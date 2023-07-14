Какие принципы вы исповедуете, создавая образ новой модели?

Наша цель всегда состоит в том, чтобы сделать новую модель максимально инновационной. Она должна быть оригинальной и даже неповторимой. При этом она не должна казаться странной, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. А если сказать максимально просто, новый автомобиль должен быть лучше того, что выпускалось до него. Изначально мы упорно работаем над образом новинки, создавая сотни скетчей. В дальнейшую работу идет процент или два из того, что создавали дизайнеры на подготовительном этапе. А финальный скетч содержит такие важные параметры, как пропорции, четкую идею, характер будущего автомобиля.