Много страхов у автомобилистов, а один из наиболее распространенных – обнаружить в своем почтовом ящике «письмо счастья» из ГИБДД с квитанцией на штраф «за скорость». Увы, камеры теперь подстерегают всюду. Максимально снизить риск подобного развития событий можно только одним способом – купив эффективный радар-детектор

Мы искренне верим, что большинство наших читателей стараются ездить, во всем соблюдая правила. Но даже самый внимательный человек не застрахован от такого казуса – чуть зазевался или задумался, и стрелка спидометра превысила дозволенную черту. А при нынешнем изобилии автоматических камер видеофиксации это почти всегда означает наказание. Избежать подобных неприятностей поможет радар-детектор. Причем если раньше такие приборы стоили немало, то теперь даже достаточно «навороченные» модели доступны за вполне разумные деньги. Именно представителей среднего ценового сегмента, многое умеющих, но с умеренной ценой, мы и собрали на нынешний тест.

Silverstone F1 Monaco (средняя цена 4500 рублей)

Если судить по коробке, то хороших результатов от Silverstone ожидать не приходится – уж очень она маленькая. Да и стоимость у прибора самая низкая среди нынешних конкурентов. Однако не будем спешить с оценками и судить только «по одежке», ведь на самом деле назвать его плохим нельзя. Конечно, дизайн маленького девайса, выполненного из жесткого пластика, на премию не претендует. Зато комплектация достаточная: неплохая скоба с присосками на лобовое стекло, длинный шнур питания, а в штекере есть дополнительное гнездо для подключения других «зарядок». К слову, таким удобным дополнением в нашем списке могут похвастать не все детекторы.

На ходу же F1 Monaco оставил двойственные впечатления. С одной стороны, его неплохо адаптировали для использования в городах – в частности, предусмотрен режим SMART, отключающий радарную часть при скорости ниже 40 км/ч. А для предупреждения о стационарных «засадах» достаточно данных из базы и сигнала GPS. Так что в каменных джунглях Silverstone оказался действительно неплох. А вот на шоссе его работа была куда менее стабильной. Похоже, чувствительность высоковата: порой он выдавал сигналы тревоги при проезде АЗС или магазинов, а иногда – просто так, в чистом поле. При этом настоящие камеры любых видов обнаруживал достойно – предупреждение радарной части выдавал в среднем метров за 800, чуть позже приходило и оповещение GPS-модуля. И все же частые пробуждения аппарата раздражают и сбивают с толку: услышав сигнал, начинаешь невольно гадать, есть ли впереди камера или детектор опять поймал неведомую волну.

SHO-ME G800STR (средняя цена 5600 рублей)

Очевидно, горделивая надпись на коробке «коврик в подарок» – способ привлечь внимание покупателя к Sho-Me G800STR. А чем еще его можно привлечь в этом случае? Простеньким корпусом из жесткого пластика с мелковатыми кнопками настройки да адаптером питания с дополнительным гнездом? Увы, в приборе ничего впечатляющего, комплектация и исполнение на стандартном (весьма неплохом) уровне.

На ходу же этот аппарат неожиданно порадовал. Конечно, назвать его идеальным не возьмемся. Это скорее крепкий середнячок. Что в городе, что на трассе он не досаждает излишним шумом. Ложные тревоги, понятно, случаются, но не слишком часто. А вот настоящие опасности видит издалека: и «Стрелку», и стандартные камеры, и коварную «Автодорию» обнаруживает заранее, за 800–1000 м. Согласитесь, вполне достойный результат для не самого дорогого детектора. Однако и он небезгрешен. В ходе нашего теста несколько раз прибор допускал задержки и оповещал об опасности метров за 200–300. С учетом возможностей современных камер от такого сигнала толку практически никакого, тормозить поздно! Хорошо хоть, что подобные казусы происходят редко, но они несколько портят в общем приятное впечатление от девайса.

