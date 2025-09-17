Необычную гусеничную амфибию в течение трех лет разрабатывали российский производитель вездеходов Terranica и столичное кузовное ателье Cardi, известное проектом «Ё-мобиль» и смелыми переработками LADA Niva и BMW 3 Series

Новинка Terranica Expedition, дебютировавшая на автомобильном фестивале «ПроДвижение» в Москве, отличается нехарактерно стильной для транспорта такого типа внешностью. Алюминиевый корпус здесь выполнен в форме лодки, две пары светодиодных фар размещены над нижней кромкой фронтального остекления. Композитная надстройка отличается изящными формами, нижняя же гусеничная часть будто позаимствована у бронетранспортера. При внешних габаритах 4610x2640x2500 мм клиренс составляет 640 мм, снаряженная масса — 2,4 т, грузоподъемность — 600 кг.

За ускорение отвечают два тяговых электромотора номинальной мощностью по 41 л. с. В пике же совокупная отдача повышается до 163 л. с. Батарейный блок, смонтированный под полом, подзаряжается с помощью 1,4 литрового 54 сильного бензинового мотора, расположенного в кормовой части. За счет пиковой тяги 450 Нм, доступной уже со старта, Expedition даст фору по динамике ускорения большинству гусеничных вездеходов с ДВС. При этом с двумя 200 литровыми топливными баками новинка способна преодолевать более 1000 км на одной заправке. На бездорожье машина ускоряется до 40 км/ч, на твердом покрытии — до 70 км/ч. При этом вездеход может передвигаться в том числе в «зеленом» режиме. Дальность хода на электротяге варьируется в пределах 70–100 км, чему способствует и система рекуперация энергии при торможении.

При конструировании кузова Expedition были использованы авиационные и корабельные технологии. Плавающая конструкция со спонсонами повышает остойчивость — способность судна или амфибии противостоять силам, вызывающим крен. В оснащение входит гидродинамический движитель для передвижения по воде. Независимая короткоходная подвеска снабжена полимерными элементами, устойчивыми к обмерзанию. Аппарат способен выходить из воды на лед, разворачиваться на месте и отличается высокой проходимостью благодаря широким гусеницам (600 мм).

Существенно и то, что энергию генератора можно использовать для бытовых нужд — подключения оборудования на 110 и 220 В. В комфортабельном кузове предусмотрено четыре посадочных места, включая водительское. Они легко трансформируются в три спальных места. В водительской зоне установлен руль-штурвал, дисплеи медиасистемы и виртуальной приборки и блок кондиционера с кнопочным управлением. Предусмотрены также камера заднего вида, электрическая лебедка, автономный отопитель, акустическая система, фаркоп, две светодиодные люстры и множество мест для хранения как внутри, так и снаружи вездехода. Эргономика внутреннего пространства обеспечивает удобную высадку и посадку через двери типа «крыло чайки», а также быстрый доступ к моторному отсеку. Предусмотрена и лестница, а в крышу интегрированы два люка. Компоновка, отличающаяся эффективной теплоизоляцией и водонепроницаемостью, предполагает быструю переконфигурацию под разные задачи. Производство таких вездеходов планируется начать к концу 2026 года с объемом выпуска 30 единиц в год. Производственные мощности уже строятся в Рузе.