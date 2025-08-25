Автомобильный портал Motorpage
Семейная ценность?
Логотип FAW

О FAW Bestune T90

По-русски

ФАВ Бестюн Т90

FAW Bestune T90 (2025) вид спереди
Светодиодные фары и ДХО – во всех пяти комплектациях
FAW Bestune T90 (2025) вид сбоку
Колесная база составляет 2772 миллиметра
FAW Bestune T90 (2025) вид сзади
Пороги, колесные арки, бамперы защищены снизу некрашеным пластиком
FAW Bestune T90 (2025) вид сзади
Багажник у тестового автомобиля открывается вручную, под кромкой двери в центре бампера есть прорезь
FAW Bestune T90 (2025) салон
Пороги не испачкают одежду, они прикрыты нижними кромками дверей
FAW Bestune T90 (2025) дверь
Ручка отпирания двери изящно сблокирована с кнопками управления центральным замком
FAW Bestune T90 (2025) салон
В тестовом автомобиле салон практичного чёрного цвета с голубыми и серыми вставками, есть вариант – кремовый с бордовым
FAW Bestune T90 (2025) салон
Водительское сиденье регулируется в 6 направлениях
FAW Bestune T90 (2025) панорамная крыша
Есть панорамная крыша
FAW Bestune T90 (2025) салон
Панель приборов и экран мультимедиа – раздельные
FAW Bestune T90 (2025) руль
Во всех любой комплектациях мультируль имеет подогрев
FAW Bestune T90 (2025) приборная панель
Приборная панель с 8-дюймовым дисплеем HD
FAW Bestune T90 (2025) монитор
12,6-дюймовый ЖК-экран HD на центральной консоли
FAW Bestune T90 (2025) монитор
Работу ассистентов водителя можно настраивать на свой вкус
FAW Bestune T90 (2025) монитор
В одной из вкладок меню – включение подогрева руля
FAW Bestune T90 (2025) монитор
Комбинация изображений с камер кругового обзора
FAW Bestune T90 (2025) монитор
Можно найти информацию о параметрах поездки в деталях
FAW Bestune T90 (2025) монитор
Вот где включаются подогревы передних сидений
FAW Bestune T90 (2025) АКПП
Есть специальный отсек для индукционной зарядки смарт-ключа
FAW Bestune T90 (2025) ниша
USB-разъем спрятан в бокс подлокотника
FAW Bestune T90 (2025) второй ряд
Формовка дивана второго ряда будет удобна, скорее, двум пассажирам
FAW Bestune T90 (2025) второй ряд
При посадке «сам за собой» места для ног достаточно
FAW Bestune T90 (2025) второй ряд
Без учета выступа в центре дивана среднему пассажиру удобно: трансмиссионного тоннеля на полу нет
FAW Bestune T90 (2025) второй ряд
Из удобств на заднем ряду – дефлекторы вентиляции, USB-разъем и глубокий карманчик для мелочей
FAW Bestune T90 (2025) багажное отделение
Объем багажника в стандартной конфигурации составляет 585 литров
FAW Bestune T90 (2025) багажное отделение
В маленькой секции органайзера под фальшполом уложены знак аварийной остановки и салонный ключ
FAW Bestune T90 (2025) багажное отделение
В большой секции есть много места для другой поклажи
FAW Bestune T90 (2025) докатка
Еще ниже – докатка
FAW Bestune T90 (2025) багажное отделение
При сложенных задних сиденьях объем багажника составляет 1365 литров
FAW Bestune T90 (2025) задняя подвеска
Задняя подвеска – независимая, пружинная многорычажная
FAW Bestune T90 (2025) колесо
Автомобиль обут в шины Wanli Harmonic размерности 225/60 R18
FAW Bestune T90 (2025) моторный отсек
У тестового T90 – младший двигатель в моторной линейке модели, полуторалитровый
FAW Bestune T90 (2025) защита картера
Защита картера есть. Штатная или аксессуар?
FAW Bestune T90 (2025) передняя фара

Передний привод, просторный салон, старейший автопроизводитель Китая

О неблагозвучном для русского уха имени китайской марки Bestune уже писали – как и о том, что оно стало неплохим способом выделиться в ряду конкурентов и запомниться покупателю. У кроссовера Bestune Т90, который сегодня на тесте www.motorpage.ru, предполагаемый покупатель – человек семейный. «Создан специально для нашей семьи», заявлено в промо-ролике, представляющем этот SUV в России, слоган, сопровождающий рекламу машины – «Семья на драйве». То есть T90 мыслится как семейный кроссовер.

