и собрали на тест

Уходят времена, когда лобовое стекло автомобиля приходилось увешивать разнообразной аппаратурой. Сегодня все стало проще – телефон, помимо прочего, взял на себя функции навигатора. А раздельные видеорегистратор и радар-детектор можно заменить универсальным комбоустройством, умеющим и видео записывать, и определять сигналы от радаров. Более того, почти все эти аппараты оснащены модулем GPS/ГЛОНАСС и базой данных о местоположении камер. А потому такие аппараты зачастую представляются универсальными помощниками, готовыми подстраховать едва ли не в любой ситуации. Но так ли это на самом деле? Ответ на заданный вопрос мы постарались найти в ходе очередного теста гаджетов.

Sho-Me Combo №3 A7 (средняя цена – 9300 рублей)

В нашем тесте этот прибор самый доступный, и поначалу он вроде бы радует. Прежде всего компактным корпусом и весьма удобным, но не громоздким креплением. Однако система настроек может поставить в тупик даже бывалого пользователя: если с параметрами записи все просто, то вот с радар-детектором… Попробуйте-ка без инструкции расшифровать аббревиатуры типа AOSPD или ACSPD! А ведь это полезные функции настройки чувствительности аппарата, фильтра допустимой скорости и многих других параметров. А значит, чтобы подогнать Sho Me под себя, придется долго и вдумчиво изучать инструкцию.

В движении пользователя ждет еще пара разочарований. Так, несмотря на довольно мощный процессор и неплохой пакет оптических линз, качество записи оставляет желать лучшего. Конечно, откровенно плохим его не назовешь – знаки и дорожную разметку видно нормально, но прочитать номера вы сможете лишь на автомобиле, едущем прямо перед вами. К тому же картинка заметно искажается у краев – такова типичная для «бюджетников» расплата за угол обзора 140 градусов.

Зато радар-детектор работает неплохо, ложные срабатывания хотя и случаются, но нечасто, обычно прибор сигналит по делу. А база данных обновляется с периодичностью раз в месяц. Так что, даже если не хватит чувствительности детектора, аппарат все равно предупредит водителя, опираясь на свежие данные о расположении камер любого типа.

Sho-Me Combo №1 A7 (средняя цена – 9500 рублей)

Хотите многофункциональности за небольшие деньги? Еще один аппарат из линейки Sho-Me готов предоставить вам такое сочетание. Это настоящий крепкий «середняк», который с основными функциями справляется, но звезд с неба все же не хватает. Комплектация у него простенькая: сам аппарат классической вытянутой формы, не особо удобное крепление с присоской, кабель питания, адаптер для карт памяти… И все, никаких дополнительных кабелей и переходников.

Примерно таков прибор и в работе. Качество записи в целом неплохое, но с лидерами ему все же не тягаться, особенно в темноте (впрочем, кому-то и этого хватает). Да и о радарах он предупреждает в общем-то своевременно. Тем не менее есть у этой модели несколько изюминок. Начнем с ложных срабатываний. Порой их нет вовсе, но иногда детектор вдруг начинает бурно реагировать на фотоэлементы в дверях АЗС или на вышки сотовой связи. Второе наше наблюдение: если между радаром и детектором появляется какое-то препятствие, то предупреждение о «засаде» может сильно запоздать. Вероятно, этот недостаток можно исправить, отрегулировав чувствительность в меню. Вот только внедряться в него лишний раз желания у нас не возникло – структура и обозначения не самые понятные, а потому на поиск нужной опции ушло бы немало времени.

И все же все перечисленные выше особенности этому «комбо» можно простить. Ведь в нашем тесте он самый доступный по цене, так что и спрос с него невелик. При этом назвать прибор плохим тоже язык не поворачивается, поскольку свои задачи Sho-Me в целом выполняет (пусть не идеально, но неплохо). Так что в нише недорогих устройств он займет достойное место.

Neoline X-COP 9000 (средняя цена – 14 000 рублей)

В ценовой отрыв от остальных участников теста далеко ушел Neoline. Увидев его стоимость, мы заинтересовались, что может дать этот гаджет владельцу в оправдание таких трат? Ведь у него даже комплектация более чем скромная – сам прибор, кабель питания и присоска.

Однако сразу видно, качество исполнения на высоте: корпус аккуратный, крепление отличное, эргономика заслуживает похвалы. Неплохо обстоят дела и с качеством съемки. Даже на ночной записи видны почти все необходимые детали, а номера соседних машин можно разобрать на любой разумной дистанции. Днем же картинку и вовсе можно смело назвать отличной – ни «зерна», ни искажений. Хотя, угол обзора маловат, всего 135 градусов. Так что могут возникнуть ситуации, когда нужная деталь попросту не попадет в объектив.

