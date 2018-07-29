Недорогие шины бывают разными – от малоизвестных азиатских марок с короткой историей до давно успевших зарекомендовать себя брендов, но так и не достигших верхних строчек в шинной табели о рангах. Последние нередко поглощаются крупными производителями, которые отводят им роль второй, а чаще третьей линейки. Зато в таком случае покупатели могут быть уверены в качестве и надежности покрышек, ведь это вопрос репутации именитого концерна

Европейские и американские автовладельцы всегда умели считать деньги и не желали переплачивать за отдельные выдающиеся свойства премиальных шин. К российским водителям тоже пришло это понимание, особенно на фоне экономической ситуации последних лет. Интерес к «бюджетникам» заметно вырос.

Разумеется, крупные концерны не захотели отдавать долю прибыли другим компаниям и прибрали под свое крыло производителей рангом пониже либо создали собственные «младшие» бренды – этот процесс стартовал еще несколько десятилетий назад. Но отношение к «младшеньким» у концернов разное – одни активно продвигают их, считая важной частью в общем объеме продаж, другие относятся индифферентно и даже не слишком утруждают себя рекламой, мол, заткнули дыру в бюджетном сегменте и ладно. Да и понятие «бюджетности» у производителей неодинаковое. Для некоторых это подчеркнуто недорогие шины с приемлемыми характеристиками, другие же выпускают весьма достойные модели с хорошими показателями на асфальте – лишь бы они не превосходили «старшие» марки и не создавали внутренней конкуренции.

Дочерняя фирма Pirelli, как и полагается представителю именитого рода, носит «спортивное» имя Formula, ее создатели поставили цель выпускать современные шины с использованием большинства технологий и материалов концерна, удерживая при этом бюджетные цены. В модели Formula Energy намеки на родство угадываются даже в асимметричном дизайне. Например, канавки в виде акульих плавников в центральной зоне вызывают прямые ассоциации с популярной шиной Pirelli P Zero Nero. В остальном шина, которая, кстати, для нашего рынка выпускается на воронежском предприятии, схожа со многими недорогими городскими моделями обилием поперечных ламелей, в частности в плечевой зоне, и может возникнуть впечатление, что резина годится только для того, чтобы двигаться в неторопливом ритме «разгон-торможение». А зря. Во-первых, эта шина способна ездить очень быстро – индекс скорости некоторых типоразмеров достигает значения Y, то есть 300 км/ч. Во-вторых, на тестовых испытаниях модель продемонстрировала весьма достойную и прогнозируемую управляемость на мокром и особенно сухом асфальте. Порадовала и курсовая устойчивость. Разгонно-тормозные свойства тоже оказались на должном уровне. Но предупредим, что не стоит искать в шине спортивные корни, она предсказуема и безопасна при аккуратной езде: чем резче и азартнее вы едете, тем больше склонность резины к неожиданным реакциям. Также не стоит увлекаться скоростью в дождь при заметной водяной пленке на дороге.

У модели широкий диапазон типоразмеров с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов, так что она подойдет и компактным автомобилям, и моделям бизнес-класса.

Линейка Nordman в компании Nokian – не отдельный бренд, а суббренд. Хотя эти модели и считаются «младшими» по отношению к летним Hakka и зимним Hakkapeliitta, назвать их бюджетными, несмотря на демократичный ценник, язык не поворачивается, поскольку они представляют собой сменившие статус премиальные модели прошлых поколений (пусть и с небольшими изменениями в технологиях).

Вот и в новинке прошлого года Nordman SX2 сразу угадывается Hakka Green первого поколения со всеми фирменными решениями. По наследству перешла и концепция: это шина, не боящаяся переменчивого климата, резкой смены погоды, обильных осадков и плохого асфальта. Чему способствует прочная конструкция и устойчивая к разрывам резиновая смесь с добавлением масла сосны, которая обладает хорошим сцеплением на мокрой поверхности.

Асимметричный рисунок протектора почти полностью повторяет прообраз, здесь также использованы полированные каналы для лучшего удаления водяной пленки и особые канавки плечевой зоны, конфигурация которых позволяет быстро проталкивать воду. Не обошлось и без фирменных полостей (схожих с поверхностью мяча для гольфа) на стенках каналов, помогающих снижать шум во время движения. Переняла покрышка и постепенно стирающийся индикатор износа на центральном ребре.

На тестовых испытаниях возможности шины позволили приблизиться ей к топовым моделям в своем классе, в том числе и к собственной реинкарнации Hakka Green 2. Эксперты отмечают отличные реакции на руль и управляемость на сухом и мокром асфальте, низкий уровень шума. По соотношению цены и характеристик эта шина является одним из наиболее интересных предложений на рынке.

Сербский производитель Tigar выпускает шины с 1959 года, в 1974-м началась совместная работа с американским BFGoodrich, а в наше время оба бренда входят в концерн Michelin, где Tigar, хоть и закрывающий бюджетный сегмент, заслужил достаточно высокую репутацию. Взять, например, новинку прошлого года с говорящим названием Tigar UHP (пришла на замену популярной модели с направленным рисунком Syneris) – даже ее типоразмеры с посадочным диаметром 17–19 дюймов недвусмысленно намекают, что шина предназначена не для компактных и семейных автомобилей, а впору машинам бизнес-класса.