Марка Bestune основана в 2006 году, – до 2018 года она называлась Besturn, – и принадлежит старейшему китайскому автоконцерну First Automotive Works, FAW. Как и более престижная Hongqi, поэтому, к слову, в машинах этих брендов могут использоваться одни и те же агрегаты. Bestune T90 – совсем свежая модель, к моменту выхода на российский рынок нынешней весной в Китае автомобиль был в продаже всего полтора года. И когда в прошлом году наш рынок покинул более крупный Bestune Т99, «девяностый» занял место ушедшего флагмана.

Снаружи и внутри

В декабре прошлого года прошла российская презентация нового дизайна марки Bestune, примерами его стали обновленный лифтбек B70 и наш сегодняшний герой, SUV T90. На капоте у него – новый логотип марки, называется «Окно в мир», радиаторная решетка имеет характерные горизонтальные планки, светотехника «двухэтажная». На боковинах кузова два ребра-выштамповки, делающие профиль более динамичным, чем ближе к корме, тем они выше, а верхнее изгибается волной, поднимаясь к подоконной линии. Задние огни – световая «штанга», в центр которой вписано подсвеченное слово Bestune.

T90 относится к сегменту С, по размерам он – что-то среднее между родственными кроссоверами Hongqi, чуть больше HS3 и чуть меньше HS5. Длина машины 4718 мм, колесная база 2772 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм и привод у T90 только передний.

Салон у тестового T90 выполнен из черного кожзама с вставками двух видов: тоже кожзам, но синий, и пластик, имитирующий рифленый алюминий. Посадка за рулем нормальная, есть развитые валики поддержки спины, подушка сиденья сначала удивляет глубиной, сидеть удобно, набивка хорошая. Комфортной посадки на месте водителя добиться легко, пусть регулировки поясничного подпора нет, но даже спустя четыре часа за рулем спина не устает.

Эргономика и оснащенность

Перед водителем – трехспицевый мультируль, за которым располагается первый, отдельно и наклонно стоящий, восьмидюймовый экран – это цифровая приборная панель. Правее нее, в центре передней панели –  второй экран, мультимедийный. Тоже отдельный, вертикально ориентированный 12,6-дюймовый, нижним краем плавно переходящий в центральную консоль. Удобно включается и настраивается адаптивный круиз-контроль – одно нажатие левой кнопки на левой спице руля и дальше крутишь рифленым барашком, устанавливая нужную скорость. Есть проекция приборной панели на лобовое стекло с регулировкой по высоте.

Есть площадка для смартфона, но именно просто площадка, индукционной зарядки в ней нет.  При этом на центральной консоли есть специальный отсек для брелка автомобиля, со значком зарядки почему-то. Есть Apple CarPlay и Android Auto, можно подружить с мультимедийной системой машины смартфон, вывести на большой экран навигатор, прослушивать музыки и т.д. Но памяти у системы нет, соединение со смартфоном приходится устанавливать, садясь в машину, каждый раз заново. Причем по особому протоколу, почему-то во вкладке Bluetooth, искать имя Carshare с каким-то сложным цифровым индексом и цепляться к нему. Еще часы в автомобиле почему-то показывают неправильное время, видимо, китайское, причем так было во всех Bestune, которые мы тестировали.

Не считая кнопок на спицах руля, единственная физическая кнопка в T90 – запуска и остановки двигателя, причем ее тоже не сразу заметишь, она расположена непривычно, в нижней части центрального экрана. А нет, есть еще кнопка «аварийки», почему-то на потолке, и слева от руля – одинокая кнопка отключения стояночного тормоза. Часто там же располагается кнопка электропривода багажной двери, но в T90 его нет, пятую дверь нужно поднимать рукой, цепляясь за выемку в ее торце.

Кстати, объем багажника вполне приличный, 585 литров, которые увеличиваются до 1365 литров, если сложить спинку второго ряда сидений. Третьего ряда, как часто бывает в китайских кроссоверах, в T90 нет, автомобиль пятиместный. На переднем ряду есть разъемы USB-C и USB-A, на заднем – USB-A, а за регулировку климата сзади отвечают только дефлекторы вентиляции.

