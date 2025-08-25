Передний привод, просторный салон, старейший автопроизводитель Китая

О неблагозвучном для русского уха имени китайской марки Bestune уже писали – как и о том, что оно стало неплохим способом выделиться в ряду конкурентов и запомниться покупателю. У кроссовера Bestune Т90, который сегодня на тесте www.motorpage.ru, предполагаемый покупатель – человек семейный. «Создан специально для нашей семьи», заявлено в промо-ролике, представляющем этот SUV в России, слоган, сопровождающий рекламу машины – «Семья на драйве». То есть T90 мыслится как семейный кроссовер.

Марка Bestune основана в 2006 году, – до 2018 года она называлась Besturn, – и принадлежит старейшему китайскому автоконцерну First Automotive Works, FAW. Как и более престижная Hongqi, поэтому, к слову, в машинах этих брендов могут использоваться одни и те же агрегаты. Bestune T90 – совсем свежая модель, к моменту выхода на российский рынок нынешней весной в Китае автомобиль был в продаже всего полтора года. И когда в прошлом году наш рынок покинул более крупный Bestune Т99, «девяностый» занял место ушедшего флагмана.

Снаружи и внутри

В декабре прошлого года прошла российская презентация нового дизайна марки Bestune, примерами его стали обновленный лифтбек B70 и наш сегодняшний герой, SUV T90. На капоте у него – новый логотип марки, называется «Окно в мир», радиаторная решетка имеет характерные горизонтальные планки, светотехника «двухэтажная». На боковинах кузова два ребра-выштамповки, делающие профиль более динамичным, чем ближе к корме, тем они выше, а верхнее изгибается волной, поднимаясь к подоконной линии. Задние огни – световая «штанга», в центр которой вписано подсвеченное слово Bestune.

T90 относится к сегменту С, по размерам он – что-то среднее между родственными кроссоверами Hongqi, чуть больше HS3 и чуть меньше HS5. Длина машины 4718 мм, колесная база 2772 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм и привод у T90 только передний.

Салон у тестового T90 выполнен из черного кожзама с вставками двух видов: тоже кожзам, но синий, и пластик, имитирующий рифленый алюминий. Посадка за рулем нормальная, есть развитые валики поддержки спины, подушка сиденья сначала удивляет глубиной, сидеть удобно, набивка хорошая. Комфортной посадки на месте водителя добиться легко, пусть регулировки поясничного подпора нет, но даже спустя четыре часа за рулем спина не устает.

Эргономика и оснащенность

Перед водителем – трехспицевый мультируль, за которым располагается первый, отдельно и наклонно стоящий, восьмидюймовый экран – это цифровая приборная панель. Правее нее, в центре передней панели – второй экран, мультимедийный. Тоже отдельный, вертикально ориентированный 12,6-дюймовый, нижним краем плавно переходящий в центральную консоль. Удобно включается и настраивается адаптивный круиз-контроль – одно нажатие левой кнопки на левой спице руля и дальше крутишь рифленым барашком, устанавливая нужную скорость. Есть проекция приборной панели на лобовое стекло с регулировкой по высоте.

Есть площадка для смартфона, но именно просто площадка, индукционной зарядки в ней нет. При этом на центральной консоли есть специальный отсек для брелка автомобиля, со значком зарядки почему-то. Есть Apple CarPlay и Android Auto, можно подружить с мультимедийной системой машины смартфон, вывести на большой экран навигатор, прослушивать музыки и т.д. Но памяти у системы нет, соединение со смартфоном приходится устанавливать, садясь в машину, каждый раз заново. Причем по особому протоколу, почему-то во вкладке Bluetooth, искать имя Carshare с каким-то сложным цифровым индексом и цепляться к нему. Еще часы в автомобиле почему-то показывают неправильное время, видимо, китайское, причем так было во всех Bestune, которые мы тестировали.

Не считая кнопок на спицах руля, единственная физическая кнопка в T90 – запуска и остановки двигателя, причем ее тоже не сразу заметишь, она расположена непривычно, в нижней части центрального экрана. А нет, есть еще кнопка «аварийки», почему-то на потолке, и слева от руля – одинокая кнопка отключения стояночного тормоза. Часто там же располагается кнопка электропривода багажной двери, но в T90 его нет, пятую дверь нужно поднимать рукой, цепляясь за выемку в ее торце.

Кстати, объем багажника вполне приличный, 585 литров, которые увеличиваются до 1365 литров, если сложить спинку второго ряда сидений. Третьего ряда, как часто бывает в китайских кроссоверах, в T90 нет, автомобиль пятиместный. На переднем ряду есть разъемы USB-C и USB-A, на заднем – USB-A, а за регулировку климата сзади отвечают только дефлекторы вентиляции.

