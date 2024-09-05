На российский рынок выходит кроссовер Forthing T5

Модельный ряд китайской марки Forthing, входящей в концерн Dongfeng, пополняется в России новым кроссовером под названием T5. Судя по официальным изображениям, на нашем рынке появится первое поколение T5 2018 года. В Китае с 2022 года продают уже второй рестайлинг. Производство модели налажено на калининградском заводе “Автотор”

Forthing T5 - это “соразмерник” Geely Atlas Pro. Длина - 4545 мм., ширина - 1825 мм., высота - 1750 мм. и колесная базе - 2720 мм. Автомобиль выделяется более традиционным дизайном, в отличии от родственного кроссовера T5 Evo. Здесь есть крупная решетка радиатора, массивный пластиковый обвес и разделенные блоки фар с Y-образной светодиодной подписью. Внутри имеются два экрана мультимедийной системы и приборной панели, мультируль, подогревы передних сидений, климат-контроль и 4 подушки безопасности. Продавать у нас автомобиль планируют по цене от 1 950 000 рублей. Трудно сказать, много ли это за модель 6-летней давности. Однако с другой стороны, цена очень конкурентная, если учитывать, что за тот же Geely Atlas Pro просят на 300 000 рублей больше.

У нас Forthing T5 получил безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 144 л.с. и 215 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. Отмечается, что для российского рынка сертифицирован АИ-92.