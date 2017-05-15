ПДД не обязывают водителя комплектовать автомобиль буксировочным тросом, однако логика подсказывает: это устройство всегда должно быть на борту. Потому что в пути может случиться всякое и зачастую именно трос оказывается спасительной «ниточкой»

Как правило, «ниточка» эта весьма прочная. Самые «слабые» тросы рассчитаны на нагрузку 1,5–2 т, но чаще на 3 т и более. Имеет ли смысл приобретение троса, допустимая нагрузка на который превышает полную массу вашего автомобиля? Имеет! Особенно в тех случаях, когда трос покупается не только для собственно буксировки, но также для «извлечения» застрявшей машины из грязи, снега, придорожного кювета. Здесь принцип «чем больше тонн, тем лучше» будет самым правильным.

Вот пример из личной практики. Небольшой седан прямо на наших глазах соскользнул с дороги в кювет и замер в снегу, едва не уткнувшись в деревья. Седоки выбрались наружу не пострадавшими. У места происшествия остановилось несколько машин, и добровольцы начали организацию спасательных работ. Сначала расчистили лопатой потенциальный путь буксировки, чтобы вытягиваемый автомобиль не нагребал перед собой снег подобно бульдозеру. Эта масса сильно мешала бы вытаскиванию. Затем пришлось скрепить три троса, так как «улетевший» автомобиль находился примерно в десятке метров от асфальта. Однако, по сути, только один трос оказался надежным – тот, что имел допустимую нагрузку до 7 т. Другие рвались, словно бумажные. Их связывали, но они рвались в других местах.

В общем, операцию пришлось отложить до появления внедорожника с лебедкой. Размотанный стальной трос лебедки совместно с 7-тонной стропой выдержал, и пострадавшая машина была извлечена из кювета.

Прочный, но эластичный

Каким должен быть трос по виду/материалу? Вот тут уж точно любым, лишь бы выдерживал заявленную нагрузку, в том числе при рывке. Виды тросов – это и ленты-стропы, и канаты из натуральных, синтетических волокон и стальных проволочек. Вообще, к тросу предъявляются два взаимоисключающих требования: он должен растягиваться, но минимально. Чем меньше он растягивается, тем больше опасность его обрыва при рывке. Высокоэластичный трос – тоже плохой помощник. Если он выполнен из резины, им ничего не вытащишь, так как он будет растягиваться до бесконечности.

Наименее стойки к обрыву стальные тросы, а так называемые косички из синтетических нитей (полипропилена) частенько расплетаются под нагрузкой. Хорошо работают пеньковые канаты, поскольку имеют свойство растягиваться и амортизировать рывок, что подстраховывает от обрыва. Но эти тросы занимают много места, кроме того, за их состоянием нужно следить, просушивать после намокания.

Тросы-веревки нередко оказываются «обманками». Мне случилось буксировать машину при помощи троса в виде красивой толстой темной веревки со «змеиным» рисунком из светлых нитей. При резком торможении тягача трос провис, буксируемый автомобиль тоже замедлился, наехал на веревку, та попала под колесо и мгновенно перетерлась об асфальт. При осмотре выяснилось, что на самом деле перетерлась лишь красивая оболочка, внутри которой оказались четыре относительно тонкие веревки, оставшиеся целыми. Буксировку удалось продолжить.

Любители покорять бездорожье часто используют так называемые динамические стропы – ленты особого плетения, способные удлиняться под нагрузкой, амортизируя рывки. После снятия нагрузки такая стропа восстанавливает свою исходную длину. Эти стропы устойчивы к многократным нагрузкам, загрязнению, влаге и сильно повышенным либо пониженным температурам. Но плохо подходят для буксировки. К тому же цена их может доходить до 1000 рублей за погонный метр.

Обрыв троса при вытаскивании автомобиля – очень опасная ситуация! «Выстрелившие» концы могут не только повредить кузова двух машин, но и нанести травмы тем, кто окажется рядом. Поэтому «зрителей» в таких случаях нужно отсылать подальше, а если все же необходимо, чтобы рядом находился человек, на трос надо накинуть что-либо амортизирующее, например свернутый брезент. Я слышал рассказ водителя КрАЗа, который во время вызволения из кювета фуры «получил» конец лопнувшего стального троса в лобовое стекло. От травм его спасла вертикальная перемычка (окно было из двух половин).

Крюки или петли?

Трос с крюками выглядит надежнее. И на первый взгляд удобнее – его легко зацепить за буксировочную проушину, у него, как правило, есть страховочный подпружиненный «язычок», препятствующий случайному выпадению крюка. Но вот ситуация: вас готов выдернуть трактор, а у него все детали таких размеров, что относительно небольшой крюк троса зацепить не за что. Приходится оборачивать трос петлей вокруг подходящей детали. В этом случае, если деталь имеет грубые острые кромки, тканевая стропа может быстро перетереться.

Для зацепа автомобиля настоятельно рекомендуется использовать именно штатные буксировочные проушины – съемные или жестко закрепленные. Их прочность рассчитана при проектировании, а зацеп троса за какие-либо подходящие элементы, например кронштейны крепления бампера или детали выпускной системы, чреват их повреждением. Даже за подвеску машины лучше не цепляться. В случае с тяжелыми внедорожниками и пикапами в безвыходной ситуации можно закрепить трос за раму.

Еще о крюке. Он должен быть надежно прикреплен к тросу. Были случаи, когда нарушалось именно это крепление, лопались нити петли, продетой в отверстие крюка. Все, приехали? Нет, можно привязать крюк крепким узлом. Собственно, то же касается петель на тросах без крюков, швы прошивки должны быть надежными, профессиональными.

Есть соблазн заменить отсутствующие крюки строительными карабинами? Не делайте этого! На своем опыте я убедился – их металл рвется. Если уж хотите использовать металлический «переходник» от троса к проушине, возьмите так называемые шаклы. Или альпинистские карабины, они выглядят тонкими и изящными, но рассчитаны на очень высокие нагрузки. Правда, по-настоящему надежные изделия опять же стоят дорого.

Блок удваивает силу

Согласно ПДД, длина буксировочного троса должна быть не менее 4 и не более 6 м. Это удобно для передвижения по дорогам: трос такой длины позволяет водителю «ведомого» автомобиля (все, конечно, знают, что при отсутствии водителя буксировка на гибкой сцепке запрещается) вовремя затормозить, если автомобиль-тягач замедлился. Однако при выдергивании застрявшей машины даже 6-метрового троса может не хватить. Например, нельзя подъехать близко к машине, иначе тоже застрянешь. Поэтому, отправляясь на бездорожье, лучше запастись несколькими тросами с надежными элементами для их стыковки.

А в ситуации, когда вы застряли и выдернуть вас некому, можно воспользоваться ручной рычажной лебедкой с допустимой нагрузкой 2,5 4 т. Эти относительно недорогие изделия очень эффективны, они помогают развить усилие, недостижимое даже для группы людей, готовых вас «подтолкнуть». Секрет лебедки – в блоке, имеющемся в ее конструкции, который помогает увеличить ее силу вдвое. Если длины собственного троса лебедки не хватает для закрепления за ближайший надежный объект (к примеру, толстое дерево), удлиняем его буксировочной стропой. Ее же и обматываем вокруг дерева, чтобы уберечь кору, поскольку стальной трос лебедки прорежет ее, как пилой. Покорители бездорожья используют в таких случаях специальные широкие корозащитные стропы.