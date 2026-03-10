Как в Калининграде делают самые маленькие и самые дешевые российские электромобили

После ухода с российского рынка Smart ForTwo, Renault Twizy и Bajaj Qute сегмент официально поставляющихся в Россию микрокаров опустел. Ультрамалые модели, выпуск которых наладили на «Заводе компактных электромобилей» в Калининграде (входит в группу «Автотор»), готовы заполнить этот вакуум

Машины ли это?

С сентября 2025 года на калининградском предприятии выпускают сразу три модели, длина которых не превышает 3 м, а ширина — 1,5 м. Это пассажирский хэтчбек Eonyx M2 (City) и грузопассажирские мини-пикап Eonyx Profi и мини-фургон Eonyx Cargo. Все трио, согласно техническому регламенту Таможенного союза, относится к категории L7 (тяжелые квадрициклы). Сюда подпадают четырехколесные ТС, снаряженная масса которых не превышает 400 кг для легковых и 550 кг для грузовых версий без учета массы аккумуляторов (в случае электрического ТС), а мощность двигателя не выше 20 л.с.

При постановке такого транспорта на учет в ГАИ он получает мотоциклетный государственный регистрационный знак, так что площадка для госномера предусмотрена здесь только сзади. Тем не менее завод позиционирует такие новинки как полноценные электромобили, имеющие допуск на дороги общего пользования без каких-либо ограничений. Представители семейства Eonyx могут следовать в том числе в левом ряду и имеют все необходимые элементы безопасности — передние фары и задние фонари, ремни безопасности, зеркала заднего вида и так далее. Для управления нужны права либо категории B1 с отметкой AS (квадроциклы c автомобильным рулем и педалями) или самой распространенной — В.

Не на пустом месте

Заднеприводный Eonyx M2 базируется на агрегатах китайского трехдверного хэтчбека Sunshine EEC. Грузовые Eonyx Profi и Cargo — производное от автомобилей семейства Luqi EV600 компании LUQI. Хотя речи о слепом копировании не идет. Хотя бы потому, что завод взял курс на масштабную локализацию. Пока микрокары собирают из китайских машинокомплектов. Однако в семи уже действующих цехах (на предприятии их называют заводами) осваивают производство композитных элементов кузова (внешние и внутренние панели, двери, бамперы), электромоторов, инверторов и другой электрики. Батареи же будет поставлять новый завод компании «Рэнера», находящийся в Калининградской области.

Как рассказал руководитель отдела корпоративных продаж предприятия Борис Клишин, объем выпуска и, соответственно, продаж набирает обороты. На первой партии выпущенных машин отлаживали производственный процесс и улучшали все, что можно улучшить. «Мы их постоянно дорабатываем. То воздуховоды поменяем, то тормозные трубки, то опорные подшипники амортизаторов. Многое усовершенствуется после тестов, которые проводят в том числе в Москве совместно с Политехом, — пояснил Клишин. Он также сообщил, что сейчас собирается первый крупный заказ на модели Eonyx — порядка 1000 автомобилей.

Маленький, но удаленький

Основная доля продаж, как ожидается, придется на заднеприводный пассажирский Eonyx M2. Новинка выглядит симпатично, анфас и сзади напоминая микрокары Smart Fortwo и автомобили MINI, а в профиль — еще и советские микролитражки СМЗ/СеАЗ, которые в народе называли «инвалидками». Внешние габариты микрохэтчбека — 2860х1500х1566 мм, колесная база 1800 мм, клиренс 170 мм, колеса — 13 дюймовые. Передняя подвеска — MacPherson, сзади — неразрезной мост. На крыше смонтированы рейлинги. Арки колес и нижние кромки бамперов защищены некрашеным пластиком.

Салон Eonyx M2 стилизован под интерьер британского MINI Cooper, но исполнен попроще. Качество материалов в целом неплохое. Перед водителем организована цифровая 6,2 дюймовая приборка. По центру передней панели установлен 9 дюймовый тачскрин медиа­системы а-ля MINI, ниже смонтирован эргономичный блок климат-контроля с «физическими» кнопками и поворотными шайбами. Руль без каких-либо кнопок на спицах не регулируется, а оба передних сиденья при механических настройках не настраиваются по высоте. Сидеть тем не менее удобно, обзор с водительского места — отличный. На напольном тоннеле размещены поворотный селектор выбора передач и механический ручной тормоз.

Самое интересное, что, в отличие от строго двухместного Smart Fortwo, Eonyx M2 на поверку оказался не двух-, а трехместным. Из пола багажного отсека на 500 л откидывается «табуретка» (иначе не скажешь) с небольшой «спинкой». Ремней безопасности сзади не предусмотрено, а значит, находиться на «галерке» легально можно лишь вне дорог общего пользования.

Практически та же история — с грузовыми Eonyx Profi и Eonyx Cargo, которые чуть крупнее пассажирского собрата (габариты пикапа — 2960x1460x1590 мм, расстояние между осями — 1850 мм) и имеют иной дизайн фронтальной части и кабины. Передняя подвеска здесь такая же, как у хэтчбека, сзади же — полузависимая. Дорожный просвет — существенно меньше, чем у пассажирского исполнения, 130 мм. Привод же, в отличие от Eonyx M2, — передний. Пикап и развозной фургон имеют отсеки для перевозки груза на 600 и 1350 л соответственно. Размеры грузовой площадки Profi — 1040х1298х520 мм, «будки» Cargo — 1080х1350х1000 мм. Грузоподъемность в обоих случаях лишь 265 кг. При этом в кузов обеих моделей входит европалета.

