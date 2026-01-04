Тюнинг. Обзор за ноябрь 2025

BARUGZAI

Range Rover Sport Raptor

Может ли джентльмен посещать «качалку»? Такой без малого философский вопрос напрашивается при взгляде на творение ателье Barugzai. Его основатель Навид Баругзай Хан двадцать лет назад начинал с того, что во дворе своего дома в Западном Йоркшире из пластиковых отходов мастерил боди-киты для личных авто. Хобби переросло в нечто большее и привело к созданию дизайн-комплекта для Range Rover Sport нынешнего, третьего поколения. Свое название, Raptor (в пер. с англ. — «хищник») боди-кит оправдывает с лихвой. Один только передний бампер, напоминающий нижнюю челюсть инопланетного чудовища, чего стоит! А ведь есть еще «горбатый» капот с «ноздрями» воздухозаборников, массивное антикрыло и диффузор на «корме». Ко всему прочему расширенные арки едва вместили колеса с «изолентой» гипернизкопрофильных покрышек на гигантских 24 дюймовых кованых дисках. Правда, модель последних — почему-то — названа E11EVEN (обыгрывается английское произношение числа 11). Нестыковка получается. И не единственная. Благородный интерьер «рэйнджа», как и механическая начинка, оставлены без изменений. Тем не менее на кастомной решетке радиатора помещена эмблема Barugzai. Пожалуй, и к лучшему. Это творение тюнингеров в компании Land Rover скорее назвали бы «Чужим».

INFINITI

QX80 R-Spec

Хочешь сделать хорошо — делай сам. Если можешь, конечно. Для тюнинг-шоу SEMA компания Infiniti подготовила экстремальную версию своего флагманского SUV. Более того, решила сверхзадачу, наглядно продемонстрировав связь с другой легендой концерна Nissan — GT-R. Сама по себе идея породнить модели «полярных» классов выглядит безумной. Способы ее реализации — тоже. Путем тотального апгрейда из 3,8 литрового битурбо-V6 спорт-купе удалось выжать 1000 л.с. Показатели юбилейной, самой мощной версии GT-R50 оказались превышены на 280 «лошадей»! QX80 R-Spec досталась и адаптированная под вес SUV тормозная система «гэтра» с карбон-керамическими дисками. Доработка шасси «мастодонта» в спортивном ключе продолжилась установкой кастомной койловерной подвески MCS c пружинами Eibach и модернизированной рулевой рейки. Внешних проявлений родства с GT-R R34 и R35 тоже достаточно — вплоть до выбора шрифта шильдиков, темно-фиолетового цвета кузова и бронзовых колесных дисков. Сложно поверить, что столь масштабная, кропотливая работа проведена ради создания шоукара-однодневки. В Infiniti что-то недоговаривают?

MANHART

MH5 900E

В Manhart не отказываются от следования принципу «Нет предела совершенству!» даже тогда, когда максималистская позиция, казалось бы, неуместна. Действительно, «горячий» седан BMW M5 текущего поколения G90 настолько твердый орешек для доработки, что об него легко обломать зубы. Но визит тюнингеров из Вупперталя к дантисту откладывается. В Manhart с помощью аэродинамического обвеса собственной разработки и кованых 22 дюймовых «катков» еще сильнее «разозлили» внешность бизнес-«эмки», не скатившись при этом в откровенный китч. Стремительности MH5?900E придает и заниженная посадка. Таков эффект от установки укороченных пружин H&R или койловерной подвески от KW. По желанию клиента тюнингеры готовы поработать над настройками тормозной системы со штатными карбон-керамическими дисками. Недостатка в таких заказах, похоже, не будет. Поколдовав над давлением наддува, в Manhart подняли мощность 4,4 литрового битурбо-V8, являющегося сердцем гибридной силовой установки, с 727 до 910 л.с. Тяга ДВС при этом увеличилась с 1000 до 1200 Нм. Слишком солидная прибавка, чтобы тюнингеры не поработали над повышением надежности АКП8, а показатели динамики остались на уровне «донора» (0–100 км/ч за 3,5 с, «максималка» 305 км/ч с драйверским М-пакетом).

MANSORY

P820 Linea D’Arabo

Есть просто роскошь, а есть роскошь арабская. И кому, как не спецам из баварского ателье Mansory, работающего минимум на грани гротеска, браться за превращение культовых авто в роскошные колесницы! Теперь фирменную линейку Linea D’Arabo пополнил Р820 на базе Mercedes-AMG G63. Топовый «гелик» с далеко не «травоядной» внешностью выглядит еще более агрессивно благодаря кастомным переднему бамперу, капоту, расширителям колесных арок и «люстре» из шести прожекторов. Поднять комфорт на новый уровень помогают подножки с сервоприводом и задние двери, подвешенные на задних петлях, как у люкс-SUV Rolls-Royce Cullinan. Но какой же арабский шейх не любит быстрой езды? Учтен и этот момент. Грозного вида антикрыло на крыше Р820 и кормовой диффузор со множеством каналов недвусмысленно говорят об особом темпераменте модели. Его не может не быть: более производительные турбокомпрессоры, спортивная выхлопная система и перепрошитые «мозги» позволили поднять мощность 4,0 литрового наддувного V8 с 585 до 820 «лошадей». Но «арабский» пакет оказался бы неполон без цветовой схемы с базовым бронзовым и золотой вязью характерного орнамента как снаружи, так и в салоне Р820. Сколько же стоит построенный в единственном экземпляре «супергелик»? Для заказчика с Ближнего Востока такие мелочи не имеют значения.

