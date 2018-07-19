Motul для малообъемных двигателей

Motul представляет усовершенствованную формулу моторного масла 8100 ECO-lite 5W30 для новейшего поколения бензиновых двигателей уменьшенного объема, чувствительных к аномальным режимам сгорания (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре — LSPI).

Компанией General Motors была выпущена спецификация второго поколения Dexos1 — GEN2, для популярных сегодня, малообъемных турбированных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. Эта спецификация позволила снизить высокую вероятность появления феномена в малообъемных двигателях — преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI). Это явление характеризуется нерегулярным преждевременным зажиганием топливовоздушной смеси в камере сгорания, которое приводит к повреждению, а затем и выходу двигателя из строя.

Борьба с феноменом LSPI — общий тренд, над которым работают основные автопроизводители. Специалисты Motul изменили формулу моторного масла из флагманской линейки продуктов — 8100 ECO-lite 5W30 — в соответствии с новыми требованиями General Motors Dexos1-GEN2, чтобы: снизить вероятность появления преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI), уменьшить потребление топлива, а также значительно снизить токсичность отработанных газов.

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