Supra DRS-iG77VSTD (средняя цена 6000 рублей)

Традиционно в наших тестах детекторы Supra показывает себя очень неплохо. Не стала исключением и модель с мудреным обозначением DRS-iG77VSTD. Конечно, кое-какие претензии к ней все же есть. К примеру, штекер питания лишен дополнительного гнезда (вместо которого имеется кнопка выключения), да и причудливая форма корпуса с утопленным вглубь краником придется по вкусу не всем. К тому же аппарат почему-то лишили привычного и удобного механического регулятора громкости на боковине. Зато силиконовый коврик для установки детектора прямо на панель вложили в коробку скромно, без лишнего хвастовства.

В работе Supra также показала традиционно хороший уровень. Придраться особо не к чему, оповещения поступают своевременно, ложных срабатываний не много. Кстати, тут тоже предусмотрен режим SMART, ограждающий от излишних тревог в городе. Так что в своем ценовом сегменте Supra задает планку, которую конкурентам одолеть не так-то просто.

SHO-ME G1000STR (средняя цена 6600 рублей)

Поначалу показалось, что с нами случилось дежа-вю – мы ведь уже тестировали этот детектор Sho-Me! Но нет, приборов оказалось два. И различить их можно лишь по индексу, коробки у моделей почти идентичные. Зато открыв вторую коробку, обнаруживаешь совсем другое устройство – строгой формы, из более качественного «мягкого» пластика. По идее, и работать оно должно лучше своего «младшего брата», иначе за что доплачивать полторы тысячи целковых?

К сожалению, разница в работе «родственников» оказалась не столь значительной. Да, защита от помех здесь чуть лучше, но ложные срабатывания все равно есть, хотя и особо не досаждают. Правда, и откровенных провалов с поздними уведомлениями G1000STR, в отличие от «сородича», не допускает. Обо всех «засадах» прибор оповещал заранее, оставляя водителю достаточно времени для корректировки ошибки. Вот только стоит ли такой выигрыш запрошенных денег? Тут каждому решать самому.

Playme Quick (средняя цена 6900 рублей)

Коврик в комплекте, штекер без «сквозного» гнезда, строгий корпус из качественного пластика – все это новый Playme Quick. С виду он кажется модным и солидным, и лишь при ближайшем рассмотрении обнаруживаешь, что здесь тоже нет привычного качающегося колесика регулировки громкости. Странно, ведь такой орган управления намного удобнее любых кнопок. Впрочем, кнопки-то тут как раз удобные, ими можно оперировать и на-ощупь. Так что не будем уделять слишком много внимания этой особенности эргономики. Тем более что в работе Playme показал себя весьма неплохо. Большинство камер обнаруживал за километр (а иногда и раньше), не пасовал и перед теми, что «стреляют» в спину. Да и жаловаться на ложные тревоги почти не пришлось. Отчасти благодаря тому, что в «умном» режиме чувствительность аппарата динамически изменяется в зависимости от скорости. На практике это приводит к завидной молчаливости детектора: там, где его визави истошно верещали, он не беспокоил водителя.

Единственная претензия, которую мы можем предъявить Playme, – не самые актуальные базы данных. Мы обнаружили это случайно: однажды он выдал предупреждение в том месте, где радар убрали уже с год назад. Надеемся, что производитель скорректирует базы данных и детектор Playme займет достойное место среди лидеров.

iBOX Pro 800 GPS (средняя цена 6900 рублей)

Уже далеко не первый раз продукты iBox занимают в наших испытаниях лидирующие позиции. Признаемся, из-за этого мы к ним относимся предвзято, предъявляя особые требования. И нынешний подопытный нас не разочаровал! Наоборот, он словно обновил высоту планки качества. Впрочем, судите сами. Начнем с... гарантии – ни много ни мало пять лет вместо привычных года-двух у конкурентов! Нельзя не отметить и комплектацию: только в коробке iBox сразу три приспособления для крепления – помимо традиционной скобы с присосками имеется еще силиконовый коврик и магнитная «шайба», которую можно приклеить на панель. Так что найти подходящее место для детектора не составит ни малейших проблем, каждый сумеет выбрать подходящий крепеж.

Сам аппарат тоже удобен. Корпус из отличного пластика нельзя назвать ни авангардным, ни консервативным – в меру нарядный и в меру классический гаджет. Зато органы управления отменные – кнопки большие, профилированные, с внятным ходом. Имеется и регулятор громкости, туговатый, но также очень удобный. На фоне конкурентов по этому тесту практически уникален и набор всевозможных «фишек», важных для автовладельцев: в расширенном функционале есть автоматическая регулировка яркости экрана, функции «антисон», «куранты», калибровка скорости.