Для распознавания радаров Neoline тоже подходит неплохо – на все «засады» он реагирует четко и своевременно. Не досаждает и ложными срабатываниями, реакциями на излучения раций или дверей на АЗС. Хотя мы отметили странную закономерность: радарная часть устройства обнаруживала далеко не все камеры, некоторые предупреждения поступали лишь из базы данных. Возможно, ради защиты от помех чувствительность антенны в аппарате снизили, что и привело к таким результатам. Но будем справедливы, главное, прибор предупредил вовремя, а уж от какого модуля пришел сигнал, не так важно. По сумме впечатлений получается, что высокая цена X-COP обусловлена сбалансированностью характеристик и достаточно высоким качеством работы. Правда, тот же функционал можно получить и за меньшие деньги. Но тут уж каждому покупателю предстоит сделать собственный выбор.

«Каркам КОМБО 3» (средняя цена – 10 000 рублей)

К этой же ценовой категории относится еще один аппарат – «Каркам». Но его «бюджетность», к сожалению, видна сразу. Начнем с комплектации, она такая же аскетичная, как у Sho-Me. Следом поругаем крепление: чтобы снять аппарат с присоски, приходится проявлять чудеса изобретательности, поскольку неудобную пластиковую скобку можно запросто отломать! Помучившись так разок-другой, владелец наверняка плюнет на риск кражи и оставит аппарат стационарно под стеклом. Естественно, рискуя все-таки нарваться на воришек.

Впрочем, несмотря на не самое позитивное первое впечатление, в работе «Каркам» показал себя на удивление достойно. Настройка хлопот не доставляет, меню выстроено логично – в нем нет никаких заумных сокращений. Картинка записи, увы, несколько «зернит» (особенно в сумерках и темноте), но это не мешает разглядеть необходимые детали (дорожные знаки, разметку или номера на машинах). Помогает и большой, 160 градусов, угол обзора. Правда, есть одно но: из-за эффекта рыбьего глаза по краям картинка искажается, что порой затрудняет считывание.

А вот радарная часть показала себя неоднозначно. Детектор то четко сигнализирует о радарах, то по какой-то причине «высокомерно» их игнорирует. Причем никакой закономерности мы не обнаружили. А пару раз он и вовсе выдал сигнал тревоги почти в чистом поле, где камер отроду не было. Такое поведение особенно странно, ведь обновление базы у «Каркама» происходит не вручную, а автоматически, с помощью встроенного в адаптер питания модема. Эта опция позволяет не только держать базу в актуальном состоянии – с ее помощью прибор может выполнять функцию трекера, записывая и сохраняя данные о движении в «облаке». При необходимости посмотреть эти записи можно через личный кабинет на сайте или с помощью фирменного приложения для смартфонов. Такая удобная дополнительная функция в сочетании с относительно невысокой ценой делают «Каркам» привлекательным для тех, кто ищет не топовых решений, а простой и достаточно надежный инструмент.

Inspector Marlin (средняя цена – 11 000 рублей)

Следующую ценовую категорию открывает Inspector Marlin. С виду сама классика: добротный пластик, привычные глазу формы, удобное крепление. Да и к системе настроек привыкать долго не придется – меню проработали довольно тщательно, чтобы сделать его понятным каждому.

В качестве регистратора Inspector добросовестно отрабатывает вложенные в него деньги. Картинку дает неплохую, достаточно четкую, без искажений по краям. Последнее объясняется просто: угол обзора камеры всего 140 градусов – далеко не рекордный показатель. К сожалению, первое впечатление испортится, если попытаться на записи считать номера соседних машин. Вблизи то они видны четко, а вот на расстоянии нескольких корпусов буквы и цифры расплываются. Недостаток этот, конечно, не критичный, но рано или поздно у водителя может возникнуть сложная ситуация, а помочь ему Inspector не сумеет...

С радарной частью все проще, тут никаких сюрпризов, в большинстве случаев аппарат реагирует своевременно. Но за время теста пару раз он все же дал маху – одну камеру пропустил, на другую среагировал с большой задержкой, не оставив времени на торможение. И все же в целом аппарат неплох: достаточно надежен для своей ценовой категории и справляется со своими обязанностями.

iBox COMBO F5+ (средняя цена – 11 500 рублей)

В наших тестах продукты производства iBox всегда показывали себя хорошо. Не подвели они и в этот раз, новый F5+ задал высокую планку качества.

С первого взгляда он показался нам очень знакомым. И впрямь, его классический корпус такой же, как у «младшей» модели F5. Привычна богатая комплектация: в коробке, помимо описания и связки разнообразных кабелей, нашелся мягкий мешочек для хранения прибора, удобное крепление на присоске, запасные предохранители и даже USB-адаптер для карт памяти.

Тем не менее, разница между «младшей» и «старшей» моделями однозначно есть, причем значительная: в новинке стоит новый, более быстрый процессор Ambarella A7LA50. Благодаря этому чипу работать регистратор стал быстрее, на кнопки реагирует без задержек, да и видео пишет очень ровно и гладко. Кстати, структура настроек по традиции выполнена на высоком уровне. Разобраться в меню может даже человек, далекий от современных гаджетов, – доступные настройки пролистываются быстро, обозначения простые и понятные.

