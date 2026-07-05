Беспилотный минивэн Geely Eva Cab — прямой конкурент роботакси Cybercab от компании Илона Маска.

В отличие от автономного таксомотора Tesla в новинке Geely просторнее. Кузов здесь лишен привычной центральной стойки для более удобной высадки и посадки, с обоих бортов предусмотрено по паре сдвижных дверей. Салон лишен традиционных органов управления. Место, где обычно сидит водитель, занимает кресло, развернутое в сторону пассажиров. Вместо переднего пассажирского сиденья установлена «умная» консоль с функциями подогрева и охлаждения. На втором ряду предусмотрены кресла с широкими возможностями настройки, а на «галерке» размещен двухместный диван. Geely Eva Cab обеспечивает четвертый уровень автономности за счет 43 различных устройств — в основном лидаров и камер высокого разрешения, обеспечивающих обзор на 360°. Электроника умеет распознавать пешеходов, транспорт и препятствия. Запуск серийного исполнения Eva Cab планируется начать в 2027 году. Оператором станет компания Cao Cao Mobility, входящая в концерн Geely.