Двигатель, трансмиссия, подвеска

У Bestune T90 есть два варианта исполнения, с двигателем полуторалитрового объема и с двухлитровым, оба – рядные бензиновые турбочетверки, первая сочетается с семиступенчатым «роботом», вторая – с восьмидиапазонным «автоматом». Под капотом тестового T90 – младший мотор, полуторалитровый FAW CA4GB15TD-30, он производится на заводе концерна с 2019 года и устанавливается на другие модели Bestune, в частности, на T55 и T77, а также на родственные Hongqi – седаны H5 первого и второго поколений, кроссовер HS3. В варианте форсировки для Bestune T90 двигатель развивает максимальные 160 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая максимум 258 Нм при 4350 об/мин. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ, гидрокоменсаторов нет. Примерный ресурс двигателя – 250 тыс км.

В трансмиссии T90 применен семиступенчатый  «робот» MF625M01, с двойным сцеплением в мокрой ванне, производства BorgWarner. При условии замены масла каждые 50 тыс км пробега ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

Тандем двигателя и коробки T90 разгоняет автомобиль снаряженной массой 1525 до максимальной скорости 200 км/ч, при старте с места разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, расход топлива в смешанном цикле по паспорту – 7 литров на 100 км.

Подвеска автомобиля полностью независимая пружинная, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Привод – только на передние колеса.

В движении

Даже с полуторалитровым двигателем можно сорвать передние колеса в T90 пробуксовку, если переборщить с газом, и это в режиме «комфорт», не говоря уже о «спорте», а всего режимов три, есть еще «эко». Динамика у автомобиля вполне убедительная. Ручного переключения режимов, который мог бы получше привязать разгон машины к положению педали газа, у «робота» T90 нет, так что манипулировать выбором одного из трех фиксированных режимов приходится через центральный экран, причем нужная вкладка находится на втором уровне меню, так что если хочешь сменить режим на ходу – это прямо квест. Да и не только режим движения, в центральном экране сосредоточены вообще все настройки машины.

Не штрафуемые на платной трассе 140 км/ч автомобиль держит без проблем и удовольствием, так что в заявленные максимальные 200 км/ч верится без труда. Расход топлива на трассе укладывается в 7,4 литра, хотя в пробках доходит до 14,3 литров. Но начиная где-то со 100 км/ч вокруг наружных зеркал нарастает небольшой шум, так что предел абсолютно комфортной скорости – 110 км/ч.

Руль кажется тяжеловатым, но, покопавшись все в том же центральном экране, можно выудить меню настройки его жесткости и ослабить сопротивление рулевого колеса. Мысли отрегулировать тормозную педаль не возникает, замедляется автомобиль предсказуемо.

При движении по асфальту подвеска T90 ощущается короткоходной, но плотной и мощной, она кажется позаимствованной у хорошего надёжного седана. Похоже, так и есть, если вспомнить, что T90 построен на той же платформе, что и литфбек Bestune B70. При проезде стыков, неровностей, лежачих полицейских – никакой расхлябанности, стуков и дребезжания. То же впечатление и на грунтовке, если не перебарщивать со скоростью на ухабах, ходы-то у рычагов короткие, и помнить про 170 мм дорожного просвета.

Кстати, панели салона при пробеге тестового автомобиля в 6000 километров уже скрипят, поскрипывает что-то постоянно и над водительской дверью. И если судить по несколько жестяному лязгу дверей при их захлопывании, если не шумо-, то виброизоляции T90 можно было бы и добавить.

Кого может заинтересовать

Семейный кроссовер? Безусловно. Неплох в городе и на трассе, приемлем на проселке – если помнить про передний привод и дорожный просвет. При этом салон T90 вмещает только пятерых человек, в то время как у многих конкурентов – семерых, пусть это и не самая востребованная опция в России. Без скидок за тестовый Bestune T90 со 160-сильным двигателем на момент написания этого текста просят 3 039 990 рублей. Автомобиль с двухлитровым 245-сильным двигателем и восьмидиапазонным «автоматом», обеспечивающими машине разгон до сотни за 7,5 секунд, в максимальной комплектации Flagship стоит уже 3 719 990 рублей, все это без учета скидок. Но похоже, в этой ценовой категории есть немало полноприводных и более именитых конкурентов.

       

Технические характеристики Bestune T90

ГАБАРИТЫ, ММ

4718х1880×1710

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2772

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

170

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1525

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый L4, турбированный

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

160 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

258 при 4350 об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,0

