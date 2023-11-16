Стартап АО «Кама» впервые продемонстрировал, по сути, готовую основу нового модельного ряда «Атом» с двигателем, батареей и бортовой электроникой

На опубликованных изображениях производственной версии платформы видны задняя подвеска, площадка под багажник и элементы конструкции под передней панелью. В водительской зоне установлено рулевое колесо с интегрированным экраном, как у представленного ранее прототипа кузова, климатическая установка и педальный узел.

В рулевой колонке реализован принцип «управления по проводам», иными словами, баранка здесь не имеет механической связи с колесами. На правом переднем крыле зарезервировано место под зарядные порты. Багажник предусмотрен только сзади.

Ранее стало известно, что у серийного «Атома» будет базовый задний привод. В то же время прорабатывается решение с полноприводной трансмиссией, где пара электромоторов разнесены по осям. Параметры силовой установки не раскрыты, однако известно, что разгон до сотни займет примерно 7 с при «максималке» 170 км/ч. Литиевая батарея, созданная при участии китайских специалистов, имеет емкость 77 кВт•ч, обеспечивая запас хода 500 км. Поставками и, возможно, локализацией батарейных блоков займется компания «Рэнера», одна из «дочек» «Росатома».

АО «Кама» изготовило 13 функциональных образцов «тележки», которые планируется испытывать на полигонах в РФ и Китае. Тестирование будет включать в себя настройку шасси, рулевого управления и системы торможения, калибровку системы термостатирования, электродвигателя и интеллектуальных систем помощи водителю ADAS. «Лаборатория Касперского» подготовила для электромобиля «Атом» шлюз безопасности KASG (Kaspersky Automotive Secure Gateway) на базе операционки KasperskyOS. Эта система должна защитить электромобиль от взлома, позволит безопасно обновлять программное обеспечение и контролировать сторонние приложения, которые АО «Кама» разрешит создавать всем желающим.

Серийные машины планируют собирать на заводе «Москвич». Стороны подписали соответствующий меморандум на оказание услуг по производству электромобилей «Атом» на территории предприятия. Документ предполагает, что на московском заводе будут осуществляться конвейерная сварка, покраска и сборка. В компании также не исключили, что в будущем выпуск машин организуют и в Набережных Челнах. Предсерийную версию намечено показать в 2024 году, а массовое производство — начать в 2025 году. Ранее АО «Кама» делилось фото и информацией о предсерийном прототипе версии уже готового электромобиля «Атом» — с кузовом. Такой автомобиль получил боковые распашные двери без центральных стоек, выдвижные дверные ручки, накладки на колесных арках из черного пластика, светодиодные полосы фронтальной оптики и оригинальные колесные диски с низкопрофильной резиной. Дизайн прототипа разработало итальянское ателье Torino Design, давний партнер КамАЗа, однако затем внешность доработала российская команда во главе с дизайнером стартапа «Атом» Александром Павловичем.

