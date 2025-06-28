Чтобы разобраться, что изменилось с момента старта производства фургонов Sollers Atlant в Елабуге, корреспондент «Автопанорамы» отправился на площадку одного из столичных дилеров марки, где ему предъявили обновленное шасси с самой крупной из заводских надстроек — 17,5 кубовым промтоварным фургоном

Практически с момента запуска мелкоузлового производства фургонов Sollers Atlant на заводе «Соллерс Алабуга» в 2023 году начался процесс их активной модернизации и адаптации. Сегодня в цехах, где прежде собирали Ford Transit, выпускают более 50 модификаций этого бестселлера. Цельнометаллические исполнения доступны с тремя вариантами длины и двумя — высоты крыши полной массой от 2,5 до 4,2 т. Одновременно развивается линейка надстроек на базовом и удлиненном шасси, которые изготавливаются исключительно на предприятии марки в Елабуге.

Процессы русификации

Наблюдать, как машина прогрессирует, радостно. На первый взгляд это все тот же классический фургон c дизайном, напоминающим о Mercedes-Benz Sprinter прошлых генераций. Однако поставьте машины образца 2023 года и современные исполнения рядом — и вы увидите различия. Например, на первых образцах попадались неидеально подогнанные друг к другу панели. Теперь же к качеству изготовления не придраться. Оно и понятно, на предприятии в Елабуге локализована штамповка порядка 120 деталей кузова, введен контроль геометрии выпускаемых компонентов.

При этом с недавнего времени более 50% кузовных элементов штампуется в России уже из оцинкованного отечественного металла (Магнитогорского металлургического комбината), и автомобили гораздо увереннее противостоят коррозии. И, если прежде толщина внешнего лакокрасочного слоя составляла 60 микрон, а внутреннего — 30, теперь слой стал вдвое толще. Соответственно, и жалобы владельцев на сколы и царапины, сошли на нет. А еще с прошлого года на заводе начали наносить защитную мастику на элементы рамы, восковать ее сварные швы, а слой краски на лонжеронах, как и на кузове, стал жирнее.

А вот и еще одно компоновочное новшество — задние фонари шасси, контакты которых прежде забрызгивались грязью, теперь интегрированы в новую балку с парктрониками и изолированной от внешних воздействий светотехникой. Причем эта конструкция работает еще и как противоподкатный брус. Наконец, сделаны серьезные шаги по улучшению шумоизоляции. Изолирующие маты добавлены в стойки кабины и моторный щит, в последнем случае этот массив сразу видишь, когда открываешь капот. Одним словом, Sollers Atlant стал гораздо лучше адаптирован к российским дорожным реалиям.

Шаг за шагом

Следующее важное новшество — сиденья российской компании ТИС вместо исходных китайских. Помимо более податливого наполнителя и развитой поддержки водительского сиденья появился расширенный диапазон регулировок. К примеру, салазки получили увеличенный ход, а подушка — раздельную регулировку по высоте. И, кстати, ТИС применяет комплектующие немецкой компании Grammer AG, одного из лидеров отрасли.

Двухместному же пассажирскому сиденью увеличили ширину подушки. При этом водительское кресло подогревается уже сейчас, а пассажирская «скамейка» должна получить такую функцию в ближайшие месяцы. Из зимних опций сегодня в качестве базового оборудования предлагается предпусковой подогреватель, а в обозримой перспективе теплыми станут боковые зеркала, руль и лобовое стекло.

Главный же электронный сюрприз обновленного интерьера — блок ассистирующих систем ADAS, угнездившийся в верхней части лобового стекла. Этот компактный гаджет совмещает в себе функционал видеорегистратора и системы предупреждения. Например, он «произносит» фразу «Осторожно — пешеход!», когда последний оказывается прямо по курсу. Словом, ADAS (в компании устройство называют именно так) — вещь полезная и не затратная, поскольку входит в базовое оснащение всех абсолютно исполнений модели.

Наконец, нельзя не упомянуть и такие приятные моменты, как ранее отсутствовавшие в кабине крючки для одежды и ухватистый поручень на передней кузовной стойке. Конечно, в компании знают о таком недостатке, как сравнительно небольшое количество вещевых ниш. Чтобы исправить ситуацию, внедряется решение с вещевой полкой, которая будет монтироваться над лобовым стеклом. Пока же вещи и мелочевку можно разместить, скажем, между спинками кресел и задней стенкой кабины.

Работать — с комфортом!

Устроиться за баранкой удается с удобством — спасибо обширным настройкам водительского кресла. С обзорностью вперед, благодаря капитанской посадке, все более чем хорошо. Внешние зеркала информативны, но гиганту с широкой промтоварной надстройкой все же не помешали бы чуть более массивные «лопухи», особенно с правого борта. Впрочем, как рассказали в компании, такие элементы появятся в ходе ближайшего обновления.

Еще одно важное преимущество — комфортные настройки подвески и рулевого привода. Мы специально поездили по стыкам и выбоинам, и, надо сказать, Sollers Atlant сглаживает их, практически, филигранно даже с пустым кузовом. Если же «будку» основательно загрузить (четырехлистовые задние рессоры и двускатная ошиновка это позволяют), плавность хода возрастет в еще большей степени. На руле же с гидроусилителем достаточно информации, он по меркам сегмента короткий и легкий, так что управляться с Sollers Atlant в городской толчее сподручно.

Тандем 2,7 литрового турбодизеля на 150 л.с. и 6 ступенчатой механики, локализованных на предприятии в Елабуге, позволяет массивному фургону уверенно стартовать и, не мешкая, набирать скорость. Педаль сцепления легкая и информативная, а тормозная динамика (на обеих осях применены дисковые механизмы) — даже с запасом, с прицелом на полную загрузку.

Одним словом, большой Sollers Atlant показал себя как вышколенная «рабочая лошадка». Мы убедились, что елабужцы планомерно улучшают популярный продукт. И, кстати, независимые компании подстегивают модернизацию. Например, уже сегодня можно установить нештатные магнитолы с большим экраном, «навигацией», камерой заднего вида и Bluetooth. А еще на заводе модель оснащают телематической системой, с помощью которой можно удаленно получить информацию о геолокации, запасе топлива, заряде АКБ и прочих параметрах. Осталось доработать соответствующее приложение для смартфонов, которого пока нет.

Что же касается цен, за промтоварный фургон с габаритами 4120х2040х2120 мм, грузоподъемностью 1 т, вмещающий 8 европалет и отделанный сверху донизу ламинированной фанерой и защитным пластиком, сегодня просят 3?236?000 рублей — это уже с учетом максимальных скидок. Гарантия составляет два года без ограничения пробега на технику и 8 лет — на кузов от сквозной коррозии, межсервисный интервал — 20?000 км, но не реже раза в год. Как видите, предложение заманчивое, о чем свидетельствует активный спрос на такие модификации.

Технические характеристики Sollers Atlant L4 Габариты 6600х2200х3100 мм Колесная база 3570 мм Дорожный просвет 160 мм Полная масса 3490 кг Грузоподъемность 1000 кг Диаметр разворота 14 м Внутренние размеры фургона (ДхШхВ) 4120x2120x2040 Двигатель дизельный L4, 2746 см3 Мощность 150 л.с. при 3200 об/мин Крутящий момент 355 Нм при 2600 об/мин Трансмиссия механическая 6?ступ. Привод задний Объем бака 80 л