Не разочаровал iBox и в работе. И даже сумел удивить – до сих пор нам не попадалось детекторов, которые ловят «треноги» за 1,5 км по прямой! Со «Стрелкой» дело обстоит чуть хуже, ее iBox обнаруживает «всего» за километр. При этом ложных срабатываний на трассе практически не допускает, да и в городе отличается сдержанностью – без дела водителя не тревожит.

StreetStorm STR-9900EX GL (средняя цена 7900 рублей)

Радар-детекторы StreetStorm всегда были оплотом основательности и традиций. Ныне ничего не изменилось, модель STR9900EX GL визуально во многом похожа на предшественников: такие же монументальные формы, высокое качество изготовления, отличные материалы. Не придерешься и к эргономике – кнопки удобные, ими можно пользоваться, не отрывая взгляда от дороги. Да и экономить на регуляторе громкости производитель не стал. Более того, в комплекте к детектору можно скачать на смартфон специальное приложение, позволяющее оставлять собственные метки. Правда, оно доступно лишь для телефонов на Android, так что армия владельцев iPhone воспользоваться этим сервисом пока не сможет.

Увы, стабильность его работы не столь высока. В большинстве случаев прибор предупреждает вовремя, метров за 600–700 (а иногда и более) до камеры. Но нередки и осечки. То предупреждение несколько запоз-дает, не оставляя времени на торможение, то аппарат вовсе игнорирует «засаду». Может, дело в недостаточной чувствительности? Нет, ведь на фотоэлементы дверей автозаправочных комплексов прибор реагирует довольно часто, да и оснащенные рациями фуры на трассе не обделяет вниманием. Справедливости ради отметим, что такие «эксцессы» происходят редко, в большинстве случаев аппарат радует уверенной работой.

Neoline X-COP 8500 (средняя цена 7900 рублей)

Что происходит, когда функциональность приносят в жертву внешнему виду? Правильно, получается красивая, но малополезная вещь. К сожалению, так произошло с Neoline. Едва открыв коробку, первым делом обращаешь внимание не на шнур питания с кнопкой на штекере, не на коврик и даже не на странный магнитный кругляшок, а на необычную форму самого детектора. Сразу становится понятно, что зеркальная и выпуклая поверхность – совершенно лишний дизайнерский элемент. Даже в пасмурный день из-за бликов разглядеть что-то на экранчике очень сложно, а уж в ясную погоду он становится абсолютно нечитаемым. К тому же оказалось, что установить аппарат в машине – та еще задачка. Ведь традиционного крепления с присосками здесь просто нет! Имеется лишь тот самый кругляшок, который нужно приклеить на панель, а сам детектор на нем удерживается магнитом. Практичность такого решения более чем сомнительна, для многих будет сложно подыскать подходящее для установки прибора место.

Не блещет Neoline и в работе. Да, многие радары он обнаруживает. Вот только предупреждения о них нередко запаздывают настолько, что остается лишь вздыхать. При этом отличить правильный сигнал тревоги от ложного тоже трудно: часто детектор поднимает шум из-за фур, заправок и невесть каких других источников излучения. Возможно, в будущем производителю удастся создать прошивку, исправляющую эти ощутимые огрехи, но пока один из самых дорогих приборов в нашем тесте не заслужил даже средней оценки.

Подвести итог испытания довольно просто. Времена изменились, и если раньше характеристики радар детекторов могли отличаться кардинально, то сегодня большинство из них обеспечивают неплохой функционал и добросовестно выполняют свою работу. Но даже среди равных всегда найдется лучший, полнее других оправдывающий свою цену. В качестве такового мы признаем iBOX Pro 800 GPS. Он хорош во всем – универсальная комплектация, отличный набор функций, стабильная и точная работа. Так что если решите все-таки подстраховаться от тех самых «писем счастья», то обратите на него особое внимание, он, в отличие от соперников, достоин не просто звания помощника, а вполне может стать постоянным спутником вашей автомобильной жизни.