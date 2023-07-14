Внешний вид автомобилей завтрашнего дня будет серьезно отличаться от классической компоновки из семидесятых, к которой мы все привыкли. Кузова начнут печатать на 3D-принтерах, а в противовес цифровым технологиям появится альтернативное аналоговое течение. Об этом корреспонденту «Автопанорамы» рассказал директор по дизайну EXEED Ю Бо
Наша цель всегда состоит в том, чтобы сделать новую модель максимально инновационной. Она должна быть оригинальной и даже неповторимой. При этом она не должна казаться странной, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. А если сказать максимально просто, новый автомобиль должен быть лучше того, что выпускалось до него. Изначально мы упорно работаем над образом новинки, создавая сотни скетчей. В дальнейшую работу идет процент или два из того, что создавали дизайнеры на подготовительном этапе. А финальный скетч содержит такие важные параметры, как пропорции, четкую идею, характер будущего автомобиля.
В среднем этот процесс занимает около двух лет. Бывают случаи, когда дизайн создается за полтора года, но это исключение из правил. Разработка концепции, стратегии и предложений занимает три месяца. Еще три-четыре месяца уходит на реализацию задуманного. Остальное время — это объединение дизайна и инжиниринга. Сложный и важный процесс.
Задачи бывают разной сложности, и именно от сложности зависит состав команды. Но обычно работает команда, состоящая из двух десятков специалистов.
EXEED — это премиальный бренд, который фокусируется на внедрении новых технологий. Поэтому мы делаем ставку на очень динамичный и «уверенный» в себе кузов, обогащенный высокотехнологичными и изысканными деталями. Конечно же, наши автомобили будут становиться безопаснее, комфортнее, премиальнее. Мы идем по пути постоянного улучшения. Сегодня можно смело говорить о появлении самостоятельного китайского направления в дизайне. И наша компания идет в авангарде этой работы.
Таких автомобилей несколько. Конечно, это классический Porsche 911. А еще я в восторге от Citroen DS19, на котором передвигался по земле и небу знаменитый злодей Фантомас. Третьей в моем списке идет машина времени из трилогии «Назад в будущее» — DeLorean DMC-12.
Внешне автомобили станут проще, но при этом их техническая начинка будет сложнее и сложнее. Разумеется, речь идет о новых цифровых технологиях. Естественно, появление электромобилей существенно скажется на дизайне четырехколесной техники. Сейчас мы используем компоновку семидесятых годов. Однако исчезновение двигателя внутреннего сгорания позволяет кардинальным образом преобразить кузова автомобилей. Допускаю, что в скором будущем машины значительно подешевеют, так как их начнут массово печатать на 3D-принтерах. Автовладельцы получат возможность менять кузов в зависимости от предпочтений. Возможно, в качестве ответа на всеобщую цифровизацию появится альтернативное аналоговое направление. Такая тенденция становится все более заметной. В любом случае мы отслеживаем все модные течения, и могу обещать, что автомобили EXEED из будущего будут всегда находиться на передовых позициях. Наши приоритеты — безопасность, комфорт, качество.