Двигатель, трансмиссия, подвеска

У Bestune T90 есть два варианта исполнения, с двигателем полуторалитрового объема и с двухлитровым, оба – рядные бензиновые турбочетверки, первая сочетается с семиступенчатым «роботом», вторая – с восьмидиапазонным «автоматом». Под капотом тестового T90 – младший мотор, полуторалитровый FAW CA4GB15TD-30, он производится на заводе концерна с 2019 года и устанавливается на другие модели Bestune, в частности, на T55 и T77, а также на родственные Hongqi – седаны H5 первого и второго поколений, кроссовер HS3. В варианте форсировки для Bestune T90 двигатель развивает максимальные 160 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая максимум 258 Нм при 4350 об/мин. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ, гидрокоменсаторов нет. Примерный ресурс двигателя – 250 тыс км.

В трансмиссии T90 применен семиступенчатый «робот» MF625M01, с двойным сцеплением в мокрой ванне, производства BorgWarner. При условии замены масла каждые 50 тыс км пробега ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

Тандем двигателя и коробки T90 разгоняет автомобиль снаряженной массой 1525 до максимальной скорости 200 км/ч, при старте с места разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, расход топлива в смешанном цикле по паспорту – 7 литров на 100 км.

Подвеска автомобиля полностью независимая пружинная, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Привод – только на передние колеса.

В движении

Даже с полуторалитровым двигателем можно сорвать передние колеса в T90 пробуксовку, если переборщить с газом, и это в режиме «комфорт», не говоря уже о «спорте», а всего режимов три, есть еще «эко». Динамика у автомобиля вполне убедительная. Ручного переключения режимов, который мог бы получше привязать разгон машины к положению педали газа, у «робота» T90 нет, так что манипулировать выбором одного из трех фиксированных режимов приходится через центральный экран, причем нужная вкладка находится на втором уровне меню, так что если хочешь сменить режим на ходу – это прямо квест. Да и не только режим движения, в центральном экране сосредоточены вообще все настройки машины.

Не штрафуемые на платной трассе 140 км/ч автомобиль держит без проблем и удовольствием, так что в заявленные максимальные 200 км/ч верится без труда. Расход топлива на трассе укладывается в 7,4 литра, хотя в пробках доходит до 14,3 литров. Но начиная где-то со 100 км/ч вокруг наружных зеркал нарастает небольшой шум, так что предел абсолютно комфортной скорости – 110 км/ч.

Руль кажется тяжеловатым, но, покопавшись все в том же центральном экране, можно выудить меню настройки его жесткости и ослабить сопротивление рулевого колеса. Мысли отрегулировать тормозную педаль не возникает, замедляется автомобиль предсказуемо.

При движении по асфальту подвеска T90 ощущается короткоходной, но плотной и мощной, она кажется позаимствованной у хорошего надёжного седана. Похоже, так и есть, если вспомнить, что T90 построен на той же платформе, что и литфбек Bestune B70. При проезде стыков, неровностей, лежачих полицейских – никакой расхлябанности, стуков и дребезжания. То же впечатление и на грунтовке, если не перебарщивать со скоростью на ухабах, ходы-то у рычагов короткие, и помнить про 170 мм дорожного просвета.

Кстати, панели салона при пробеге тестового автомобиля в 6000 километров уже скрипят, поскрипывает что-то постоянно и над водительской дверью. И если судить по несколько жестяному лязгу дверей при их захлопывании, если не шумо-, то виброизоляции T90 можно было бы и добавить.

Кого может заинтересовать

Семейный кроссовер? Безусловно. Неплох в городе и на трассе, приемлем на проселке – если помнить про передний привод и дорожный просвет. При этом салон T90 вмещает только пятерых человек, в то время как у многих конкурентов – семерых, пусть это и не самая востребованная опция в России. Без скидок за тестовый Bestune T90 со 160-сильным двигателем на момент написания этого текста просят 3 039 990 рублей. Автомобиль с двухлитровым 245-сильным двигателем и восьмидиапазонным «автоматом», обеспечивающими машине разгон до сотни за 7,5 секунд, в максимальной комплектации Flagship стоит уже 3 719 990 рублей, все это без учета скидок. Но похоже, в этой ценовой категории есть немало полноприводных и более именитых конкурентов.

Технические характеристики Bestune T90 ГАБАРИТЫ, ММ 4718х1880×1710 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2772 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1525 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4, турбированный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 160 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 258 при 4350 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,0