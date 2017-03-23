Экстремальные холода отступили, но обещали вернуться следующей зимой. Готовиться к ним следует заранее – уже сейчас, пока свежи в памяти ошибки и проблемы зимы уходящей

В прежние времена во время холодов дороги пустели, многие не могли завести своих «железных коней», а некоторые даже и не пытались это сделать: все равно, мол, не получится. Двадцатиградусный мороз был пределом, ниже которого начинались сложности с пуском моторов. Сегодня часть таких трудностей осталась в прошлом – подавляющее большинство автомобилей заводятся без проблем даже при -30ºC. Но все равно некоторые водители не смогли «оживить» свои транспортные средства.

В очередь на «прикуривание»!

Наиболее частой проблемой оказывались севшие аккумуляторы. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, а стартер либо едва-едва проворачивается, либо вовсе молчит, при этом контрольные лампочки на панели приборов меркнут, как глаза умирающего Терминатора. Все, пора идти греться домой или в метро. Такую батарею можно было бы реанимировать «прикуриванием», но более успешным соседям некогда вам помогать, да и взаимовыручка сейчас не в чести. Вызвать мобильную службу помощи? В январские холода на нее была очередь длиной в несколько дней!

В мороз пользовались спросом новые аккумуляторы. Иные продавцы взвинтили на них цены, и кое-кто ухитрился переплатить аж двукратно! Имели успех также пусковые устройства, представляющие собой как бы аккумуляторы в миниатюре и способные добавить энергии ослабевшей батарее – 600–900 А, как заявляют производители. Но такие устройства тоже надо готовить к использованию, то есть предварительно заряжать в течение 12 часов. А то ведь могут и не помочь. Мой личный прибор, например, со своей задачей не справился.

Интересно, что чаще с проблемой «посадки» батареи сталкивались владельцы уже замененных, то есть относительно молодых приборов, а те, у кого под капотом сохранялся конвейерный аккумулятор, хвастались, что и при их 8 и даже 9-летнем возрасте пуск происходил нормально. Если вы не уверены в надежности своего аккумулятора, можете снять его с автомобиля, отнести на ночь домой и подзарядить, даже просто подержать в тепле, морозным утром он сработает лучше. Заодно и сами зарядку сделаете: батарея весит 13–15 кг, а то и больше. Не нравится такой «спорт»? Тогда следите за зарядкой аккумулятора при движении и вовремя меняйте его, когда он отслужит свой срок.

Зимой батарея может испытывать недозаряд из-за постоянной работы немалого количества потребителей электроэнергии. Это и «печка», и «дворники», и различные устройства подогрева – сидений, ветрового и заднего стекол. Если конструкторы правильно просчитывают нагрузку, то мощный генератор не допустит недостатка заряда. Но всегда ли это так? На УАЗ «Патриот», например, даже при незначительном «минусе» за бортом компьютер демонстрировал зарядное напряжение не более 12,9 В, на Lada Vesta оно падало до этой величины при включении подогрева ветрового и заднего стекол. Это недозаряд, причем существенный. Испытывая его постоянно, батарея легко откажет в мороз, да и вообще долго не прослужит.

Не тяжелая «артиллерия»

При пуске в мороз от аккумулятора требуется значительно более высокая отдача, поскольку двигатель промораживается, густеют масла и смазки, и стартеру становится намного труднее проворачивать коленчатый вал. Спасет система предпускового подогрева, а если ее нет, при возможности (на дачном участке, во дворе загородного дома) воспользуйтесь электрической тепловой пушкой мощностью 3–5 кВт, направив поток теплого воздуха в подкапотное пространство. Встречающиеся в продаже «автоодеяла» малоэффективны. В мороз двигатель полностью выстуживается примерно за два часа, для сбережения тепла его необходимо не только накрыть сверху, но и укутать со всех сторон. И это вряд ли поможет, ведь и сами мы на улице без движения замерзаем даже в теплой одежде.

Тепловая пушка поможет слегка отогреть мотор, но включать ее требуется минимум на час, а лучше на два или три. Моторный отсек имеет много выходов для воздуха, и направленное в него тепло активно рассеивается в атмосфере. Но есть и плюс: потоком воздуха от «пушки» не удастся что-либо расплавить под капотом. Главное – не накрывать ничем сам прибор, как того требует инструкция.