Асимметричный рисунок протектора со сплошным центральным ребром и четырьмя продольными водоотводящими каналами обращает на себя внимание эффектной наружной плечевой зоной с фигурными блоками переменного размера и изогнутыми канавками. Это одновременно позволяет сохранить необходимую жесткость в поворотах, быстро удалить воду и снизить резонанс при ударах о дорогу. Остальные элементы также сделаны по классическим рецептам: резиновая смесь с добавлением силики для эластичности и лучшего сцепления на мокром асфальте, жесткий каркас, сохраняющий пятно контакта на высокой скорости, индекс которой у многих типоразмеров достигает 300 км/ч (Y). К тому же форма боковины защищает обод колесного диска от царапин и ударов.

На дороге модель демонстрирует типичные повадки сегмента «спорт+комфорт» – в частности, невысокий уровень шума и достаточную плавность хода вкупе с хорошей управляемостью, однако для азартной езды лучше подобрать шины более спортивные. А эта – неплохой вариант для не новых мощных автомобилей бизнес- и даже представительского класса.

Словацкий Matador известен у нас как производитель качественной и недорогой шинной продукции, причем эту репутацию он приобрел достаточно давно и независимо от своего немецкого «феодала» Continental, под полным контролем которого оказался всего восемь лет назад. В области грузовых шин эта компания и вовсе крупный авторитет, а вот летняя легковая линейка в нашей стране невелика, но ее флагман – P47 Hectorra 3 – успел завоевать немало положительных отзывов.

Асимметричный протектор построен по классическим канонам, где подчеркнуто плотная наружная плечевая зона и жесткое внешнее ребро центральной зоны призваны обеспечить быстрое прохождение поворотов и хорошую управляемость, а внутренняя часть отвечает за надежное сцепление на мокром и сухом асфальте. Четыре широких водоотводящих канала препятствуют аквапланированию.

Пожалуй, главное достоинство этой модели – широкий диапазон типоразмеров от 13 до 21 дюйма, позволяющий оснастить и компактную малолитражку, и представительский седан. Формально шину можно зачислить в категорию UHP, поскольку немало типоразмеров (начиная с 16 дюймов) имеют скоростной индекс Y (300 км/ч), хотя на малых размерах лучше не разгоняться выше 160 км/ч. Так и хочется отнести модель к классу «спорт+комфорт», однако с первым словом надо быть осторожнее – шина уступает топовым моделям в реакциях на руль на мокром и сухом асфальте при прямом сравнении; тормозные характеристики на обоих покрытиях также заметно отличаются от показателей лидеров сегмента. Зато покрышка довольно комфортна и выделяется высокой топливной экономичностью – в самый раз для быстрой, но плавной и аккуратной езды.

Шинный бренд Sava родом из Словении и с 1997 года контролируется концерном Goodyear. Летняя модель Intensa UHP 2 дополнительно выпускается во Франции, Германии и Польше. Как видно из названия, это второе поколение высокоскоростной шины, которая заявлена как бюджетная альтернатива недешевым лидерам своего класса. Асимметричный рисунок протектора, как и положено, наделен жесткими плечевыми блоками, отвечающими за стабильность в поворотах. Три продольных ребра обещают отличную управляемость и курсовую устойчивость. Конструкция рассчитана на минимизацию трения и нагрева, что должно снизить истираемость, шум от ударов о дорогу и расход топлива. Сглаженный протектор, плотные ребра и выверенная форма блоков помогают улучшить акустический и ездовой комфорт в движении. Особое внимание конструкторы уделили поведению шины на мокрой дороге, снабдив модель широкими продольными каналами, разнообразными поперечными канавками и поработав над составом резиновой смеси.

В своем сегменте в тестовых испытаниях шина показала себя крепким середняком и достойно выглядит даже на фоне лидеров, а по показателю уровня шума обошла и некоторые премиальные модели. По этому параметру, а также по сопротивлению качению и экономичности она выглядит лучше топовой шины от старшего «брата» – Goodyear Eagle Asymmetic 3, хотя и ожидаемо сильно отстает от него по основным ходовым характеристикам. При этом у модели весьма неплохие показатели управляемости на сухом и мокром асфальте, торможение на таких поверхностях тоже не вызывает нареканий. Словом, перед нами очень сбалансированная шина, у которой нет провалов по отдельным свойствам: она достаточно комфортна и не лишена доли спортивности.

Когда-то американская компания Firestone считалась одним из авторитетных производителей шин в мире, блистала в автогонках, создавала новые технологии, но в нашу страну этот бренд вернулся как бюджетное подразделение японского гиганта Bridgestone, и модели Touring FS 100 отводится роль резины для автомобилей компакт-ного и семейного классов умеренной мощности с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов.

Как свидетельствует название, модель относится к классу туринговых шин, то есть «рабочих лошадок», от которых требуется надежное и предсказуемое поведение на разных типах дорожного покрытия, хорошие разгонно-тормозные характеристики в режиме городского потока, курсовая устойчивость в дальних пробегах, долгий срок службы и достаточный комфорт. В общем, все то, чем сильна американская школа. Распространенный в этом классе симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными ребрами позволяет периодически переставлять шины местами, добиваясь равномерного износа ради долгой эксплуатации. Также препятствуют быстрому истиранию форма и расположение блоков, а их шаг снижает резонанс при ударах о дорогу. Каркас повышенной прочности и усиленный нейлоновый бандаж повышают выносливость покрышки даже на скверном асфальте.

Шина хорошо сбалансирована, и, пожалуй, нет смысла рассказывать об отдельных нюансах, важно, что по всем показателям модель выдает результат не ниже «нормального» при условии, что вы не будете слишком усердствовать с педалью «газа» и при вращении рулем. Это хороший вариант для ежедневных бытовых поездок и неторопливых путешествий.