В салоне — мультимедийная система с 10 дюймовым экраном, кондиционер и салонный отопитель. Настройки обоих кресел — механические. Рулевая колонка, как и в М2, не регулируется. Привычной приборки перед рулем нет — она смело вписана в центральный тачскрин медиацентра. Чуть ниже смонтированы поворотный селектор переключения передач и сенсорный блок климатической системы.

В оснащение обеих моделей входят дисковые тормоза, но ABS и подушки безопасности отсутствуют. Нет и «зимнего» пакета, однако очень вероятно, что в этом вопросе произойдут подвижки с учетом планов предприятия о наращивании локализации и адаптации. Зато уже сегодня все три модели могут похвастать электроприводом зеркал и стекол и опциональной камерой заднего вида.

Высокопрочный стальной каркас кузова автомобилей семейства Eonyx M2 обшит композитными панелями. Электромотор развивает 10 л.с. Тяговая батарея емкостью 11,8 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 150 км. На восполнение заряда от бытовой электросети уходит 8 ч, быстрая зарядка на сегодня не предусмотрена.

Как рассказали представители завода, протестировавшие модели Eonyx на дорогах общего пользования, в теории можно разогнать микрокар до 100 км/ч, но такая езда не будет комфортной и экономичной. Расчетный запас хода, заявленный на уровне 150 км, начнет быстрыми темпами сокращаться. А вот поддерживать крейсерские 80 км/ч — не проблема, разве что досаждает парусность кузова при сближении с попутными фурами.

Для кого делают микрокары Eonyx

Машинки семейства Eonyx ориентированы прежде всего на городские службы и сервисы доставки, но прицел делается и на частников. «Ведем переговоры с «Доставистой», с «Яндекс Доставкой», с «Электрофлотом», который уже запустил один автомобиль. «Чайхона» хочет взять несколько машин, сеть отелей «Космос Групп» интересуется. Калининградская служба по аренде электросамокатов загружает в фургоны электробатареи и развозит по точкам. Интерес проявляют в «Росклимате», но им нужна более емкая батарея и больший багажный отсек. Мы готовы работать под конкретного заказчика, например, под клиента в аэропорту Домодедово», — говорит Клишин.

Ключевым же преимуществом моделей на сегодня является их цена. В конце прошлого года эти локализованные «зеленые» машины вошли в список госпрограммы «Электромобиль». Согласно этой программе, купить такой транспорт можно с субсидией в размере 35%. Однако есть условие — заключение договора лизинга. На машины 2026 модельного года прайс с учетом субсидии составляет 546?000, 690?000 и 790?000 рублей за исполнения Eonyx M2, Eonyx Profi и Eonyx Cargo соответственно. Без субсидии же автомобили обойдутся примерно в 800?000–900?000 рублей. Это уровень LADA Granta, как ни крути, главного конкурента.

Чем еще подкупают Eonyx? Их легко припарковать и гораздо дешевле обслуживать. По словам представителей «Автотора», они в семь-восемь раз дешевле в эксплуатации, чем соразмерные машины с ДВС. Впрочем, для полноценного соперничества с тем же вазовским бюджетником автомобили Eonyx еще предстоит «допилить» в плане «теплых» опций и активной защиты.

Уверенность в будущем

Будущее новинок Eonyx видится оптимистичным, особенно с учетом активности калининградского предприятия и мощной государственной поддержки проекта. Самое же принципиальное, что проект — явно не однодневный и не «дутый», как в случае с печально известным «Ё-мобилем». Это сразу понимаешь, когда заходишь в большие, светлые и щедро оснащенные современным оборудованием цеха: заводы оборудования и оснастки, автомобильных сидений, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и пластиковых деталей. Впечатляет и активное тестирование «Иониксов» на заводском полигоне, за которым понаблюдали приглашенные в Калининград журналисты.

Поводом к визиту на предприятие, к слову, стал пуск первой очереди кластера. Это упомянутые 7 современных производств, образующих единую систему. Уточним, что проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, правительства Калининградской области и Фонда развития промышленности и российских банков. Присутствовавший на мероприятии министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил стратегическую важность предприятия. По его словам, запуск кластера — это решающий шаг для повышения локализации, особенно в сегменте электротранспорта. Объем инвестиций «Автотора» в рамках СПИК с 2019 до 2025 года достиг впечатляющей суммы в 28 млрд рублей, а общий объем обязательств по программе оценивается в 70 млрд.

Технические характеристики Eonyx City (М2) Габариты 2860х1500х1566 мм Колесная база 1800 мм Снаряженная масса 820 кг Дорожный просвет 170 мм Объем багажника до 500 л Двигатель электрический, 10 л.с. Трансмиссия 1-ступенчатый редуктор Батарея 11,8 кВт•ч Макс. скорость 80 км/ч Запас хода до 150 км