Отличным качеством записи нас радовал и «старый» F5, и новая модель – с плюсом в маркировке – подтвердила наши ожидания: качество записи осталось на том же очень высоком уровне. Причем как днем, так и в вечернее и ночное время: картинка отлично читается при любой освещенности. Отметим также, что по краям нет ни малейших искажений, и это при том, что угол обзора составляет аж 170 градусов.

Порадовала и радарная часть: закачав свежую базу данных, мы обнаружили с помощью iBox пару камер, о которых до сих пор не знали. При этом все ранее известные нам «засады» на тестовом маршруте прибор обнаружил без задержек.

Playme P400 TETRA (средняя цена – 12 000 рублей)

Открыв коробку с аппаратом Playme, вы можете испытать легкий шок: покупал, дескать, автомобильное «комбо», а подсунули какой-то фотоаппарат… Но это не более чем дизайнерская задумка производителя. Причем отнюдь не плохая, корпус действительно получился компактным и удобным. Оригинально и крепление – присоска на стекло со встроенным (!) GPS-модулем, разъемом питания и колодкой-«башмаком». То есть при установке регистратора не придется всякий раз возиться с проводами. Здорово? На первый взгляд да. А вот на практике все не столь радужно, скоба крепления показалась нам уж очень хлипкой, как и тонкий лепесток фиксатора. Сколько они проживут, если каждый раз ставить-снимать устройство? Вряд ли долго…

При этом качество записи у Playme вполне достойное. Общего впечатления не портит даже привычная кривизна по краям – четкость остается на высоком уровне, так что все детали, включая номера автомобилей, читаются без проблем даже в сумерках или при свете фар.

Увы, но с выявлением радаров прибор справляется не всегда. О большинстве камер он предупреждает заранее, делая это довольно деликатно. Однако некоторые «засады» просто игнорирует. Возможно, сказывается недостаточная чувствительность детектора, а может, нечасто обновляемая база или же нестабильная работа GPS-приемника. Так или иначе, но полностью полагаться на показания радар-детектора Playme мы бы не рискнули, что несколько портит в общем положительное впечатление от гаджета. Хотя, если для вас важны именно функция регистратора и симпатичный внешний вид, можно обратить на него внимание.

Fujida Karma S (средняя цена – 9999 рублей)

Из общей картины заметно выбивается один аппарат, новичок в наших тестах. И сейчас объясним почему…

Смотришь на него – что-то до боли знакомое. Кого-то Fujida нам очень сильно напоминает. Ба, да это же iBox F5+, только в другой коробке! Схожих черт тут немало: тот же корпус с такими же кнопками, та же богатейшая комплектация с мешочком, внушительным пучком разных проводов и удобным креплением. Да и функционал не хуже. Тут тоже стоит отличная оптика с огромным углом обзора в 170 градусов, есть множество крайне удобных дополнительных функций, таких как «антисон» и «куранты». Разумеется, аппаратная начинка тоже на высочайшем уровне – шустрый процессор Ambarella A7LA50D, обеспечивающий не только скорость работы, но и запись видео в качестве Super HD.

Приятный сюрприз – новичок Fujida показал поистине лидерские задатки. Качество записи у него без преувеличения великолепное как днем, так и ночью. Кстати, здесь не видно искажений по краям, присущих многим широкоугольным камерам. Да и с радарами Karma S справляется эффективно. Как стационарные камеры, так и мобильные комплексы, он отлавливает загодя. Причем, как правило, предупреждение выдает сперва функция обнаружения радара, а уж чуть позже – база данных.

Одним словом, Karma S оказался более чем достойным соперником. В его активе приятный дизайн, отличная эргономика, великолепное качество видеозаписи и стабильное обнаружение излучений радаров. Но есть у него еще одно огромное достоинство, о котором мы пока не упоминали: стоимость у него одна из самых низких среди конкурентов! Так что по соотношению «цена-качество» мы признаем Fujida Karma S безоговорочным лидером.

Подводя итог нашему тесту, можем признать, что комбо устройства действительно удобны. Они избавляют от необходимости возить два или три разных аппарата и несколько комплектов проводов, кроме того, у них есть удобные дополнительные функции. Примечательно, что откровенно провальных моделей мы выявить не смогли, практически все представленные образцы в той или иной мере отрабатывают вложенные деньги. Но если бы мы выбирали гаджет для себя, то, пожалуй, взяли бы… даже не iBox F5+, хоть он ожидаемо порадовал нас традиционно высоким качеством, мы отдаем предпочтение аппарату Fujida Karma S, который показал себя не хуже, но стоит дешевле. Это как раз тот самый случай, когда решающим фактором при выборе устройства становится оптимальное сочетание цены и качества продукта.