Иногда причиной отказа в пуске бензинового мотора становятся свечи. С этим сталкиваются те, кто не озаботился их своевременной заменой (обычно через каждые 20–40 тыс. км пробега). Свечи с выгоревшими электродами, покрытые нагаром от излишков масла, попадающего в камеры сгорания на изношенных моторах, не способны дать надежную искру, и двигатель «чихает», «троит», постепенно бензонасос заливает их топливом, и пуск вообще становится невозможен.

У дизельного двигателя нет свечей зажигания, соответственно, нет возможности их залить, а вся попавшая в цилиндры солярка рано или поздно воспламенится. Разумеется, она должна быть «зимней». А аккумулятор – надежным и «емким», ведь перед пуском дизеля в сильный мороз его энергия потребуется для включения свечей (спиралей, стержней) накаливания, причем не один, а два-три раза подряд. Важное замечание: попытка пуска некоторых моторов во время нагрева этих свечей ведет к перегоранию силовых предохранителей. На Citroen Jumper, к примеру, может «крякнуть» мощный предохранитель на 150 А, самостоятельная замена которого приводит к потере фирменной гарантии, а работа на сервисе стоит дорого.

Мне приходилось заводить корейский 2-литровый турбодизель без каких-либо дополнительных устройств подогрева при -28ºC, пока хватало штатного аккумулятора, но, к сожалению, на пятом году жизни он, как говорится, приказал... При температуре -10ºC и ниже рекомендуется добавлять в солярку составы, препятствующие загустению, так называемые антигели. Некоторые фирмы (Land Rover) не предлагают владельцам этого делать, видимо, опасаясь, что те будут лить в бак что ни попадя («бывалые» советуют и керосин, и бензин, и даже тормозную жидкость!), что повлечет проблемы с высокотехнологичными моторами.

Этим опасны и так называемые пусковые жидкости. По инструкции, их предлагается впрыскивать во впускной тракт мотора перед пуском, но – всего лишь впрыскивать, а не заливать стаканами! Иначе может произойти (и происходил не раз!) взрыв, способный в куски разнести пластиковые воздуховоды. В этом случае пуск двигателя будет отложен очень надолго.

Поможет силикон

Но завести мотор в мороз – лишь половина дела. Может быть, ваш двигатель и готов пуститься с полуоборота даже в -30ºC, но готовы ли открыться двери? Отогретые во время движения резиновые уплотнители становятся влажными и во время стоянки на холоде успешно примерзают к металлу. Чтобы этого не происходило, рекомендуется натереть их силиконовым составом в упаковке, напоминающей роликовый дезодорант. Другой вариант: перед возвращением домой, на стоянке, откройте двери минут на 10 15, чтобы полностью выстудить салон. Это предотвратит не только примерзание уплотнителей, но и образование льда на ветровом стекле.

От использования противогололедных реагентов и песка дороги зимой покрываются грязью, и автомобили тоже. Посетив мойку, обязательно добейтесь, чтобы после нее вам продули замки и другие «узкие» места сжатым воздухом из компрессора (иначе их может прихватить на морозе). Наружные зеркала застынут в сложенном положении, а дверные замки перестанут не только отпираться, но и запираться. Придется протапливать салон, удерживая дверь рукой. У меня такая проблема случилась с дорогим Jaguar.

Грязь на дорогах требует непрерывного омывания ветрового стекла. Между тем «незамерзайка» может застыть в бачке, ведь он не всегда расположен в теплом подкапотном пространстве, часто конструкторы выносят его наружу, под крыло. Однажды мне довелось проехать на автомобиле с замерзшим омывателем 1500 (!) км. Увы, оттаять его не удалось, даже заливая в бачок нагретую на плите жидкость. Омыватель вновь заработал, только «отогревшись» на автомойке.

Поэтому с наступлением холодов следует заливать в бачок жидкость с более низкой температурой замерзания. В моей практике жидкости двух разных производителей, рассчитанные на минимальную температуру -20ºC, в 30-градус-ный мороз вели себя по-разному. Дешевый состав загустел до состояния геля, дорогой остался жидким. Экономия может выйти боком.